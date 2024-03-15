효과적인 다운 재킷 세탁법
제품 관리
올바른 세탁법으로 다운 재킷을 깨끗하게 세탁하고 최상의 상태로 유지하는 방법에 대해 소개합니다.
용품
- 중성 세제 또는 비누
도구
- 드럼 세탁기 또는 욕조
- 건조기 볼 또는 테니스 공 (선택 사항)
다운 재킷은 추운 날씨에 따뜻한 옷차림을 완성하는 필수 아이템입니다. 그러나 오래 입다 보면 다운 재킷의 색상이 바래기 시작하고 충전재가 납작해질 수 있습니다. 이때가 다운 재킷을 세탁할 적기입니다.
다운 재킷은 세탁소에 맡길 필요 없이 집에서도 충분히 세탁이 가능합니다. 대부분의 나이키 다운 재킷과 폴리 패딩 재킷은 기계 세탁이 가능하기 때문에 집에서 손쉽게 세탁할 수 있습니다.
다른 의류와 마찬가지로 다운 재킷을 세탁하기 전에 케어 라벨에 표시된 세탁 가이드를 확인하는 것이 좋습니다. 기계 세탁이나 손세탁이 필요한 경우 다음 다운 재킷 세탁법을 확인해 보세요.
세탁기로 다운 재킷을 세탁하는 간단한 방법
1.가능한 드럼 세탁기 이용하기
드럼 세탁기 내부에는 회전 날개가 없기 때문에 옷이 찢어질 위험 없이 부드럽게 세탁할 수 있습니다.
드럼 세탁기가 없다면 재킷을 세탁망에 넣어 세탁해 보세요. 세탁망을 사용하면 소매가 회전 날개에 걸려 옷이 손상되는 것을 방지할 수 있습니다. 재킷을 세탁기에 넣기 전에 잔여 비눗물을 제거하고, 필요한 경우 세제 통을 청소하는 것이 좋습니다.
2.중성 세제 사용하기
강한 세정력의 비누는 다운 깃털의 천연 오일을 벗겨낼 위험이 있습니다. 그렇기 때문에 다운 전용 세제를 사용하는 것이 좋습니다. 만약 전용 세제가 없거나 폴리 패딩 재킷을 세탁하는 경우라면 중성 세제를 사용해 보세요.
3.다운 재킷 준비하기
모든 주머니에 물건이 있는지 확인한 후, 재킷의 지퍼와 주머니를 모두 잠가줍니다. 그런 다음 재킷을 뒤집어 세탁합니다. 비슷한 종류의 다운 제품과 함께 세탁하거나 단독으로 세탁해 보세요.
4.알맞은 설정 선택하기
물 온도는 찬물로, 탈수 코스는 약하게 또는 보통으로 설정합니다. 통돌이 세탁기를 사용하는 경우라면 약한 코스로 세탁하는 것이 좋습니다. 만약 다운 재킷을 하나만 세탁할 경우에는 세탁물의 양을 적게 설정해 주세요.
다운 재킷을 깨끗하게 손세탁하는 방법
- 깨끗한 욕조나 큰 세면대에 미지근한 물을 채워 주세요.
- 물이 채워지면 중성 세제나 다운 전용 세제를 한 컵 부어주세요.
- 재킷을 물에 적시고 몇 분 동안 담가 주세요.
- 손으로 가볍게 재킷을 문질러 주세요.
- 욕조나 세면대의 물을 빼고 재킷에서 최대한 물을 제거해 주세요. 재킷을 세게 누르지 말고 욕조나 세면대 측면을 이용해 가볍게 누르는 것이 좋습니다.
- 바닥에 수건을 깔고 그 위에 아직 축축한 재킷을 평평하게 올려놓아 주세요.
- 재킷을 수건 안에 넣어 말아주세요. 그리고 가볍게 밟아 여분의 물기를 짜주세요.
효과적인 다운 재킷 건조 방법
다운 재킷을 손세탁하더라도 충전재가 뭉칠 수 있기 때문에 건조기를 이용하는 것이 가장 좋습니다. 단순히 재킷을 널어 자연 건조하는 것만으로는 원래의 푹신한 상태로 회복되지 않을 수 있습니다.
- 재킷의 지퍼를 닫고 건조기에 넣어주세요.
- 테니스 공이나 건조기 볼 여러 개를 넣어 뭉친 부분을 풀어주세요.
- 건조기를 낮은 온도로 설정해 주세요.
- 건조가 끝나도 여전히 재킷이 축축하다면 다시 한번 낮은 온도로 건조기를 작동시켜 주세요.
자주 하는 질문
다운 재킷은 얼마나 자주 세탁해야 하나요?
다운 재킷을 자주 착용한다면 한 달에 한 번씩 주기적으로 세탁하는 것이 좋습니다. 하지만 자주 착용하지 않는다면 1년에 한두 번씩 세탁해 주세요. 특히 겨울이 끝나고 봄이 시작할 때 세탁하는 것이 좋습니다.
다운 전용 세제를 사용해야 하나요?
다운 재킷을 세탁할 때는 다운 전용 세제를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 전용 제품이 없는 경우라면 중성 세제를 사용해 주세요. 다운 깃털의 천연 오일을 벗겨낼 수 있는 일반 세제는 피하는 것이 좋습니다.
글 : 한나 싱글턴