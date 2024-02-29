6단계의 간단한 손세탁 방법

손세탁은 운동복, 스포츠 브라, 일상복 등 모든 종류의 옷과 액세서리를 빠르고 쉽게 세탁할 수 있는 방법입니다.

실크, 캐시미어, 울과 같은 섬세한 소재뿐만 아니라 폴리에스터와 나일론을 비롯한 다양한 소재를 세탁할 때도 효과적이죠. 또한 세탁기보다 섬세하게 세탁할 수 있어 옷의 수명을 늘리는 데 도움이 됩니다.

손세탁은 세탁기를 사용할 때 발생할 수 있는 옷감 걸림이나 손상 문제에 대해 걱정하지 않아도 됩니다. 세탁기를 사용할 수 없는 경우에도 유용한 세탁법이기도 합니다.

손세탁을 통해 옷을 효과적으로 세탁하는 6가지 단계에 대해 확인해 보세요.