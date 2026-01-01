Cappelli Nike da uomo: l'ideale per ogni condizione meteo
Che piova o ci sia il sole, nulla deve impedirti di raggiungere i tuoi obiettivi. È qui che entrano in gioco i nostri cappelli da uomo. Proponiamo modelli pensati per mantenerti asciutto sotto la pioggia e fornirti maggiore protezione sotto il sole, così nulla potrà rallentarti. Puoi scegliere lo stile che preferisci tra design neutri da sfoggiare ogni giorno e colori vivaci ideali per farti notare. Rifiniti con l'iconico Nike Swoosh, i nostri cappelli non sono solo funzionali, ma anche un simbolo della nostra tradizione sportiva.
Scegli il giusto comfort
Vuoi un cappello da uomo che resti sempre al suo posto? Scegline uno dal fit avvolgente. La tecnologia flessibile Nike AeroBill coniuga traspirabilità e comfort per ridurre le distrazioni, mentre le chiusure elastiche SwooshFlex si allungano quanto basta per offrirti un fit perfetto. Trovi anche cappelli con silhouette ampia, moderna e più profonda. Ami lo stile classico? Punta su un profilo tradizionale scegliendo un design con visiera curva. Trovi anche l'immancabile Jumpman metallico, simbolo inconfondibile dello stile Jordan da sfoggiare ogni giorno. I modelli per il tennis e il golf, invece, presentano linee strutturate a sei pannelli perfette per questi sport.
Progettati per durare
La qualità della costruzione è così importante che non scendiamo mai a compromessi. Scegli cappelli Nike da uomo in tessuti di alta qualità ideati per durare nel tempo. Proponiamo modelli in cotone morbido e leggero da indossare ogni giorno e design misti in poliestere resistente per le attività ad alta intensità. Quando indossi un cappello, il comfort è essenziale: i nostri materiali risultano lisci e leggeri, così puoi tenerli comodamente tutto il giorno. Inoltre, puoi scegliere modelli con tessuto elasticizzato in quattro direzioni per avere ancora più flessibilità.
Design freschi e traspiranti
I nostri cappelli da uomo presentano fori di ventilazione che consentono la fuoriuscita del calore con l'aumentare della temperatura. I pannelli in mesh forniscono ancora più traspirabilità, mentre i tessuti facili da pulire aiutano a mantenerli sempre freschi. Scopri i design con tecnologia Nike Dri-FIT, che allontana il sudore: in questo modo l'umidità evapora più velocemente, lasciando la pelle fresca e asciutta. Sono disponibili anche cappelli con tecnologia Nike Dri-FIT ADV, che combina un tessuto traspirante con caratteristiche tecniche avanzate per aiutarti a mantenere il controllo di ogni situazione.
Trova il fit perfetto
Dai design trucker casual con fascetta regolabile agli snapback essenziali con dettagli del brand, i cappelli Nike da uomo offrono il giusto mix di comfort e innovazione. Se cerchi uno stile classico, scegli un modello con profondità media da indossare giorno dopo giorno. Le fascette posteriori a strappo sono la soluzione ideale per regolare facilmente il fit, ma sono disponibili anche cappelli con fibbie posteriori regolabili da gestire come preferisci. In più, puoi inserire l'eventuale eccedenza nella fascia interna per sfoggiare sempre un look curato e d'effetto. Infine, i design con occhielli e fori ricamati, sulla corona e sulla fascia, favoriscono una migliore ventilazione.
Segui il nostro percorso
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli cappelli da uomo con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.