티셔츠의 땀 얼룩을 제거하는 4단계 방법

땀 얼룩을 제거하기 위한 전용 세탁 키트를 만들어 보세요. 이를 위해 핸드워시, 백식초, 산소계 표백제, 효소 세제가 필요합니다. 이같은 용품들은 잘 지워지지 않는 땀 얼룩을 제거하는 데 도움이 됩니다.

시판용 얼룩 제거제를 사용해도 좋지만, 집에서 만들면 간단하고 합리적인 비용으로도 얼룩 제거제를 만들 수 있습니다. 분무기에 백식초와 물을 동일한 비율로 채운 얼룩 제거제를 세탁기 근처에 보관해 보세요.

소재에 맞는 적절한 비누를 준비해 주세요. 리처드슨은 거친 폴리에스터 소재의 운동복을 세탁하는 경우를 제외하고 섬세한 원단에는 일반적으로 산성 성분의 기름 제거용 주방 세제를 사용하지 않는 것이 좋다고 조언했습니다.

그는 “나이키의 기능성 원단은 특수한 소재이기 때문에 섬유를 분해할 수 있는 강력한 세정제는 사용하지 않는 것이 좋습니다.”라며 액체 핸드워시의 사용을 권장합니다.

마지막으로 세탁 세제에 효소가 포함되어 있는지 확인해 주세요. 효소 세제에는 땀에 있는 단백질 얼룩을 분해하는 천연 단백질이 포함되어 있습니다.