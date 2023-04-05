Pourquoi inclure des exercices de mobilité des épaules pendant l'échauffement selon les spécialistes

On tient souvent pour acquise la mobilité de nos épaules. Après tout, quand elles fonctionnent correctement, les épaules interviennent dans toutes sortes de gestes, du running à la musculation. Mais quand la mobilité d'une épaule est altérée, on peut avoir du mal à pratiquer les activités qui ne posaient pas de problème auparavant.

« L'épaule est l'articulation principale la plus mobile du corps. Par conséquent, le corps en dépend vraiment pour fonctionner de manière optimale », explique le docteur Brian Lee, spécialiste du coude et de l'épaule au Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute de Los Angeles, en Californie, et consultant orthopédique pour le PGA Tour.

La mobilité de l'épaule est si importante que les spécialistes suggèrent d'inclure des exercices de mobilité des épaules à sa routine d'échauffement régulière. Mais pourquoi ces exercices sont-ils si importants ? Lis cet article pour le découvrir.