내게 맞는 스포츠 브라 선택하는 방법

편안하고 뛰어난 지지력을 선사하는 스포츠 브라는 트레이닝의 질을 향상시킬 수 있으며, 자신의 운동 스타일에 맞는 스포츠 브라를 선택하는 방법을 알고 운동에 적합한 스타일을 찾는 것이 중요합니다.

전 세계에는 운동 강도와 선호하는 착용감을 고려한 다양한 종류의 수많은 스포츠 브라가 있습니다. 아래 나이키가 제시하는 몇 가지 스포츠 브라 실루엣을 확인해 보세요.

승리를 향한 강한 의지를 가진 운동선수라면, 나이키 스우시 브라 가 최적의 선택입니다. 커버력이 극대화되어 모든 움직임에 최상의 지지력을 선사합니다.

가 최적의 선택입니다. 커버력이 극대화되어 모든 움직임에 최상의 지지력을 선사합니다. 최소한의 커버력을 제공하는 브라를 원한다면 날렵하면서도 유연해 몸을 자유롭게 움직일 수 있는 나이키 인디 브라 를 선택해 보세요.

를 선택해 보세요. 하루 종일 편안한 착용감을 원한다면, 마치 제2의 피부처럼 느껴지는 매우 부드럽고 매끄러운 나이키 엘레이트 브라를 추천합니다.

올바른 스포츠 브라는 몸에 꼭 맞으면서도 매끄러운 움직임이 가능한 제품이라는 점을 기억해 주세요. 몸에 맞지 않는 스포츠 브라는 쓸림이 있거나 제자리에 고정되지 않고, 흉곽 주변이 답답하게 느껴질 수 있습니다.

아래 가이드를 통해 스포츠 브라를 선택하는 방법을 확인해 보세요.