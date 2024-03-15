효과적인 다운 재킷 세탁법

다운 재킷은 추운 날씨에 따뜻한 옷차림을 완성하는 필수 아이템입니다. 그러나 오래 입다 보면 다운 재킷의 색상이 바래기 시작하고 충전재가 납작해질 수 있습니다. 이때가 다운 재킷을 세탁할 적기입니다.

다운 재킷은 세탁소에 맡길 필요 없이 집에서도 충분히 세탁이 가능합니다. 대부분의 나이키 다운 재킷과 폴리 패딩 재킷은 기계 세탁이 가능하기 때문에 집에서 손쉽게 세탁할 수 있습니다.

다른 의류와 마찬가지로 다운 재킷을 세탁하기 전에 케어 라벨에 표시된 세탁 가이드를 확인하는 것이 좋습니다. 기계 세탁이나 손세탁이 필요한 경우 다음 다운 재킷 세탁법을 확인해 보세요.