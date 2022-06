Les cinq bienfaits du rameur selon les experts

Lorsque vous allez à la salle de sport pour transpirer, avez-vous l'impression d'utiliser toujours les mêmes machines (le tapis de course et le vélo elliptique) ? Et qu'en est-il du rameur ? Même si ce dernier semble être une machine parmi tant d'autres, le rameur peut être particulièrement bénéfique pour la santé.

« L'élément le plus important à garder à l'esprit, c'est que le rameur est un exercice fantastique, mais que ce n'est pas un mouvement naturel contrairement au running ou aux squats », explique Amanda Painter Diver, kinésithérapeute, entraîneuse de rameur et fondatrice de The Rowing Doc. « Il faut un peu de temps pour le maîtriser et atteindre de bonnes performances, mais si vous prenez votre temps, que vous vous y mettez doucement et que vous commencez par bien apprendre le mouvement, vous pourrez bien progresser dans votre pratique du rameur. »

Si vous débutez, la première étape consiste à apprendre la bonne posture, non seulement pour maîtriser la machine, mais également pour vous éviter quelques difficultés. Pour commencer, découvrez les raisons avancées par les experts et qui pourraient vous donner envie d'essayer le rameur, pour varier votre routine d'entraînement et profiter au passage de ses bienfaits pour la santé.