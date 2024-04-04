흰색 티셔츠는 옷장의 필수 아이템이지만 깨끗하게 관리하기 어려울 수 있습니다. 자국, 얼룩, 땀이 섞여 원래의 새하얀 의류가 이염될 수 있기 때문입니다.

최소한의 관리를 통해 흰옷을 원래의 상태로 되돌려 보세요. 참고로 일반적인 생각과는 다르게 기존의 염소계 표백제가 밝고 흰 색상을 유지하는 최선의 방법이 아닐 수도 있습니다. 흰옷을 세탁하는 간단한 5가지 단계를 확인해 보세요.