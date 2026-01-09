Routines d'échauffement pour les jambes approuvées par les coachs

Augmenter la température centrale

Mobiliser les articulations

Activer les fessiers et les abdos

Répéter les mouvements spécifiques à l'entraînement des jambes

Que la journée d'entraînement des jambes te remplisse d'enthousiasme ou d'appréhension, le coup d'envoi est probablement le même : tu veux te mettre aux exercices que tu as choisis le plus rapidement possible. Cependant, faire l'effort de s'échauffer d'abord rend non seulement ta séance plus efficace, mais cela tend également à réduire le risque de blessure et à t'aider à établir la bonne connexion cerveau-corps pour l'entraînement.

« Un bon échauffement fait circuler le liquide synovial dans tes genoux et tes hanches, ce qui améliore tes mouvements, et il réveille aussi ton système nerveux », explique Reda Elmardi, CSCS, coach de renfo et conditionnement à New York. « Cela signifie que ton cerveau déclenche la connectivité avec le bas de ton corps, ce qui améliore l'ensemble de la séance. »

Voici un aperçu des principaux avantages de l'échauffement, ainsi qu'une routine d'échauffement pour les jambes, à envisager.