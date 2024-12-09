모든 소재에 적합한 백팩 세탁법
제품 관리
아끼던 백팩도 시간이 지나면 쉽게 더러워집니다. 백팩을 새것처럼 깨끗하게 관리할 수 있는 세탁 방법을 소개합니다.
용품
- 세탁 세제
- 얼룩 제거제
- 주방 세제
- 옥수수 전분 (선택 사항)
- 가죽 컨디셔너 (선택 사항)
- 순한 비누
도구
- 천 또는 칫솔
- 소형 진공청소기
- 메시 세탁망 또는 오래된 베개 커버
- 수건
백팩을 실생활 속에서 자주 착용한다면 때가 타는 것은 당연합니다. 운동 가방이든, 업무용 토트백이든, 학교 책가방이든 용도에 상관없이 음료를 흘리거나 얼룩이 생기고 냄새가 배기도 하죠. 백팩을 깨끗하게 관리하려면 소재에 맞는 올바른 세탁 방법을 아는 것이 중요합니다. 아끼는 백팩을 깔끔한 상태로 유지하는 방법과 간단한 팁을 확인해 보세요.
나일론 백팩 세탁 방법
백팩의 가장 보편적인 소재 중 하나인 나일론은 세탁기 사용이 가능합니다. 나일론 백팩을 가지고 있다면 라벨의 관리 방법을 확인해 보세요. 가죽 장식과 같이 세탁기로 인해 손상될 수 있는 기타 소재가 없다면, 아래의 방법에 따라 백팩을 세탁할 수 있도록 준비해 보세요.
- 백팩 안을 완전히 비우고 모든 부착물과 주머니를 분리합니다. 이러한 품목은 별도로 세탁하는 것을 가장 추천합니다.
- 모든 지퍼를 내려 주세요.
- 백팩을 뒤집어 진공청소기로 먼지나 이물질을 닦아냅니다.
- 천이나 칫솔을 사용해 표백제가 포함되지 않은 세제나 얼룩 제거제를 더러워진 부분에 발라 얼룩을 먼저 제거해 주세요. 약 30분 동안 그대로 두었다가 부드럽게 닦아냅니다. 세탁기에 넣기 전에 찬물로 얼룩을 씻어 주세요.
- 세탁기에 넣고 돌릴 준비가 되면 큰 메시 세탁망이나 오래된 베개 커버에 백팩을 넣어 주세요. 주머니와 같은 모든 부착물은 별도의 메시 세탁망에 담아 주세요.
- 표백제가 없는 세탁세제를 소량만 사용해 섬세한 코스로 세탁해 주세요. 반드시 찬물을 사용해야 합니다.
- 자연 건조를 하거나 건조기의 찬바람 코스와 같은 열이 없는 설정을 사용해 주세요.
캔버스 백팩 세탁 방법
가죽 백팩 세탁 방법
가죽 백팩을 깨끗하게 사용하려면 애초에 백팩이 더럽혀지지 않도록 미리 관리하는 것이 가장 좋습니다. 백팩 표면에는 방수 코팅제를 사용해 물이나 기타 오염 요소로부터 가방을 안전하게 지켜 주세요. 가방이 더러워졌다면 아래 방법에 맞춰 가죽 백팩을 클리닝해 주세요.
- 먼저 백팩 안을 완전히 비우고 손이나 진공청소기로 이물질이나 먼지를 깨끗이 제거해 주세요.
- 부드러운 칫솔로 찌든 얼룩을 닦아 주세요. 다른 세제를 섞으면 가죽이 더 훼손될 수 있으니 가급적이면 물을 사용하는 것은 피해 주세요.
- 나머지 얼룩은 따뜻한 물과 주방 세제를 섞어 닦아냅니다. 깨끗한 수건으로 혼합물을 가죽에 두드려 문질러 주세요. 젖은 새 수건으로 비눗물을 씻어내고 말려 주세요.
- 기름성 얼룩이라면 탈지제나 마른 옥수수 전분으로 시작해도 되지만, 비눗물 세제를 사용해 클리닝을 마무리해야 할 수도 있습니다.
- 깨끗하게 말린 후, 가방에 가죽 컨디셔너를 겉면이나 가죽 부분에 발라 복원해 주세요.
소재의 특성으로 인해 가죽으로 만들어진 백팩에는 곰팡이가 필 수 있습니다. 이 경우 백팩에서 특유의 악취가 나고 변색되어 보입니다. 곰팡이를 제거하려면 먼저 젖은 수건으로 닦아낸 뒤 가죽 클리너로 꼼꼼하게 클리닝해 주세요.
폴리에스터 백팩 세탁 방법
백팩 손세탁 방법
백팩의 소재에 상관없이 손세탁이 필요한 경우도 간혹 있습니다. 이 과정은 세탁기를 사용하는 것보다 시간이 걸리지만 여전히 간단합니다.
손세탁을 하려면 먼저 스펀지나 칫솔, 순한 비누를 준비하고 모든 주머니를 비워 주세요. 그다음 미지근한 물과 비누를 섞어 백팩 전체를 헹구거나 스펀지를 사용해 특정 부위만 물에 적셔주세요. 백팩을 물에 완전히 담굴 수 있는지, 부분 세척만 할 수 있는지 관리 지침을 확인해 보세요.
백팩을 비눗물에 적신 후 스펀지나 솔로 잘 지워지지 않는 부분을 문질러 닦아 주세요. 세척이 완료되면 모든 수납공간을 열어둔 채로 간접 햇빛이 드는 실외에서 자연 건조하면 빠르게 말릴 수 있습니다.
자주 하는 질문
세탁을 했는데 백팩에서 여전히 악취가 남아 있으면 어떻게 하나요?
세탁 후에도 악취가 남아있다면 백식초와 물을 섞어 냄새를 제거해 보세요.
스프레이 병에 식초와 물을 동일한 비율로 섞은 뒤 백팩에 뿌린 다음 완전히 건조합니다. 혼합물이 증발하면서 악취도 빠져나갑니다. 남은 식초 냄새를 없애려면 세탁기를 사용하거나 위에 언급된 손세탁 방법으로 백팩을 세탁해 주세요.
백팩 지퍼도 세탁이 필요한가요?
네, 하지만 항상 필요한 것은 아닙니다. 지퍼는 가끔씩만 세척하면 됩니다. 약간의 비누와 미지근한 물로 지퍼를 부드럽게 닦아 이물질을 제거해 주세요. 방수 코팅이 벗겨질 수 있으니 세게 문지르지 말고 가볍고 부드럽게 닦아 주세요.