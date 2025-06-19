선글라스를 세척하는 4가지 방법
제품 관리
선글라스에 묻은 얼룩을 티셔츠로 닦기 전에, 렌즈에 흠집이 생기지 않도록 세척하고 관리하는 방법을 확인해 보세요.
용품
- 순한 주방 세제
- 김 서림 방지 스프레이 (선택 사항)
도구
- 극세사 천
먼지, 땀, 얼룩은 시간이 지나며 선글라스에 자연스럽게 쌓이지만, 조금만 신경 쓰면 언제든지 깨끗하게 되돌릴 수 있습니다. 옷에 렌즈를 문지르는 것이 가장 간편해 보일 수 있지만, 극세사 천, 순한 주방 세제, 그리고 흐르는 물이면 더 안전하고 효과적인 세척이 가능합니다.
선글라스를 올바른 방법으로 세척하면 긁힘이나 코팅 손상, 자외선 차단 기능 저하 같은 문제도 예방할 수 있습니다. 편광 선글라스든 블루라이트 차단 안경이든, 얼룩을 제거하고 싶다면 아래 방법을 통해 안경을 깔끔하게 관리해 보세요.
선글라스 세척 방법
1.따뜻한 물로 적시기
싱크대에서 미지근한 물로 렌즈를 적셔 주세요.
2.손가락으로 비누 바르기
손을 깨끗이 씻은 뒤, 렌즈 양면에 소량의 순한 주방 세제를 묻혀 엄지와 검지로 원을 그리듯 부드럽게 문질러 주세요. 이때 손톱이 렌즈에 닿지 않도록 주의하세요.
이 방법은 유분, 메이크업, 땀 등 남아 있는 이물질을 효과적으로 제거할 수 있습니다. 테와 다리 부분까지 꼼꼼하게 닦아 주세요.
3.선글라스 헹구기
미온수로 선글라스를 가볍게 헹군 뒤 흐르는 물로 비눗기를 완전히 씻어냅니다. 잔여물이 남지 않도록 꼼꼼히 닦아 주세요.
4.완전히 건조하기
마른 극세사 수건으로 선글라스에 묻은 물기를 모두 닦아줍니다.
선글라스에 김 서림 방지 스프레이를 사용할 계획이라면 지금 뿌려 주세요. 김 서림 방지 스프레이는 격렬한 운동으로 땀을 많이 흘리거나 마스크와 선글라스를 함께 착용할 때 렌즈에 김이 서리는 것을 막는 데 도움을 줍니다.
이동 중에 선글라스를 세척하는 방법
아래 단계에 맞춰 선글라스를 닦을 수 없다면, 안경집에 작은 극세사 천을 넣고 다니는 것을 추천합니다. 이렇게 하면 티셔츠처럼 렌즈에 흠집을 낼 수 있는 소재로 닦는 실수를 줄일 수 있습니다.
가방이나 자동차 안에는 안경 전문점에서 판매하는 디그리서 스프레이를 작은 용기에 담아 구비해두는 것도 좋습니다. 렌즈에 뿌리고 극세사 천으로 닦아내기만 하면 간편하게 세척할 수 있습니다.
선글라스 보관 방법
선글라스를 최상의 상태로 유지하려면 사용하지 않을 때는 반드시 하드 케이스나 극세사 슬리브에 보관해 주세요. 케이스 없이 차량 등에 두면 먼지가 쌓이고, 먼지가 렌즈를 굳게 만들어 햇빛에 먼지가 렌즈에 굳게 들러붙어 자외선 차단 코팅을 손상할 수 있습니다.
피해야할 것 : 선글라스를 닦을 때 흔히 하는 3가지 실수
- 침으로 닦지 마세요
선글라스에 입김을 불어넣거나 침을 뱉어 렌즈를 닦지 마세요. 침은 산성 성분을 포함하고 있어 렌즈 코팅을 손상할 수 있습니다.
- 아세톤, 알코올 또는 유리 세정제로 닦지 마세요
이러한 제품은 렌즈에 자극을 주고 자외선 차단 코팅을 제거할 수도 있습니다. 그러므로 선글라스를 닦을 때는 순한 주방 세제를 사용해 세척하는 것이 가장 좋습니다.
- 옷이나 휴지로 선글라스 닦지 않기
극세사 천이 아닌 휴지나 종이 타월처럼 부드럽지 않은 소재는 렌즈에 흠집을 남길 수 있습니다. 렌즈 손상을 방지하려면 극세사 천으로만 부드럽게 닦아 주세요.
선글라스 깨끗하게 세척하는 방법
선글라스를 원하는 만큼 깨끗하게 관리하기 어렵다면, 안경점에서 전문적인 클리닝을 받아보는 것도 좋습니다. 특히 코 받침이 변색되기 시작했다면 정밀한 세척 과정을 통해 선글라스를 새것처럼 되돌릴 수 있습니다.
자주 묻는 질문
선글라스는 얼마나 자주 닦아야 할까요?
선글라스 세척 주기는 착용 빈도에 따라 달라집니다. 하지만 선글라스를 항상 깨끗하게 유지하려면 착용 후마다 가볍게 닦아주는 것이 좋습니다. 하루 종일 착용했다면 자연스럽게 유분, 땀, 먼지, 메이크업 잔여물이 쌓일 수 있기 때문입니다.
안경을 자주 닦아주면 렌즈의 수명을 연장할 수 있을 뿐 아니라, 이물질이 자외선 차단 코팅을 손상하는 것도 예방할 수 있습니다.
가장 추천하는 편광 선글라스 세척 방법은 무엇인가요?
편광 선글라스도 일반 렌즈와 동일한 방식으로 세척할 수 있습니다. 미지근한 물에 순한 주방 세제를 사용해 렌즈를 원을 그리며 부드럽게 문질러 주세요. 이후 비눗기를 깨끗하게 헹군 다음, 극세사 천으로 물기를 닦아서 마무리하면 됩니다.
안경 닦는 천은 언제 교체해야 하나요?
극세사 천으로 자주 닦는다면 천에 먼지나 보풀, 이물질이 묻는 시점을 주의 깊게 살펴야 합니다. 먼지를 제대로 흡수하지 못하거나 오히려 렌즈에 흠집을 낼 수 있다면, 새 천으로 교체하는 것이 좋습니다.
외출 중 선글라스를 닦고 싶을 땐 어떻게 하나요?
비누나 흐르는 물을 사용할 수 없는 상황이라면 안경점에서 구매할 수 있는 순한 디그리서 스프레이와 극세사 천을 가방이나 차량에 구비해 두세요. 렌즈에 스프레이를 가볍게 뿌린 뒤 극세사 천으로 닦아내기만 하면 됩니다.
글 : 제시카 머리