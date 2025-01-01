  1. Outlet
Offerte sulle scarpe da ginnastica da uomo: fai un salto di qualità negli allenamenti

Qualsiasi cosa ti riservi il tuo allenamento, fatti trovare pronto scegliendo un paio delle nostre scarpe da ginnastica da uomo in offerta. In questa selezione trovi design iconici e nuovi modelli amatissimi a meno. Tra le migliori funzionalità, le suole ammortizzate lavorano per ridurre l'impatto durante gli esercizi ad alta intensità, mentre i modelli con suole piatte e una superficie d'appoggio più ampia forniscono maggiore stabilità durante il sollevamento pesi. In più, la schiuma stratificata nella zona mediale rende le scarpe resistenti e durature: l'ideale per ripetere ogni esercizio con la massima facilità. Qualsiasi stile tu preferisca, tra le nostre offerte sulle scarpe da ginnastica da uomo troverai qualcosa di adatto a te. Dai modelli dalle linee essenziali in toni neutri alle opzioni d'impatto in tonalità sgargianti, abbiamo qualcosa per ogni atleta. Sull'intera collezione spicca poi l'iconico Swoosh Nike, il nostro simbolo distintivo.


Crediamo che ogni atleta meriti di allenarsi nel perfetto mix di comfort e stile, a partire dai piedi. Ecco perché le nostre scarpe per la palestra da uomo in offerta presentano tecnologie innovative e dettagli intelligenti, come le scanalature sotto il piede che offrono flessibilità per favorire una gamma di movimenti naturali e una maggiore agilità. Inoltre, i motivi di trazione forniscono tutto il controllo di cui hai bisogno sul pavimento della palestra. Sulla parte posteriore, le fascette ti aiutano a infilare le scarpe in un attimo, mentre i classici lacci sulla parte anteriore ti permettono di trovare il fit perfetto.


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Se vuoi essere dei nostri, scegli scarpe da ginnastica da uomo in offerta con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Inoltre, dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri usando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.