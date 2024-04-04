5단계 흰옷 세탁법
제품 관리
간단한 세탁 팁을 통해 흰옷을 깨끗하고 밝게 유지해 보세요.
용품
- 세탁 세제
- 산소계 표백제 또는 베이킹 소다
- (선택사항) 시판용 또는 직접 만든 얼룩 제거제
도구
- 세탁기
- 건조대
흰색 티셔츠는 옷장의 필수 아이템이지만 깨끗하게 관리하기 어려울 수 있습니다. 자국, 얼룩, 땀이 섞여 원래의 새하얀 의류가 이염될 수 있기 때문입니다.
최소한의 관리를 통해 흰옷을 원래의 상태로 되돌려 보세요. 참고로 일반적인 생각과는 다르게 기존의 염소계 표백제가 밝고 흰 색상을 유지하는 최선의 방법이 아닐 수도 있습니다. 흰옷을 세탁하는 간단한 5가지 단계를 확인해 보세요.
흰옷을 세탁하는 5단계 방법
1.세탁물 분류하기
일반적으로 흰옷을 밝게 유지하기 위한 가장 간단한 방법은 흰옷끼리 별도로 세탁하는 것입니다. 데님과 같은 유색 염료가 세탁 중에 번져서 흰옷을 이염시킬 수 있기 때문입니다.
먼저 흰옷끼리 분류한 다음 활동복, 레이스, 실크로 만들어진 섬세한 소재들끼리 다시 분류해 주세요.
케어 라벨을 참고해 세탁기 사용 가능 여부와 권장 온도, 그리고 탈수 주기를 확인해 보세요. 확실하지 않는 경우에는 찬물을 사용하고 섬세한 옷은 손세탁 하는 것이 좋습니다.
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2.얼룩 미리 제거하기
세탁기를 사용하기 전에 와인 혹은 잔디로 인한 자국, 겨드랑이 부분과 같은 눈에 띄는 얼룩들은 미리 제거해 주세요.
시판용 얼룩 제거제를 구입하거나(염소 표백제는 피해 주세요), 과산화수소와 주방 세제를 2:1 비율로 섞은 다음 베이킹 소다를 살짝 섞어 직접 얼룩제거제를 만들어 보세요. 얼룩에 용액을 바르고 스며들 수 있도록 최소 1시간 정도 그대로 두었다가 세탁합니다.
급한 경우에는 얼룩 제거제 대신 액체 세제를 사용하는 것도 좋습니다.
3.적절한 세제 사용하기
일부 세제는 흰옷 세탁에 특히 효과적입니다. 염소계 표백제와 산소계 표백제 중 어떤 계열을 선택하느냐에 따라 종류가 달라집니다.
대부분의 미백 세탁 세제에는 염소계 표백제가 포함되어 있습니다. 염소계 표백제의 화학 성분은 색을 제거하여 옷을 하얗게 만들기 때문에 특정 소재에는 적합하지 않습니다. 케어 라벨을 확인한 후 표백제 사용이 가능한 소재에만 사용해 주세요. 양모, 스판덱스, 가죽 또는 기타 섬세한 소재에는 염소계 표백제 사용을 피해 주세요.
염소계 표백제 대신 산소계 표백제를 사용할 수도 있습니다. 옷감의 색상을 유지하면서도 흰색 부분을 밝게 만들어줍니다. 일반 세탁 세제에 분말이나 액체형 산소계 표백제 한 스푼을 추가하여 사용하는 것도 좋습니다.
산소계 표백제 대신 베이킹 소다 반 컵을 추가하는 것도 좋은 방법입니다.
4.적절한 물 온도 선택하기
흰옷의 밝은색을 유지하기 위해 옷감이 훼손되지 않는 선에서 뜨거운 온도로 세탁하여 먼지와 때를 제거해 보세요. 케어 라벨을 통해 옷에 적합한 온도를 확인할 수 있습니다.
보통 따뜻한 물을 세제와 함께 사용할 때 얼룩과 변색을 유발하는 기름을 제거하는 데 효과적이지만 옷감을 손상시킬 수 있는 너무 뜨거운 온도는 피해 주세요.
준비를 마쳤다면 모든 옷이 충분히 헹구어질 수 있도록 적당한 양의 세탁물을 넣어 주세요.
5.햇빛에 건조시키기
자외선은 자연적인 표백제 역할을 하기 때문에 흰옷을 건조할 때 햇빛 아래에 말리는 것이 좋습니다. 가능하면 직사광선 아래에서 말려 보세요. 그러나 컬러 의류는 햇빛에 의해 색이 바래질 수 있기 때문에 적합하지 않습니다.
햇빛에 건조할 수 없다면 건조기에서 가장 약한 코스를 사용해 보세요. 소재에 얼룩이 생길 수 있으므로 고온 건조는 피해 주세요.
글 : 한나 싱글턴