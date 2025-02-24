내게 맞는 스포츠 브라 선택하는 방법
구매 가이드
나이키 스포츠 브라는 운동선수들의 다양한 니즈를 충족시켜 줍니다. 지금 당신에게 딱 맞는 추천 제품을 확인해 보세요.
편안하고 뛰어난 지지력을 선사하는 스포츠 브라는 트레이닝의 질을 향상시킬 수 있으며, 자신의 운동 스타일에 맞는 스포츠 브라를 선택하는 방법을 알고 운동에 적합한 스타일을 찾는 것이 중요합니다.
전 세계에는 운동 강도와 선호하는 착용감을 고려한 다양한 종류의 수많은 스포츠 브라가 있습니다. 아래 나이키가 제시하는 몇 가지 스포츠 브라 실루엣을 확인해 보세요.
- 승리를 향한 강한 의지를 가진 운동선수라면, 나이키 스우시 브라가 최적의 선택입니다. 커버력이 극대화되어 모든 움직임에 최상의 지지력을 선사합니다.
- 최소한의 커버력을 제공하는 브라를 원한다면 날렵하면서도 유연해 몸을 자유롭게 움직일 수 있는 나이키 인디 브라를 선택해 보세요.
- 하루 종일 편안한 착용감을 원한다면, 마치 제2의 피부처럼 느껴지는 매우 부드럽고 매끄러운 나이키 엘레이트 브라를 추천합니다.
올바른 스포츠 브라는 몸에 꼭 맞으면서도 매끄러운 움직임이 가능한 제품이라는 점을 기억해 주세요. 몸에 맞지 않는 스포츠 브라는 쓸림이 있거나 제자리에 고정되지 않고, 흉곽 주변이 답답하게 느껴질 수 있습니다.
아래 가이드를 통해 스포츠 브라를 선택하는 방법을 확인해 보세요.
운동 강도에 맞는 지지력 고르기
나이키 스우시, 인디, 엘레이트는 세 가지 서포트 레벨로 구분됩니다. 운동 강도에 따라 필요한 지지력이 달라질 수 있으니, 아래 정보를 참고해 나에게 맞는 서포트 레벨을 선택해 보세요.
고강도의 지지력을 선사하는 스포츠 브라
달리기나 점프와 같이 격렬한 운동을 할 때는 가슴이 튕기거나 움직임이 큰 경우가 많습니다. 이러한 운동을 할 때는 가슴의 움직임을 최소화하기 위해 가슴을 잡아주도록 설계된 하이 서포트 스포츠 브라가 필요합니다. 하이 서포트 스포츠 브라는 가슴 부위의 통증과 방해 요소를 줄여주어 테니스, 농구, 고강도 인터벌 트레이닝에 최적입니다.
나이키 드라이-핏 하이 서포트 스포츠 브라는 넓은 스트랩과 뒷면의 잠금장치, 그리고 우수한 지지력의 컵이 내장되어 있습니다. 가슴 쓸림과 눌림을 방지하기 위해 지지력 강화에 중점을 두었습니다.
가슴 사이즈가 큰 경우, 충격이 적은 운동을 할 때도 미디엄 서포트나 하이 서포트 스포츠 브라를 선택해 보세요. 적절한 지지력과 커버력을 제공하여 운동 중에 편안함과 안정감을 느낄 수 있습니다.
중간 단계의 지지력을 선사하는 스포츠 브라
비교적 가벼운 운동을 할 때는 미디엄 서포트 스포츠 브라를 선택해 보세요. 중간 강도의 운동에는 사이클링, 복싱 또는 조정이 포함됩니다. 이러한 유형의 운동에도 다방면의 지지력과 압박감이 필요하지만, 하이 서포트 브라만큼의 강한 지지력은 필요하지 않습니다.
나이키 드라이-핏 미디엄 서포트 스포츠 브라는 부드럽고 매끄러운 원단으로 제작되어 가슴을 안정적으로 잡아주는 충분한 지지력을 제공합니다. 이 제품은 컵 사이즈가 작은 사람에게 이상적이지만, 가슴 사이즈가 큰 경우에도 충격이 적은 운동 시 착용하면 적당한 지지력을 얻을 수 있습니다.
가벼운 지지력을 선사하는 스포츠 브라
필라테스, 요가 또는 웨이트 트레이닝 등 충격이 적은 운동의 경우 움직임이 적고 신체에 직접적인 힘이 덜 가해지기 때문에 라이트 서포트 스포츠 브라가 최적입니다.
나이키 드라이-핏 라이트 서포트 스포츠 브라는 가볍고 편안하며 운동하지 않을 때 일상복으로도 착용하기 적합합니다. 부드럽고 신축성 있는 원단으로 자유로운 움직임을 지원합니다.