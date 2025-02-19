나이키가 추천하는 톤 온 톤 스타일링 팁
스타일링 팁
체육관과 일상에서 시선을 사로잡는 컬러 매칭 스타일을 연출해 보세요.
톤 온 톤 의상은 과한 스타일링 없이도 시선을 사로잡을 수 있습니다. 시간이 부족하거나 옷장의 활용도를 극대화하고 싶을 때는 같은 색상 계열의 옷을 매치해 보세요. 컬러가 통일되면 질감이나 실루엣 등 다른 의상 요소를 자유롭게 활용할 수 있습니다.
실내 스피닝 수업과 사무실 등 어떤 장소에서도 어울리는 다양한 나이키 제품을 소개합니다. 여러 제품을 자유롭게 매치하고 조합하여 컬러 셋업을 연출하면, 누구나 자연스럽고 매력적인 스타일을 완성할 수 있습니다.
아래의 나이키 스테디셀러 제품을 활용한 간단한 스타일링 방법을 만나 보세요.
1. 스포츠 브라와 레깅스
같은 색상의 스포츠 브라와 미드 또는 하이웨이스트 레깅스를 매치하면, 운동이 멋지게 차려입을 만한 특별한 순간이라는 것을 느낄 수 있습니다. 색상의 효과를 극대화하고 싶다면 흉곽 아래까지 내려오는 긴 기장의 브라를 선택해 보세요. 커버리지가 늘어날수록 색상이 주는 화사함도 더해집니다.
2. 후디와 스웻 팬츠
스웻 팬츠는 편안한 세트로 착용할 수 있지만, 블랙이나 그레이 컬러로는 톤 온 톤 룩의 매력이 돋보이지 않습니다. 색상의 강렬함을 높이고 싶다면 캐년 러스트처럼 차분한 핑크 컬러의 톤 온 톤 룩과 같이 예상 밖의 컬러에 도전해 보세요.
다양한 컬러웨이로 출시된 나이키 솔로 스우시 플리스와 함께 나에게 가장 잘 맞는 스타일을 쉽게 찾아보세요.
3. 스웻 셔츠와 스웻 팬츠
여유롭고 느슨한 실루엣부터 몸에 꼭 맞는 핏과 실내 요가에 어울리는 제품까지 다양한 실루엣을 만나 보세요. 예를 들어, 나이키 피닉스 플리스 와이드 레그 스웨트는 캐주얼하고 빈티지한 감성을 완성합니다. 오버사이즈 스웻 셔츠와 함께 착용하면 자연스럽게 세련된 분위기를 연출할 수 있습니다. 쉬는 날이라도 스타일은 놓치기 싫은 사람이나 바쁜 일정의 부모님, 급하게 옷을 갈아입어야 하는 모든 이에게 최적의 아이템입니다.
4. 트랙 재킷과 트랙 팬츠
톤 온 톤 의상은 색감을 과감하게 살리거나 뉴트럴과 같은 차분한 톤으로 절제된 느낌을 연출할 수 있습니다. 깔끔함을 강조하고 싶다면 올 화이트 룩을 시도해 보세요. 한층 더 세련된 분위기를 만들 수 있습니다. 볼드한 액세서리, 은은한 레이어드 목걸이 또는 굵은 프레임의 선글라스로 스타일링을 완성해 보세요.
완벽한 화이트 룩의 순간을 연출하고 싶으신가요? 나이키 에어 포스 1과 같은 깔끔한 흰색 운동화를 선택해 보세요.
5. 테니스 드레스와 테니스화
테니스 코트에서 대담하면서도 화사한 룩을 연출해 보세요. 예를 들어, 상하의가 같은 색상인 테니스 원피스에 비슷한 색상의 스니커즈를 더해 스타일링을 완성하세요.
나이키 리펠과 같은 가벼운 방수 재킷으로 컬러 매치를 한층 더 강조해 보세요. 비 예보가 있는 날에는 활용도가 뛰어날 뿐만 아니라 전체적인 룩을 한층 더 화사하게 만들어 줍니다.
6. 인조 모피 재킷 및 팬츠
밝은 마젠타 컬러와 매우 부드러운 인조 모피로 제작된 이 포근한 재킷은 절대 평범하지 않습니다. 톤 온 톤 룩의 포인트 아이템으로 활용하고, 비슷한 색상의 나이키 원 레깅스와 매치해 누구도 지나칠 수 없는 강렬한 스타일을 완성해 보세요.
7. 봄버 재킷, 스웻 셔츠, 팬츠와 매치하기
무채색 톤의 차분한 의상에 입체감을 더하고 싶다면 질감이 돋보이는 제품을 선택해 보세요. 지속 가능한 섬유를 사용하는 나이키 포워드 후디와 팬츠는 최소 50%의 재생 폴리에스터로 제작되었습니다. 편안하면서도 세련된 스타일을 완성하며 친환경적이기도 합니다.
글: 레아 멜비 클린턴