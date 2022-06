Qu'est-ce que la marche rapide ?

Selon une étude de 2018 publiée dans PeerJ, le fait de marcher régulièrement peut être bénéfique pour les adultes souffrant d'hypertension ou de tension artérielle élevée. Cette étude a été réalisée sur une période de six mois. Près de 300 hommes et femmes sédentaires répartis en groupes (basés sur leur vitesse moyenne) ont suivi un programme d'entraînement de marche contenant des variations. Cette routine démarrait doucement (15 à 30 minutes par jour) et s'intensifiait au fil du temps (séances de 50 à 70 minutes à différentes allures, cinq fois par semaine).

Les chercheurs ont mis en évidence une baisse de la pression artérielle systolique (la pression causée par le fait que le cœur se contracte et expulse le sang) chez tous les adultes. Les baisses les plus significatives ont été constatées chez les personnes qui ont démarré l'essai en ayant une tension artérielle plus élevée que les autres. De plus, une augmentation de la vitesse de marche a entraîné une baisse d'autres facteurs de risques de maladies cardiovasculaires, comme notamment une baisse du poids et du tour de taille.

« La marche rapide est une forme extraordinaire d'exercice cardiovasculaire, contribuant à renforcer le muscle cardiaque, explique Marissa Miller. Un cœur plus fort pompe le sang de manière plus efficace et en fournissant moins d'efforts, ce qui réduit la pression accumulée dans les artères. »

