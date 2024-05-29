티셔츠의 땀 얼룩을 제거하는 4단계 방법
제품 관리
티셔츠의 땀 얼룩을 제거하기 위한 4단계의 효과적인 방법을 살펴보세요.
용품
- 산소계 표백제
- (거품형이 아닌) 액체 핸드워시
- 백식초
- 효소 세제
- 베이킹 소다
도구
- 말총 브러시
- 분무기
- 세탁기
땀을 흘리며 운동을 하고 나면 몸과 마음이 활기차고 상쾌한 기분을 느낄 수 있지만, 이로 인해 운동복이 더러워지곤 합니다. 특히 화학적인 땀 억제제와 땀 속의 단백질은 티셔츠의 겨드랑이 부분을 변색시킬 수 있습니다.
다행히도 땀 얼룩은 간단한 방법으로도 제거할 수 있습니다. 패트릭 리처드슨(“세탁 사랑 : 일상적인 집안일에서 기쁨 찾기” 저자)이 땀 얼룩을 제거하는 4단계의 효과적인 방법에 대해 소개합니다.
티셔츠의 땀 얼룩을 제거하는 4단계 방법
1.얼룩 제거제 만들기
땀 얼룩을 제거하기 위한 전용 세탁 키트를 만들어 보세요. 이를 위해 핸드워시, 백식초, 산소계 표백제, 효소 세제가 필요합니다. 이같은 용품들은 잘 지워지지 않는 땀 얼룩을 제거하는 데 도움이 됩니다.
시판용 얼룩 제거제를 사용해도 좋지만, 집에서 만들면 간단하고 합리적인 비용으로도 얼룩 제거제를 만들 수 있습니다. 분무기에 백식초와 물을 동일한 비율로 채운 얼룩 제거제를 세탁기 근처에 보관해 보세요.
소재에 맞는 적절한 비누를 준비해 주세요. 리처드슨은 거친 폴리에스터 소재의 운동복을 세탁하는 경우를 제외하고 섬세한 원단에는 일반적으로 산성 성분의 기름 제거용 주방 세제를 사용하지 않는 것이 좋다고 조언했습니다.
그는 “나이키의 기능성 원단은 특수한 소재이기 때문에 섬유를 분해할 수 있는 강력한 세정제는 사용하지 않는 것이 좋습니다.”라며 액체 핸드워시의 사용을 권장합니다.
마지막으로 세탁 세제에 효소가 포함되어 있는지 확인해 주세요. 효소 세제에는 땀에 있는 단백질 얼룩을 분해하는 천연 단백질이 포함되어 있습니다.
2.땀 얼룩이 굳기 전에 제거하기
적절한 세제가 준비되었다면 땀 얼룩이 옷감에 완전히 스며들기 전에 쉽게 해결할 수 있습니다.
리처드슨은 “일주일 전에 생긴 얼룩이라도 상관없습니다. 세탁기에 넣기 전에 얼룩을 제거하는 것이 중요합니다.”라고 말합니다.
리처드슨은 티셔츠를 세탁기에 넣기 전, 땀 얼룩이 생긴 부위에 식초와 물을 섞어 만든 얼룩 제거제를 뿌릴 것을 권장합니다. 피 또는 와인처럼 빠르게 제거해야 하는 얼룩과 다르게 땀 얼룩은 아직 세탁기나 건조기를 사용하지 않았다면 언제든 효과적으로 제거할 수 있습니다.
땀 얼룩을 제거하려면 식초와 물을 섞은 용액을 몇 번 뿌린 다음 세탁기에 넣으면 됩니다. 운동을 마친 후 얼룩 제거제를 바로 뿌리는 것보다 세탁기에 넣기 직전에 뿌리는 것이 가장 효과적입니다.
3.세탁하기
얼룩진 옷을 세탁기에 넣은 후에는 프로테아제 같은 땀에 있는 단백질을 분해하는 효소가 함유된 세탁 세제를 사용해 보세요. 산소계 표백제가 포함된 세탁 세제는 세척 효과를 더욱 높여줍니다.
섬세한 관리가 필요한 흰색 티셔츠에는 백식초 한 컵을 넣어 보세요. 옷의 케어 라벨을 확인한 후 세탁 코스를 설정하는 것이 좋습니다.
세제를 지나치게 많이 넣으면 옷이 더 지저분해 보이거나 광택감이 사라질 수 있기 때문에 주의해 주세요. 리처드슨은 “세제를 적게 사용하면 효과적으로 헹궈지기 때문에 옷이 더욱 깨끗해집니다. 세제는 두 스푼이면 충분합니다.”라고 말합니다.
특히 물과 섞이지 않는 수소성과, 피부의 유분을 흡수하는 친유성의 폴리에스터와 같은 합성 소재가 해당됩니다. 세탁기의 세탁조로 먼지를 방출할 때 세제가 너무 많으면, 세제가 물에 섞이도록 하는 계면활성제가 지나치게 많아져 먼지가 다시 옷감에 달라붙게 됩니다.
팁: 땀 얼룩이 있거나 불쾌한 냄새가 나는 티셔츠는 세탁 전, 찬물에 같은 비율로 혼합한 식초와 베이킹 소다를 섞은 후 30분 동안 담근 후 세탁해 주세요.
4.잘 지워지지 않는 땀 얼룩 집중적으로 제거하기
흰색이나 컬러풀한 티셔츠의 땀 얼룩을 제거하고 싶다면 산소계 표백제가 가장 효과적입니다. 산소계 표백제에 옷을 밤새 담가두어도 색상이 변하지 않고 원단이 손상되지 않습니다. 하지만 울이나 실크 소재에 사용하면 손상될 수 있기 때문에 주의해 주세요.
팁: 리처드슨은 흰색 티셔츠의 경우 땀 얼룩을 제거할 때, 염소계 표백제를 사용하지 않는 것을 권장했습니다. 그는 “염소계 표백제는 옷감을 분해하고 실제로 색감을 탁하게 만듭니다.”라고 덧붙였습니다. 흰색 티셔츠의 소재는 일반적으로 옵틱 화이트 염료를 사용하는데, 염소계 표백제로 인해 색이 변할 수 있기에 주의해야 합니다.
리처드슨은 세탁 후에도 지워지지 않는 땀 얼룩을 제거하기 위해 액체 핸드워시와 산소계 표백제 가루를 섞어 반죽을 만들어 사용할 것을 권장했습니다. 일반적으로 산소계 표백제는 장갑 없이 다루어도 되지만, 제품 설명서를 확인한 후 올바르게 사용하는 것이 좋습니다. 산소계 표백제가 없다면 베이킹 소다와 물을 이용해 보세요.
땀 얼룩 위에 반죽을 30분 정도 그대로 둔 다음, 케어 라벨에 따라 얼룩진 부분을 뜨거운 물로 헹궈내고 세탁기로 세탁해 보세요.
땀 얼룩이 잘 지워지지 않는다면 말총 브러시를 사용해 반죽을 옷감에 골고루 묻혀 보세요. 리처드슨은 “말총 브러시는 부드럽기 때문에 기능성 원단의 성능과 광택감을 사라지게 하거나 박음질을 풀리게 하지 않습니다."라고 말하며 플라스틱 강모 브러시는 너무 거칠 수 있다고 지적했습니다.
글 : 옐레나 모로즈 알퍼트