선글라스를 세척하는 4가지 방법

먼지, 땀, 얼룩은 시간이 지나며 선글라스에 자연스럽게 쌓이지만, 조금만 신경 쓰면 언제든지 깨끗하게 되돌릴 수 있습니다. 옷에 렌즈를 문지르는 것이 가장 간편해 보일 수 있지만, 극세사 천, 순한 주방 세제, 그리고 흐르는 물이면 더 안전하고 효과적인 세척이 가능합니다.

선글라스를 올바른 방법으로 세척하면 긁힘이나 코팅 손상, 자외선 차단 기능 저하 같은 문제도 예방할 수 있습니다. 편광 선글라스든 블루라이트 차단 안경이든, 얼룩을 제거하고 싶다면 아래 방법을 통해 안경을 깔끔하게 관리해 보세요.