Tout ce que vous devez savoir sur les squats sautés

Si vous cherchez un mouvement unique qui offre de nombreux avantages, pensez au squat sauté.

En ajoutant cet exercice de renforcement musculaire au poids du corps à votre programme, vous renforcerez vos muscles squelettiques et cardiaques, explique Tara Allen, coach personnelle certifiée par l'ACE et coach en nutrition et santé. Elle recommande généralement des mouvements qui ne nécessitent pas de matériel pour les entrainements HIIT et les entrainements en déplacement.

Voici tout ce que vous devez savoir pour perfectionner vos squats sautés.