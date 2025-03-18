Comment porter un sweat à capuche
Conseils mode
Ces sweats à capuche Nike cosy allient style et confort.
Peu importe ton style, tu as sûrement un sweat à capuche dans ton dressing. Ce basique n'est pas seulement fait pour être porté à la maison ou après l'entraînement. Il sublime un look à lui tout seul. Fais le plein de style avec les sweats à capuche Nike confortables, des plus colorés aux plus épurés.
Qu'est-ce qui va bien avec un sweat à capuche ? Ça dépend des occasions. Pour aller à la salle, opte pour un sweat à capuche gris tout simple sur un haut ajusté. Complète ton look avec un legging ou un pantalon de survêtement assorti. Pour plus d'originalité, enfile un sweat sous une veste en Fleece colorée ou avec une jupe de tennis : ces associations sont indémodables quand on choisit les bonnes pièces. La clé d'un outfit réussi avec un sweat à capuche, c'est de jouer sur les proportions. Opte pour un modèle oversize pour contrebalancer un pantalon ajusté, ou associe un modèle court à un pantalon de jogging décontracté. Porte un ensemble aux couleurs assorties, ou essaye un sweat coloré pour faire ressortir un outfit neutre.
Découvre nos idées de tenues simples à porter avec un sweat à capuche, pour un look qui te ressemble.
1. Sweat à capuche, veste et pantalon cargo
Tu vas voir un match ? Tu as rendez-vous avec des potes pour un dîner décontracté ? Un sweat à capuche te tiendra chaud dans un stade exposé au vent ou en terrasse tout en gardant un look décontracté. Commence par un sweat à capuche simple comme le Nike Sportswear Club Fleece. Une veste à zip en Fleece et un pantalon cargo complèteront parfaitement ce look casual. Apporte la touche finale avec des sneakers Nike Blazer.
2. Sweat à capuche, legging et débardeur court
Quand il fait frais le matin et que tu vas faire des courses ou que tu te rends à ton cours de Pilates, il te faut un outfit simple et confortable. Pour te préparer en deux minutes top chrono, enfile un sweat à capuche à zip par-dessus ta tenue de sport ajustée. Opte pour des pièces assorties dans des tons neutres pour un look élégant. Ajoute une Air Force 1 indémodable pour compléter ta vibe.
3. Sweat à capuche, cycliste et veste sans manches
Quand tu portes un sweat à capuche avec un cycliste, il faut jouer sur les proportions. Un sweat à capuche oversize nuancera ton bas ajusté. Que tu te diriges vers la salle ou vers ton café préféré, complète ta tenue avec une veste sans manches confortable, un bonnet et une paire de sneakers. Un outfit réussi repose sur la douceur et le style décontracté de ton sweat. Ajoute une touche d'originalité avec la coupe ample et les détails uniques du modèle Phoenix Fleece.
4. Sweat à capuche et pantalon de survêtement
Pour les jours où tu ne quittes pas ton canapé. C'est dans ces moments-là que tu as besoin d'un survêtement complet, composé d'un sweat à capuche et de son pantalon assorti. Pour être à l'aise, enfile un haut et un bas assortis, comme ce pull et ce pantalon de survêtement ACG doublés en Fleece. C'est la tenue idéale pour te la couler douce. Si tu finis quand même par sortir de chez toi, mets une casquette de baseball et tes sneakers les plus cools. Personne ne devinera que tu viens juste de te lever de ton canapé.
Mise sur la technologie Dynamic Air
Tu as déjà un sweat à capuche préféré ? Rafraîchis simplement ton outfit en remplaçant tes chaussures habituelles par des sneakers originales. Niveau style, la Nike Air Max Dn8 est idéale pour les jours où tu veux sortir de ta zone de confort. Une silhouette qui ne passe pas inaperçue, dispo dans des coloris saisissants.
Niveau fonctionnalité, les deux unités Air et les huit tubes dynamiques de la Dn8 assurent un transfert de pression optimal du talon à la pointe. En bref, tu profites d'un confort absolu, pour t'entraîner à la salle ou pour danser toute la nuit. Cette chaussure est conçue pour aller avec tout, un peu comme ton sweat à capuche préféré.
Rédaction : Aemilia Madden