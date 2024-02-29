6단계의 간단한 손세탁 방법
제품 관리
6단계의 손세탁 방법으로 옷을 최상의 상태로 유지해 보세요. 세면대나 욕조에서 간편하게 손세탁 할 수 있는 방법을 소개합니다.
마지막 업데이트: 2024년 2월 29일
4분 예상
소요 시간
60 분
용품
- 세탁 세제
- 얼룩 제거제 (선택 사항)
도구
- 세면대 또는 욕조
- 건조대
손세탁은 운동복, 스포츠 브라, 일상복 등 모든 종류의 옷과 액세서리를 빠르고 쉽게 세탁할 수 있는 방법입니다.
실크, 캐시미어, 울과 같은 섬세한 소재뿐만 아니라 폴리에스터와 나일론을 비롯한 다양한 소재를 세탁할 때도 효과적이죠. 또한 세탁기보다 섬세하게 세탁할 수 있어 옷의 수명을 늘리는 데 도움이 됩니다.
손세탁은 세탁기를 사용할 때 발생할 수 있는 옷감 걸림이나 손상 문제에 대해 걱정하지 않아도 됩니다. 세탁기를 사용할 수 없는 경우에도 유용한 세탁법이기도 합니다.
손세탁을 통해 옷을 효과적으로 세탁하는 6가지 단계에 대해 확인해 보세요.
6단계의 간단한 손세탁 방법
- 케어 라벨을 확인한 후 옷에 맞는 적절한 물 온도를 설정해 보세요. 뜨거운 물은 옷의 기름과 먼지를 제거하는 데 효과적이지만, 특정 옷감을 훼손할 수도 있습니다. 헷갈리거나 케어 라벨이 없는 경우라면 찬물이나 미지근한 물을 사용하는 것이 좋습니다.
- 세탁 전에 얼룩 제거제로 먼저 얼룩을 제거해 보세요. 최대 한 시간 동안 얼룩 제거제에 옷을 담가두는 것이 좋습니다.
- 깨끗한 세면대에 적절한 온도의 물을 받아주세요. 많은 양의 빨래를 세탁하는 경우라면 욕조를 사용하는 것이 좋습니다.
- 1 티스푼의 세탁 세제를 넣고 거품이 생길 때까지 손으로 섞어 주세요. 일반 세탁 세제를 사용해도 되지만, 섬세한 소재의 경우 울 세제를 선택하는 것이 좋습니다.
- 옷감이 손상될 수 있기 때문에 문지르기보다는 부드럽게 헹궈 주세요. 옷을 최대 한 시간 동안 담가둔 후 꺼내어 세면대의 물기를 제거해 주세요.
- 세면대를 찬물이나 미지근한 물로 다시 채우고 옷을 가볍게 흔들어 거품을 제거해 주세요. 세면대의 물이 깨끗해질 때까지 이 과정을 반복해야 할 수도 있습니다.
건조기 없이 자연 건조하는 방법
- 세면대의 물기를 제거하고 세면대에 옷을 눌러 물기를 제거해 주세요. 세게 비틀거나 쥐어짜면 소재를 손상시킬 수 있기 때문에 주의하는 것이 좋습니다.
- 수건을 바닥에 평평하게 깔고 그 위에 말릴 옷을 올려놓아 주세요. 그리고 수건을 말아서 누르거나 밟아 수건이 옷의 수분을 흡수하도록 합니다. 수건을 펼쳤을 때 옷은 여전히 축축한 상태일 겁니다.
- 바람이 잘 통하는 건조대나 빨랫줄에 옷을 걸어 말려 보세요. 색이 있는 옷은 변색을 방지하기 위해 직사광선이 비치지 않는 곳에 말리는 것이 좋지만, 흰색 옷은 햇볕에 말려도 괜찮습니다.
자주 묻는 질문
어떤 옷이 손세탁에 적합한가요?
일반적으로 모든 의류를 손세탁할 수 있지만, 섬세한 소재로 제작된 옷은 손세탁이 필수입니다. 예를 들어 실크, 캐시미어, 레이스, 울 스웨터는 세탁기에 돌리면 늘어나거나 형태가 변형될 수 있으므로 손세탁해야 합니다.
손세탁할 때 세면대와 욕조를 선택하는 기준은 무엇인가요?
세면대와 욕조를 선택하는 기준은 옷의 크기와 세탁물의 양에 따라 달라집니다. 작은 세면대는 물을 빠르게 채울 수 있지만 한 벌만 세탁할 수 있습니다. 큰 사이즈의 옷이나 많은 양의 옷을 세탁하는 경우에는 욕조를 사용하는 것이 좋습니다.
손세탁 할 때 어떤 세제를 사용해야 하나요?
일반 세탁 세제를 사용해 손세탁 하면 되지만 섬세한 소재의 경우에는 전용 세제를 사용하는 것이 좋습니다.
글 : 한나 싱글턴