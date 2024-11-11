볼캡을 세탁하는 간단한 3가지 방법
제품 관리
깔끔하고 상쾌하게 볼캡을 세탁하고 관리하는 방법을 소개합니다.
다양한 스타일의 모자를 소유한 모자 수집가부터 하나의 스타일만 고집하는 사람까지, 옷장에 최소한 하나의 볼캡은 가지고 있을 가능성이 높습니다.
다양한 모자 디자인 중에서도 볼캡은 인기가 많고 활용도도 매우 뛰어납니다. 햇빛을 가리거나 헤어스타일이 마음에 들지 않을 때, 또는 산책 중 땀을 흡수하는 모자를 찾고 있다면 볼캡은 최고의 선택입니다. 운동이나 러닝, 야외 활동과 같은 활동적인 상황이 아니어도 볼캡은 다양한 스타일을 완성할 수 있는 유용한 아이템입니다.
볼캡을 오랫동안 깨끗하고 냄새 없이 사용하기 위한 유용한 팁을 확인해 보세요.
볼캡 세탁이 필요한 이유
많이 착용하는 옷은 때가 타기 마련인 것처럼, 특히 운동을 할 때 모자를 자주 착용한다면 더욱 쉽게 더러워질 수 있습니다. 볼캡은 챙을 포함해서 땀 얼룩부터 먼지까지 꼼꼼하게 세탁해야 합니다.
다행히, 볼캡은 비교적 간단하게 세탁할 수 있어, 주기적으로 세탁하는 것을 권장합니다.
볼캡을 세탁하기 전에 챙 확인하기
볼캡을 세탁하기 전에 챙의 소재를 확인해야 합니다. 1983년 이전에 생산된 빈티지 모자는 단단한 종이 재질이 적용된 경우가 많기 때문에 주의해야 합니다. 확실하지 않은 경우에는 모자의 챙을 손가락으로 살짝 쳐서 확인해 보세요. 챙이 종이 재질로 만들어졌다면, 두드리거나 튕겼을 때 속이 빈 소리가 납니다.
종이 챙이 있는 모자를 세탁할 때는 습기로 인해 챙이 영구적으로 손상될 수 있기 때문에 물에 담그지 않도록 주의하세요. 1980년대 이전에 생산된 종이 챙 모자는 부분적으로만 세탁하는 것을 권장합니다.
최근에 제작된 볼캡은 플라스틱 소재의 챙이 적용되어 내구성이 뛰어나고 세탁기 사용도 가능합니다. 세탁할 때 제약이 없지만, 케어 라벨을 통해 세탁 전에 주의 사항을 확인해 보세요. 특히, 가죽이나 스웨이드로 제작된 모자라면 더욱 꼼꼼한 체크가 필요합니다.
스웨이드 신발 관리 방법을 꼭 확인해 보세요!
천 소재로 만들어진 플라스틱 챙 볼캡을 세탁하는 세 가지 방법을 소개합니다.
1. 올바른 볼캡 손세탁 방법
손세탁은 볼캡의 형태와 색상을 오래 유지할 수 있기 때문에 가장 효과적인 세탁법인데요, 간단하지만 시간이 소요될 수 있습니다.
다음의 방법을 확인해 보세요.
- 항상 찬물을 사용하세요. 깨끗한 싱크대나 양동이에 물을 채우고 표백 성분이 없는 세제를 한 스푼 넣어 주세요.
- 볼캡을 물에 적신 후 더러워진 부분을 세탁합니다.
- 눈에 띄는 얼룩 부위에 세제를 묻혀 칫솔로 부드럽게 문질러 제거하세요. 일반 세제도 좋지만 얼룩의 종류에 적합한 세제를 사용하면 더욱 효과적입니다.
- 얼룩을 제거하고 나면 볼캡을 다시 물에 넣고 몇 시간 동안 담가 둡니다. 중간에 볼캡 상태를 확인하고 필요한 경우 다시 얼룩을 제거해 주세요.
- 볼캡을 충분히 담가 두고 난 후, 따뜻한 물로 충분히 헹굽니다.
- 수건으로 두드려 물기를 제거하세요. 볼캡의 모양이 변형되지 않도록 부드럽게 닦아내는 것이 좋습니다.
- 볼캡의 형태를 유지하기 위해 수건을 두드려 물기를 제거해 주세요.
2. 세탁기로 볼캡을 세탁하는 방법
볼캡을 손세탁 할 시간이 없다면 세탁기를 사용해 보세요. 볼캡을 세탁기에 넣어도 손상 없이 세탁할 수 있습니다. 민감한 소재거나, 변색이 걱정된다면 손세탁이 더 안전합니다.
세탁기로 볼캡을 세탁하는 방법:
- 볼캡을 보호하기 위해 베개커버나 재사용 가능한 메쉬 백에 넣으세요.
- 표백제가 없는 세탁세제를 사용하세요.
- 모자와 다른 세탁물을 함께 넣는다면, 적당한 양의 세탁물만 넣으세요.
- 세탁기를 섬세한 코스로 설정하고 찬물을 사용하세요.
세탁 후에는 볼캡을 건조기에 넣지 말고 자연 건조하세요. 건조기의 뜨거운 열로 인해 볼캡의 형태가 변형되거나 줄어들 수 있습니다. 볼캡의 형태가 무너지지 않도록 볼캡 안쪽에 수건을 둥글게 말아서 건조해 주세요.
3. 식기세척기를 활용하는 방법
여러 개의 야구 모자를 한 번에 세탁할 때엔 가능하다면 식기세척기를 사용하는 것도 효과적입니다.
식기세척기의 상단 선반에 가능한 한 많은 볼캡을 넣고 세탁해 주세요. 주의할 점은 식기를 함께 넣지 않는 것입니다.
식기세척기에 볼캡을 넣은 후:
- 설거지할 때와 마찬가지로 세제 칸에 세제를 채워 주세요. 식기세척기 세제는 표백제나 강력한 화학물질이 들어 있지 않은 것을 사용해 주세요.
- 물 온도 조절 기능이 있다면 따뜻한 물이나 차가운 물로 설정하고, 가벼운 세척 코스를 활용해 보세요.
- 건조 없음 또는 저온 건조를 선택합니다.
볼캡을 식기세척기에서 꺼냈을 때 약간의 물기가 남아있다면, 자연 건조해 주세요.
마지막 팁
깔끔하고 쾌적한 볼캡 관리 방법은 적절한 세탁 방법과 자연 건조로 충분합니다. 신발을 세탁할 때와 마찬가지로 순한 세제를 사용하고 뜨겁지 않은 물의 온도로 세탁하는 것이 가장 중요합니다. 아끼는 볼캡을 더 오래 착용하기 위해서는 세 가지 방법 중 하나를 주기적으로 실행해 보세요.
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