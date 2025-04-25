약간 쌀쌀한 날씨에서도 라운드 중에 체온을 유지해 주는 필수 아이템
구매 가이드
첫 티샷부터 마지막 퍼팅까지 나이키 골프웨어로 따뜻함을 유지해 보세요.
이른 새벽 힘찬 스윙을 하거나 해가 질 때쯤 마지막 라운드에 약간의 추위를 느끼더라도 게임은 계속되어야 합니다. 최적의 온도를 유지해 주는 나이키 골프웨어를 만나 보세요.
나이키 플리스 소재 셔츠와 나이키 써마 핏 기술이 적용된 바지, 그리고 모자와 전용 장갑까지. 나이키 골프웨어는 경기 내내 집중력과 체온을 안정적으로 유지할 수 있도록 도와줍니다.
아래 가이드를 참고하여 나이키에서 제공하는 일교차가 심한 날씨에도 따뜻함을 유지하는 최고의 골프 용품을 만나 보세요.
쌀쌀한 날씨에도 최적의 체온을 유지해 주는 나이키 골프 용품
나이키 써마 핏 골프 팬츠
골프 코스에서 몸을 움직이며 열이 오를 때, 나이키 써마 핏 기술이 적용된 이 팬츠는 일교차가 큰 날씨에도 안정적인 체온 유지를 도와줍니다. 발수 마감 처리 기능은 소나기에도 쾌적함을 유지하면서 바람까지 효과적으로 차단해 줍니다.
휴대폰, 스코어카드, 티를 수납할 수 있는 다수의 포켓을 갖춘 골프 전용 팬츠입니다. 핏을 살린 세련된 디자인에 신축성 있는 원단이 더해져 자유롭게 움직이고 스윙할 수 있도록 도와줍니다.
바지 밑에 착용하는 러닝 타이츠
나이키 러닝 타이츠는 골프 팬츠 안에 레이어드하기에 최적의 아이템입니다. 체온은 유지하면서도 자유로운 움직임을 위해 설계되었으며, 베이스 레이어로 착용할 수 있을 만큼 얇아 일교차가 큰 날에도 부피감 없이 따뜻하게 착용할 수 있습니다.
체온을 유지하고 뛰어난 보온성을 동시에 제공하는 나이키 써마 핏 타이츠와 레깅스를 만나 보세요.
나이키 하프집 플리스 탑
클래식한 폴로를 제외하면 쿼터 지퍼 또는 하프 지퍼 탑만큼 골프웨어의 아이코닉 한 스타일을 잘 보여주는 아이템은 없습니다. 부드러운 나이키 플리스 소재로 제작되어 쌀쌀한 날씨에 적합하며, 가볍고 신축성 있는 디자인으로 어떤 스윙 동작도 자연스럽게 소화할 수 있습니다. 단독으로 착용하기에도 충분히 따뜻합니다.
일부 제품에는 체온을 효과적으로 유지해 주는 나이키 써마 핏 기술이 적용되었고, 다른 제품에는 땀을 빠르게 배출해 쾌적함을 유지하는 나이키 드라이 핏 소재가 적용되었습니다.
코스를 위한 후디와 스웻셔츠
티셔츠나 폴로만 입기엔 너무 춥고, 풀 재킷을 입기에는 부담스러운 날이 있습니다. 그런 날씨에 가장 잘 어울리는 선택은 바로 스웨터입니다.
후드티는 골프장과 어울리지 않을 거라 생각할 수 있지만, 나이키 골프 후드티는 코스 위에서도 스타일과 기능을 모두 갖췄습니다. 중간 두께의 니트 소재로 제작된 나이키 후디와 골프 스웻셔츠는 편안한 착용감과 유연한 활동성, 그리고 기능성을 모두 제공합니다.
대부분의 스웻셔츠에는 나이키 드라이 핏 기술이 적용되어 땀을 빠르게 배출하고 환절기에도 쾌적한 착용감을 유지합니다. 또한 날씨 변화에 따라 간편하게 입고 벗을 수 있습니다.
최상의 보온성을 제공하는 풀 지퍼 베스트 및 재킷
일교차가 큰 날씨에도 골프를 즐기고 싶다면 풀 지퍼 나이키 재킷이나 베스트를 선택해 보세요. 날씨가 따뜻해지거나 보다 자유로운 스윙이 필요할 때는 간편하게 벗을 수 있어 상황에 따라 유연하게 대응할 수 있습니다.
이 재킷과 베스트는 가볍고 따뜻한 나이키 써마 핏 소재와 비와 바람을 막아주는 나이키 스톰 핏 기술로 제작되었습니다. 날씨에 구애받지 않고 편안하게 경기에 집중하고 최상의 퍼포먼스를 발휘하도록 도와줍니다.
날씨가 너무 쌀쌀해 재킷이나 베스트를 벗을 수 없어도 괜찮습니다. 나이키 골프 베스트는 활동성을 고려해 설계되었으며, 신축성이 뛰어난 풀 슬리브 재킷은 스윙을 방해하지 않습니다.
쿠셔닝이 뛰어난 나이키 양말
나이키 양말은 발을 편안하게 감싸면서도 쌀쌀한 기온에서도 골퍼를 위해 보온성을 유지할 수 있도록 디자인되었습니다. 통기성이 뛰어난 니트 패턴과 나이키 드라이 핏 기술은 땀을 빠르게 배출해 발의 온도를 유지하고, 발뒤꿈치와 앞발 부위에 더해진 쿠셔닝은 장시간 걷는 라운드에서 피로를 덜어줍니다.
약간 쌀쌀한 날씨에 최적인 이 양말은 따뜻하고 포근한 착용감을 제공해 경기에 몰입할 수 있도록 발에 안정감을 더해 줍니다.
쌀쌀한 티오프 시간을 위한 따뜻한 장갑
나이키 골프 장갑으로 확실한 그립감을 확보하고 손을 따뜻하게 보호하여 경기에 집중해 보세요. 손등에는 보온성을 위한 방수 플리스 소재를 사용했으며, 손바닥에는 합성 스웨이드를 적용해 최적의 그립감을 지원합니다.
모직 장갑, 부드러운 클럽 플리스 장갑, 나이키 써마 핏 장갑 중에서 선택해 보세요. 대부분의 나이키 장갑은 터치스크린 호환 기능을 갖추고 있어 라운드 중에도 장갑을 벗지 않고 휴대폰을 편리하게 사용할 수 있습니다.
또 다른 방법으로, 쿼터백에게서 힌트를 얻어보세요. 허리에 나이키 풋볼 핸드 워머를 착용하면 스윙 사이에도 손을 따뜻하게 유지할 수 있습니다.
나이키 비니 및 넥 워머
나이키 비니는 포근한 감촉의 원사 혼방 소재와 머리에 딱 맞는 커프스 디자인으로 따뜻함과 부드러움을 동시에 제공합니다. 심플한 디자인으로 클럽 하우스에서는 물론, 라운드 전후 캐주얼한 스타일로도 간단하게 연출할 수 있습니다.
일교차가 큰 날씨에는 나이키 넥 워머로 얼굴까지 따뜻하게 보호해 보세요. 체온을 유지해 주는 동시에 바람과 추위로부터 뺨과 코를 감싸주어, 더욱 편안한 라운딩을 도와줍니다.
글: 그렉 프레스토