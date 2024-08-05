Tout l'équipement dont vous aurez besoin pour un triathlon
Guide d'achat
Si vous participez à un triathlon, une bonne préparation est essentielle pour optimiser vos performances. Assurez-vous d'avoir ces articles pour donner le meilleur de vous-même sur chaque course.
Que vous comptiez participer à un triathlon en format sprint ou carrément à un Ironman, la préparation à chaque étape d'une course multisports n'est pas une mince affaire. La transition entre la natation, le cyclisme et le running peut être un véritable défi. Et ça, peu importe ton niveau. Avec une bonne préparation à ces transitions et avec le bon équipement, tu peux gagner de précieuses minutes.
Voici quelques éléments spécifiques à prendre en compte :
Les vêtements
Ta tenue dépendra de la météo. Tu porteras plus de vêtements en automne qu'en plein été, par exemple. Néanmoins, on te conseille d'opter pour des modèles qui ne se limitent pas à une épreuve, explique Timothy Miller, coach certifié par l'USATF et médecin du sport au centre médical Wexner de l'université d'État de l'Ohio. Comme ça, tu n'as pas besoin de te changer entre les épreuves de running et de cyclisme, ou vice versa. Découvre notre sélection de modèles anti-transpirants qui boostent tes performances :
Maillot de running Nike AeroSwift
La légèreté et la respirabilité sont essentielles, surtout pour courir quand il fait chaud. Le maillot Nike AeroSwift pour femme et pour homme est conçu pour la course. Ce haut léger et doux intègre la technologie Nike Dri-FIT ADV pour rester au sec. Et quand tu bouges, les ouvertures sur toute la surface aèrent ton corps aux endroits stratégiques.
Hauts Nike Rise 365 et Nike One Classic
Les débardeurs et les maillots sont parfaits pour les runs les plus intenses. Mais si tu as besoin de plusieurs vêtements ou qu'il fait frais pendant les épreuves, il te faut des modèles adaptés, comme le haut Nike Rise 365 pour homme et le haut Nike One Classic pour femme. Le haut Rise 365 est respirant et léger. Pour créer cette dernière version, Nike a écouté la communauté running : l'empiècement avant est mieux aéré au niveau des zones les plus exposées à la chaleur. Tu restes au frais pendant ton run et à l'aise pendant les transitions. Le haut Nike One Classic est léger et soyeux. Il sèche rapidement et évacue la transpiration pour accélérer son évaporation.
Demi-legging Nike AeroSwift et cycliste Nike Universa
Le mieux pour passer du running au cyclisme, c'est de porter le même vêtement pour le bas du corps. Et si tu optais pour un modèle court ? Avec leur technologie Nike Dri-FIT anti-transpirante, le demi-legging Nike AeroSwift pour homme et le cycliste Nike Universa pour femme sont tous les deux conçus pour la course. L'AeroSwift intègre un sous-short qui assure un bon maintien. Les poches supplémentaires tout autour de la taille permettent de ranger une clé ou une carte tout en améliorant l'aération et le confort. La taille extra-large de l'Universa est conçue pour éviter de s'enrouler, de glisser ou de pincer. Très pratique quand on doit porter le même bas pour différentes épreuves ! Le tissu anti-transpirant te garde au sec : confort total.
Les chaussures
Timothy Miller explique que, pour gagner du temps, certaines personnes calent leurs chaussures sur les pédales avant la course. Résultat : il suffit de glisser ses pieds dedans au changement d'épreuve. Tu peux aussi gagner du temps en portant tes chaussures de running pour pédaler. Si telle est ta stratégie, on te conseille de choisir une paire en fonction de la distance à parcourir. Voici les suggestions d'Andrew Bumbalough, Product Line Manager chez Nike Running, en fonction des disciplines de triathlon les plus courantes et de la distance de l'épreuve de running.
Pour le sprint (run de 5 km) : Nike Streakfly
Pour cette courte distance, il faut miser sur la vitesse et non sur l'endurance. Et pour ça, rien ne vaut la Nike Streakfly, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. La Streakfly est la chaussure de course la plus légère de Nike. Avec sa semelle intermédiaire ZoomX sur toute la longueur, le modèle est ultra-léger et très réactif. L'empeigne en maille ultra-fine assure confort et maintien. Le renfort supplémentaire à l'avant-pied améliore la stabilité.
Pour une distance olympique (run de 10 km) : Vaporfly 3
Courir sur 10 km peut s'avérer difficile : sur cette distance, tu peux courir plus vite que pendant un marathon, mais tu dois quand même avoir de l'endurance. La Nike Vaporfly 3 pour homme et pour femme est LA solution pour relever le défi. Spécialement conçue pour les distances moyennes et les marathons, la Vaporfly intègre une plaque en fibre de carbone qui assure un bon maintien et te propulse vers l'avant. La mousse ZoomX du talon à la pointe booste le retour d'énergie, encore plus que sur les précédents modèles, pour une sensation de rebond dynamique. La Vaporfly 3 convient aussi pour le sprint et l'Ironman.
Pour un Ironman (run de 42 km) : Alphafly 3
Courir un marathon constitue déjà un véritable défi. Mais durant un Ironman, tu dois aussi nager et faire du vélo ! Alors pour arriver jusqu'au bout, il te faut une endurance à toute épreuve. La solution : la Nike Alphafly 3 pour homme et pour femme, une chaussure conçue pour les marathons et les courses longue distance sur route. Mousse ZoomX. Empeigne en Flyknit. Plaque de carbone incurvée. La technologie Air Zoom Air crée une foulée dynamique qui t'aide à économiser de l'énergie à chaque mouvement. En plus d'être la Alphafly la plus légère jamais conçue par Nike, elle garantit un amorti et un retour d'énergie exceptionnels.
Autres articles indispensables
Tu as la tenue et les chaussures. Maintenant, tu peux te concentrer sur le reste. Voici différentes idées d'Amie Dworecki, coach de Running with Life certifiée par l'USATF, pour compléter ton équipement :
- Casque de vélo : selon Amie Dworecki, on l'oublie souvent dans la précipitation. Bizarre, non ? C'est un véritable problème puisque le casque est obligatoire pour la course, ce qui signifie qu'à moins de pouvoir en acheter un juste avant le départ, vous pourriez vous retrouver hors compétition avant même d'avoir commencé.
- Kit de réparation de pneu : pour la coach, il est important d'avoir un kit de réparation à portée de main, mais aussi de savoir s'en servir rapidement. Elle suggère de s'entraîner à poser une rustine ou à changer un pneu plusieurs fois avant le jour de la course.
- Sac imperméable avec tes infos perso : informations sur la course, pièce d'identité et coordonnées de la personne à contacter en cas d'urgence.
- Lunettes de soleil : même si tu ne les portes pas pendant la course, tu en auras besoin pour l'épreuve de cyclisme, assure Amie Dworecki. « Elles vous protègeront du soleil et des débris sur le vélo. Vous pouvez les garder à l'intérieur de votre casque pour les sortir au bon moment », suggère-t-elle.
- Lunettes et bonnet de bain : ces articles ne sont pas obligatoires, mais le bonnet améliore l'aérodynamisme dans l'eau, et les lunettes sont très utiles quand il y a beaucoup de monde qui nage autour de toi. « Selon la course, vous aurez peut-être l'impression de nager dans un lave-linge, explique Timothy Miller. Vous pouvez peut-être faire sans lorsque vous nagez en solitaire, mais au milieu des éclaboussures des autres athlètes, vous apprécierez d'avoir des lunettes, surtout s'il y a une forte luminosité. »
- Serviette : s'il fait suffisamment chaud, tu peux sécher naturellement après l'épreuve de natation. Mais s'il fait froid, prévois une serviette pour éviter de te lancer dans l'épreuve suivante en grelottant.
- Crème ou spray anti-frottements : ce produit permet d'éviter les frottements. Comme tu n'en as pas forcément besoin à l'entraînement, tu penses peut-être que tu n'en auras pas besoin pendant la course, explique Amie Dworecki. Pourtant, ce produit peut être d'une grande aide ! Avec ça, tu évites toute sensation d'inconfort.
- Hydratation et en-cas : même pendant une course comme l'Ironman où il y a plusieurs points d'eau, un grand nombre d'athlètes pro se lancent avec un camel bag et un en-cas à base de glucides, comme des barres énergétiques.
- Sac de transition : le sac que tu laisses à la consigne. Range ton matériel et tout ce dont tu auras besoin après la course. Une paire de chaussettes supplémentaire, une crème solaire, une poche de froid instantané, des chaussures sèches ou des sandales, un baume à lèvres… Petite astuce : prends certaines affaires en double, juste au cas où. Par exemple, un bonnet et des lunettes de bain, une autre paire de lunettes de soleil ou encore un deuxième maillot bain.
Mais surtout ? Si possible, essaie ton équipement pour le jour J à l'entraînement, conseille Timothy Miller. Le jour de la course apportera forcément son lot de surprises, comme un plus grand nombre de nageurs ou nageuses que prévu autour de vous ou un petit problème de vélo qui vous coûtera quelques minutes. Plus vous vous mettrez en condition, en particulier pour les transitions entre les épreuves, meilleures seront vos chances sur la ligne de départ.
Rédaction : Elizabeth Millard