볼캡을 세탁하는 간단한 3가지 방법

다양한 스타일의 모자를 소유한 모자 수집가부터 하나의 스타일만 고집하는 사람까지, 옷장에 최소한 하나의 볼캡은 가지고 있을 가능성이 높습니다.

다양한 모자 디자인 중에서도 볼캡은 인기가 많고 활용도도 매우 뛰어납니다. 햇빛을 가리거나 헤어스타일이 마음에 들지 않을 때, 또는 산책 중 땀을 흡수하는 모자를 찾고 있다면 볼캡은 최고의 선택입니다. 운동이나 러닝, 야외 활동과 같은 활동적인 상황이 아니어도 볼캡은 다양한 스타일을 완성할 수 있는 유용한 아이템입니다.

볼캡을 오랫동안 깨끗하고 냄새 없이 사용하기 위한 유용한 팁을 확인해 보세요.