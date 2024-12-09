모든 소재에 적합한 백팩 세탁법

백팩의 소재에 상관없이 손세탁이 필요한 경우도 간혹 있습니다. 이 과정은 세탁기를 사용하는 것보다 시간이 걸리지만 여전히 간단합니다.

손세탁을 하려면 먼저 스펀지나 칫솔, 순한 비누를 준비하고 모든 주머니를 비워 주세요. 그다음 미지근한 물과 비누를 섞어 백팩 전체를 헹구거나 스펀지를 사용해 특정 부위만 물에 적셔주세요. 백팩을 물에 완전히 담굴 수 있는지, 부분 세척만 할 수 있는지 관리 지침을 확인해 보세요.

백팩을 비눗물에 적신 후 스펀지나 솔로 잘 지워지지 않는 부분을 문질러 닦아 주세요. 세척이 완료되면 모든 수납공간을 열어둔 채로 간접 햇빛이 드는 실외에서 자연 건조하면 빠르게 말릴 수 있습니다.