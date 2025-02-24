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내게 맞는 스포츠 브라 선택하는 방법

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나이키 스포츠 브라는 운동선수들의 다양한 니즈를 충족시켜 줍니다. 지금 당신에게 딱 맞는 추천 제품을 확인해 보세요.

마지막 업데이트: 2025년 2월 24일
4분 예상
내게 맞는 스포츠 브라 선택하는 방법

편안하고 뛰어난 지지력을 선사하는 스포츠 브라는 트레이닝의 질을 향상시킬 수 있으며, 자신의 운동 스타일에 맞는 스포츠 브라를 선택하는 방법을 알고 운동에 적합한 스타일을 찾는 것이 중요합니다.

전 세계에는 운동 강도와 선호하는 착용감을 고려한 다양한 종류의 수많은 스포츠 브라가 있습니다. 아래 나이키가 제시하는 몇 가지 스포츠 브라 실루엣을 확인해 보세요.

  • 승리를 향한 강한 의지를 가진 운동선수라면, 나이키 스우시 브라가 최적의 선택입니다. 커버력이 극대화되어 모든 움직임에 최상의 지지력을 선사합니다.
  • 최소한의 커버력을 제공하는 브라를 원한다면 날렵하면서도 유연해 몸을 자유롭게 움직일 수 있는 나이키 인디 브라를 선택해 보세요.
  • 하루 종일 편안한 착용감을 원한다면, 마치 제2의 피부처럼 느껴지는 매우 부드럽고 매끄러운 나이키 엘레이트 브라를 추천합니다.

올바른 스포츠 브라는 몸에 꼭 맞으면서도 매끄러운 움직임이 가능한 제품이라는 점을 기억해 주세요. 몸에 맞지 않는 스포츠 브라는 쓸림이 있거나 제자리에 고정되지 않고, 흉곽 주변이 답답하게 느껴질 수 있습니다.

아래 가이드를 통해 스포츠 브라를 선택하는 방법을 확인해 보세요.

운동 강도에 맞는 지지력 고르기

나이키 스우시, 인디, 엘레이트는 세 가지 서포트 레벨로 구분됩니다. 운동 강도에 따라 필요한 지지력이 달라질 수 있으니, 아래 정보를 참고해 나에게 맞는 서포트 레벨을 선택해 보세요.

고강도의 지지력을 선사하는 스포츠 브라

달리기나 점프와 같이 격렬한 운동을 할 때는 가슴이 튕기거나 움직임이 큰 경우가 많습니다. 이러한 운동을 할 때는 가슴의 움직임을 최소화하기 위해 가슴을 잡아주도록 설계된 하이 서포트 스포츠 브라가 필요합니다. 하이 서포트 스포츠 브라는 가슴 부위의 통증과 방해 요소를 줄여주어 테니스, 농구, 고강도 인터벌 트레이닝에 최적입니다.

나이키 드라이-핏 하이 서포트 스포츠 브라는 넓은 스트랩과 뒷면의 잠금장치, 그리고 우수한 지지력의 컵이 내장되어 있습니다. 가슴 쓸림과 눌림을 방지하기 위해 지지력 강화에 중점을 두었습니다.

가슴 사이즈가 큰 경우, 충격이 적은 운동을 할 때도 미디엄 서포트나 하이 서포트 스포츠 브라를 선택해 보세요. 적절한 지지력과 커버력을 제공하여 운동 중에 편안함과 안정감을 느낄 수 있습니다.

중간 단계의 지지력을 선사하는 스포츠 브라

비교적 가벼운 운동을 할 때는 미디엄 서포트 스포츠 브라를 선택해 보세요. 중간 강도의 운동에는 사이클링, 복싱 또는 조정이 포함됩니다. 이러한 유형의 운동에도 다방면의 지지력과 압박감이 필요하지만, 하이 서포트 브라만큼의 강한 지지력은 필요하지 않습니다.

나이키 드라이-핏 미디엄 서포트 스포츠 브라는 부드럽고 매끄러운 원단으로 제작되어 가슴을 안정적으로 잡아주는 충분한 지지력을 제공합니다. 이 제품은 컵 사이즈가 작은 사람에게 이상적이지만, 가슴 사이즈가 큰 경우에도 충격이 적은 운동 시 착용하면 적당한 지지력을 얻을 수 있습니다.

가벼운 지지력을 선사하는 스포츠 브라

필라테스, 요가 또는 웨이트 트레이닝 등 충격이 적은 운동의 경우 움직임이 적고 신체에 직접적인 힘이 덜 가해지기 때문에 라이트 서포트 스포츠 브라가 최적입니다.

나이키 드라이-핏 라이트 서포트 스포츠 브라는 가볍고 편안하며 운동하지 않을 때 일상복으로도 착용하기 적합합니다. 부드럽고 신축성 있는 원단으로 자유로운 움직임을 지원합니다.

내게 맞는 나이키 스포츠 브라 찾기

편안한 착용감을 위해 올바른 스포츠 브라 핏을 찾는 것이 매우 중요합니다. 브라 사이즈를 측정하는 방법에 대해 자세히 살펴보세요.

원게시일: 2025년 1월 9일

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