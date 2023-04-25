Les trois bienfaits des carottes sur la santé d'après les nutritionnistes

La carotte est bien plus qu'un légume bon pour les yeux. En consommer, c'est faire le plein de nutriments positifs sur le plan de la santé. Tu en manges souvent ? Alors il se peut qu'elles renforcent même ton système immunitaire et luttent contre l'inflammation chronique.

On retrouve de nombreuses couleurs de carottes… et chacune renferme des bienfaits uniques pour la santé. Exemple : les carottes orange sont une excellente source de vitamine A, mais elles contiennent aussi du bêta-carotène (un précurseur de la vitamine A), de puissants antioxydants et des fibres. Ces nutriments jouent un rôle essentiel pour réduire l'inflammation, renforcer le système immunitaire et améliorer la santé intestinale.

En plus, les carottes se préparent de multiples façons. Crues, rôties, mixées dans une soupe ou un smoothie. Ou alors, déshydratées et dégustées comme des chips plus saines. Dans tous les cas, elles t'apporteront un maximum de bienfaits.

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