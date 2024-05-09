티셔츠 겨드랑이 부분의 불쾌한 땀 냄새를 제거하는 방법

면과 같은 천연 섬유 소재의 티셔츠는 폴리에스터나 레이온과 같은 합성 섬유 소재의 티셔츠보다 통기성이 뛰어납니다. 2014년에 발표된 '응용 및 환경 미생물학' 저널의 한 연구에서 자전거를 집중적으로 타는 동안 면과 폴리에스터 소재의 티셔츠에서 발생하는 냄새와 박테리아 수를 비교했습니다. 그 결과 면 소재의 티셔츠에서 합성 섬유 소재의 티셔츠보다 더 적은 양의 박테리아가 발생한다는 사실을 발견했습니다. 이는 천연 소재의 티셔츠가 운동 후 냄새를 덜 유발하는 이유일 수 있습니다.