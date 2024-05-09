티셔츠 겨드랑이 부분의 불쾌한 땀 냄새를 제거하는 방법
제품 관리
티셔츠 겨드랑이 부분의 불쾌한 냄새를 제거하는 5단계의 간단한 방법을 살펴보세요.
용품
- 끓는 물
- 아스피린과 타르타르 크림
- 베이킹 소다
- 소금
- 백식초
- 액체 세탁 세제
도구
- 부드러운 솔 또는 칫솔
- 양동이
- 분무기
세탁을 마친 운동복 티셔츠에서 불쾌한 냄새가 났던 순간을 떠올려 보세요. 특히 겨드랑이 부분에서 말이죠. 다행히도 몇 가지 간단한 방법으로 불쾌한 냄새를 제거할 수 있습니다. 아래의 몇 가지 팁들을 살펴보세요.
운동 후에는 티셔츠를 펼쳐 털어주세요.
운동을 마치고 집에 돌아오면 즉시 티셔츠를 걸어 땀을 말려 주세요. 운동 가방에 티셔츠를 방치하지 않도록 주의해야 합니다.
그리고 나서, 가능한 빠르게 세탁해 주세요.
냄새가 심해지고 박테리아가 번식하는 것을 방지하려면 티셔츠를 입고 난 후 매번 세탁을 해야 합니다. 세탁 시 아래의 방법을 참고해 보세요.
티셔츠의 냄새를 제거하는 방법
1.티셔츠 뒤집기
티셔츠를 뒤집으면 냄새나는 겨드랑이 부분이 드러납니다.
2.세탁 전 겨드랑이 부분 세척하기
냄새를 제거하려면, 세탁기에 넣기 전 아래 방법 중 하나를 골라 티셔츠를 세척해 보세요.
- 끓는 물: 냄새가 나는 부분에 천천히 붓습니다.
- 아스피린과 타르타르 크림: 따뜻한 물 1컵에 타르타르 크림 1 큰 술과 코팅되지 않은 흰색 아스피린 3정을 섞어 주세요. 전용 칫솔을 이용하여 겨드랑이 부분에 반죽을 바른 후 20분 동안 그대로 둡니다.
- 베이킹 소다: 따뜻한 물과 베이킹 소다를 섞어 반죽을 만든 다음 겨드랑이 부분에 바릅니다. 최소 15분 이상 그대로 둡니다. 또는 베이킹소다 1/2컵과 따뜻한 물을 섞어 싱크대에 미리 담가둡니다.
- 소금: 따뜻한 물을 반쯤 채운 양동이에 식용 소금 1/2컵을 넣어 담가둡니다.
- 백식초: 식초와 물을 1:4로 비율로 섞은 후 30분 동안 담가둡니다.
- 액체 세탁 세제: 냄새가 나는 부분에 바른 후 5분 동안 그대로 둡니다.
3.세탁기로 세탁하기
세제와 따뜻한 물 또는 뜨거운 물을 함께 사용해 주세요. 만약 세탁 후에도 냄새가 남아 있으면 다시 세탁해 보세요.
4.건조하기
야외에서 빨랫줄에 널어 말리거나 창문 앞에 걸어서 자연 건조해 보세요.
5.보관하기
옷을 더 쾌적하게 보관하고 싶다면 운동복 티셔츠 사이에 건조기 시트를 겹쳐 보관해 보세요.
바로 세탁할 시간이 없을 때
티셔츠를 바로 세탁할 수 없는 경우에는 시간이 가장 적게 소요되는 방법부터 많이 소요되는 순서로 시도해 보세요. 아래의 방법 중 탈취 스프레이와 보드카를 작은 분무기에 담아 운동 가방에 보관하면 편리하게 땀 냄새를 관리할 수도 있습니다.
- 탈취 스프레이: 약 450g의 위치하젤 또는 증류 백식초에 라벤더나 로즈마리 등 원하는 향의 에센셜 오일 10방울을 분무기에 섞어주세요. 또는 패브릭 리프레셔 스프레이 제품을 잘 흔들어 냄새가 나는 부분에 뿌려 보세요. 이 방법은 헬스장에서 사무실로 바로 이동하려고 할 때에도 유용합니다.
- 보드카: 이동 중에도 사용할 수 있는 방법입니다. 보드카를 분무기에 붓고 냄새가 나는 부분에 뿌려주세요.
- 베이킹소다: 냄새가 나는 부분에 소량 뿌리고 15분 이상 그대로 두었다가 털어냅니다.
- 건조기: 건조기에 티셔츠를 넣고 세균과 바이러스를 더 많이 제거할 수 있도록 가장 뜨거운 코스로 10~15분 동안 건조해 보세요.
- 냉동실: 티셔츠를 비닐봉지에 넣고 냉동실에 1시간 동안 넣어 둔 후, 실온에 꺼내 원래 상태로 돌아올 때까지 둡니다.
면 소재의 티셔츠를 입어 보세요.
면과 같은 천연 섬유 소재의 티셔츠는 폴리에스터나 레이온과 같은 합성 섬유 소재의 티셔츠보다 통기성이 뛰어납니다. 2014년에 발표된 '응용 및 환경 미생물학' 저널의 한 연구에서 자전거를 집중적으로 타는 동안 면과 폴리에스터 소재의 티셔츠에서 발생하는 냄새와 박테리아 수를 비교했습니다. 그 결과 면 소재의 티셔츠에서 합성 섬유 소재의 티셔츠보다 더 적은 양의 박테리아가 발생한다는 사실을 발견했습니다. 이는 천연 소재의 티셔츠가 운동 후 냄새를 덜 유발하는 이유일 수 있습니다.
글 : 디나 체니