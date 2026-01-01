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Cappelli da uomo

(67)
Nike Rise
Nike Rise Cappello da golf strutturato Dri-FIT ADV SwooshFlex
Materiali riciclati
Nike Rise
Cappello da golf strutturato Dri-FIT ADV SwooshFlex
29,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello essenziale con Swoosh in metallo
+4
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello essenziale con Swoosh in metallo
27,99 €
Nike Dri-FIT ADV Club
Nike Dri-FIT ADV Club Cappello da tennis essenziale
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT ADV Club
Cappello da tennis essenziale
32,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello essenziale Featherlight
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello essenziale Featherlight
29,99 €
NOCTA
NOCTA Cappello S.S.C. CS
Materiali riciclati
NOCTA
Cappello S.S.C. CS
32,99 €
Nike Fly
Nike Fly Cappello rinfrescante destrutturato Dri-FIT ADV
Materiali riciclati
Nike Fly
Cappello rinfrescante destrutturato Dri-FIT ADV
139,99 €
Nike Fly
Nike Fly Cappello morbido con Swoosh Dri-FIT
Materiali riciclati
Nike Fly
Cappello morbido con Swoosh Dri-FIT
29,99 €
Jordan Jumpman Pro
Jordan Jumpman Pro Cappello regolabile
+1
Materiali riciclati
Jordan Jumpman Pro
Cappello regolabile
32,99 €
Nike Storm-FIT ADV Club
Nike Storm-FIT ADV Club Cappello AeroBill strutturato
Materiali riciclati
Nike Storm-FIT ADV Club
Cappello AeroBill strutturato
37,99 €
Nike Fly
Nike Fly Cappello destrutturato con design rifrangente Dri-FIT ADV
Materiali riciclati
Nike Fly
Cappello destrutturato con design rifrangente Dri-FIT ADV
32,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello non strutturato
27,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato
+1
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello non strutturato
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro Cappello Swoosh Run non strutturato Dri-FIT
Materiali riciclati
Nike Pro
Cappello Swoosh Run non strutturato Dri-FIT
42,99 €
Nike Dri-FIT Pro
Nike Dri-FIT Pro Cappello strutturato Futura
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Pro
Cappello strutturato Futura
29,99 €
NOCTA
NOCTA Cappello Club
Materiali riciclati
NOCTA
Cappello Club
29,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello trucker strutturato
Jordan Rise
Cappello trucker strutturato
32,99 €
Nike Dri-FIT ADV Fly
Nike Dri-FIT ADV Fly Cappello AeroBill AeroAdapt non strutturato
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT ADV Fly
Cappello AeroBill AeroAdapt non strutturato
42,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello strutturato
Jordan Rise
Cappello strutturato
32,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello strutturato con Jumpman in metallo
+2
Materiali riciclati
Jordan Rise
Cappello strutturato con Jumpman in metallo
32,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello strutturato con logo in metallo
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello strutturato con logo in metallo
27,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato in denim
Nike Club
Cappello non strutturato in denim
37,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello JDI essenziale
Nike Club
Cappello JDI essenziale
27,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello strutturato
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello strutturato
29,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Cappello strutturato
Jordan Pro
Cappello strutturato
39,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello essenziale con Swoosh
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello essenziale con Swoosh
24,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Cappello essenziale con visiera piatta
Materiali riciclati
Jordan Pro
Cappello essenziale con visiera piatta
39,99 €
Jordan Club
Jordan Club Cappello regolabile da festival
Materiali riciclati
Jordan Club
Cappello regolabile da festival
27,99 €
Jordan Club Cap
Jordan Club Cap Cappello regolabile
Jordan Club Cap
Cappello regolabile
27,99 €
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Cappello non strutturato
Materiali riciclati
Nike ACG Fly
Cappello non strutturato
37,99 €
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Cappello non strutturato
Materiali riciclati
Nike ACG Fly
Cappello non strutturato
42,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello strutturato con Swoosh
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello strutturato con Swoosh
27,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Cappello da golf non strutturato con visiera piatta Dri-FIT
Jordan Pro
Cappello da golf non strutturato con visiera piatta Dri-FIT
44,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Cappello essenziale con visiera piatta
Jordan Pro
Cappello essenziale con visiera piatta
34,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato in denim
Nike Club
Cappello non strutturato in denim
34,99 €
Jordan Club
Jordan Club Cappello non strutturato
Materiali riciclati
Jordan Club
Cappello non strutturato
27,99 €
Inter
Inter Cappello Fly Nike ACG
Materiali riciclati
Inter
Cappello Fly Nike ACG
44,99 €
Cappello Club Poly 5P Polonia 2026/27
Cappello Club Poly 5P Polonia 2026/27 Cappello Nike Club Poly 5P
Cappello Club Poly 5P Polonia 2026/27
Cappello Nike Club Poly 5P
27,99 €
USA x V.A.A.
USA x V.A.A. Cappello Fly Dri-FIT destrutturato
In arrivo su SNKRS
USA x V.A.A.
Cappello Fly Dri-FIT destrutturato
37,99 €
England x Palace
England x Palace Cappello Fly non strutturato
In arrivo su SNKRS
England x Palace
Cappello Fly non strutturato
37,99 €
Jordan Fly
Jordan Fly Cappello Jumpman
Jordan Fly
Cappello Jumpman
29,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello ACG essenziale
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello ACG essenziale
34,99 €
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Cappello Dri-FIT Club non strutturato
Materiali riciclati
Nike After Dark Tour
Cappello Dri-FIT Club non strutturato
24,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello da golf non strutturato Dri-FIT
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello da golf non strutturato Dri-FIT
27,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello Unstructured Futura Wash
+3
Nike Club
Cappello Unstructured Futura Wash
27,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato Golf Shield
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello non strutturato Golf Shield
27,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello strutturato con visiera curva
Jordan Rise
Cappello strutturato con visiera curva
29,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato in denim con patch
Nike Club
Cappello non strutturato in denim con patch
37,99 €
Chelsea FC Club
Chelsea FC Club Cappello morbido Nike Football
Chelsea FC Club
Cappello morbido Nike Football
29,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello essenziale con Swoosh
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello essenziale con Swoosh
24,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Cappello essenziale con visiera piatta
Materiali riciclati
Jordan Pro
Cappello essenziale con visiera piatta
39,99 €
Jordan Club
Jordan Club Cappello regolabile da festival
Materiali riciclati
Jordan Club
Cappello regolabile da festival
27,99 €
Jordan Club Cap
Jordan Club Cap Cappello regolabile
Jordan Club Cap
Cappello regolabile
27,99 €
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Cappello non strutturato
Materiali riciclati
Nike ACG Fly
Cappello non strutturato
37,99 €
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Cappello non strutturato
Materiali riciclati
Nike ACG Fly
Cappello non strutturato
42,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello strutturato con Swoosh
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello strutturato con Swoosh
27,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Cappello da golf non strutturato con visiera piatta Dri-FIT
Jordan Pro
Cappello da golf non strutturato con visiera piatta Dri-FIT
44,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Cappello essenziale con visiera piatta
Jordan Pro
Cappello essenziale con visiera piatta
34,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato in denim
Nike Club
Cappello non strutturato in denim
34,99 €
Jordan Club
Jordan Club Cappello non strutturato
Materiali riciclati
Jordan Club
Cappello non strutturato
27,99 €
Inter
Inter Cappello Fly Nike ACG
Materiali riciclati
Inter
Cappello Fly Nike ACG
44,99 €
Cappello Club Poly 5P Polonia 2026/27
Cappello Club Poly 5P Polonia 2026/27 Cappello Nike Club Poly 5P
Cappello Club Poly 5P Polonia 2026/27
Cappello Nike Club Poly 5P
27,99 €
USA x V.A.A.
USA x V.A.A. Cappello Fly Dri-FIT destrutturato
In arrivo su SNKRS
USA x V.A.A.
Cappello Fly Dri-FIT destrutturato
37,99 €
England x Palace
England x Palace Cappello Fly non strutturato
In arrivo su SNKRS
England x Palace
Cappello Fly non strutturato
37,99 €
Jordan Fly
Jordan Fly Cappello Jumpman
Jordan Fly
Cappello Jumpman
29,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello ACG essenziale
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello ACG essenziale
34,99 €
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Cappello Dri-FIT Club non strutturato
Materiali riciclati
Nike After Dark Tour
Cappello Dri-FIT Club non strutturato
24,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello da golf non strutturato Dri-FIT
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello da golf non strutturato Dri-FIT
27,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello Unstructured Futura Wash
+3
Nike Club
Cappello Unstructured Futura Wash
27,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato Golf Shield
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello non strutturato Golf Shield
27,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello strutturato con visiera curva
Jordan Rise
Cappello strutturato con visiera curva
29,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato in denim con patch
Nike Club
Cappello non strutturato in denim con patch
37,99 €
Chelsea FC Club
Chelsea FC Club Cappello morbido Nike Football
Chelsea FC Club
Cappello morbido Nike Football
29,99 €

Cappelli Nike da uomo: l'ideale per ogni condizione meteo

Che piova o ci sia il sole, nulla deve impedirti di raggiungere i tuoi obiettivi. È qui che entrano in gioco i nostri cappelli da uomo. Proponiamo modelli pensati per mantenerti asciutto sotto la pioggia e fornirti maggiore protezione sotto il sole, così nulla potrà rallentarti. Puoi scegliere lo stile che preferisci tra design neutri da sfoggiare ogni giorno e colori vivaci ideali per farti notare. Rifiniti con l'iconico Nike Swoosh, i nostri cappelli non sono solo funzionali, ma anche un simbolo della nostra tradizione sportiva.


Scegli il giusto comfort


Vuoi un cappello da uomo che resti sempre al suo posto? Scegline uno dal fit avvolgente. La tecnologia flessibile Nike AeroBill coniuga traspirabilità e comfort per ridurre le distrazioni, mentre le chiusure elastiche SwooshFlex si allungano quanto basta per offrirti un fit perfetto. Trovi anche cappelli con silhouette ampia, moderna e più profonda. Ami lo stile classico? Punta su un profilo tradizionale scegliendo un design con visiera curva. Trovi anche l'immancabile Jumpman metallico, simbolo inconfondibile dello stile Jordan da sfoggiare ogni giorno. I modelli per il tennis e il golf, invece, presentano linee strutturate a sei pannelli perfette per questi sport.


Progettati per durare


La qualità della costruzione è così importante che non scendiamo mai a compromessi. Scegli cappelli Nike da uomo in tessuti di alta qualità ideati per durare nel tempo. Proponiamo modelli in cotone morbido e leggero da indossare ogni giorno e design misti in poliestere resistente per le attività ad alta intensità. Quando indossi un cappello, il comfort è essenziale: i nostri materiali risultano lisci e leggeri, così puoi tenerli comodamente tutto il giorno. Inoltre, puoi scegliere modelli con tessuto elasticizzato in quattro direzioni per avere ancora più flessibilità.


Design freschi e traspiranti


I nostri cappelli da uomo presentano fori di ventilazione che consentono la fuoriuscita del calore con l'aumentare della temperatura. I pannelli in mesh forniscono ancora più traspirabilità, mentre i tessuti facili da pulire aiutano a mantenerli sempre freschi. Scopri i design con tecnologia Nike Dri-FIT, che allontana il sudore: in questo modo l'umidità evapora più velocemente, lasciando la pelle fresca e asciutta. Sono disponibili anche cappelli con tecnologia Nike Dri-FIT ADV, che combina un tessuto traspirante con caratteristiche tecniche avanzate per aiutarti a mantenere il controllo di ogni situazione.


Trova il fit perfetto


Dai design trucker casual con fascetta regolabile agli snapback essenziali con dettagli del brand, i cappelli Nike da uomo offrono il giusto mix di comfort e innovazione. Se cerchi uno stile classico, scegli un modello con profondità media da indossare giorno dopo giorno. Le fascette posteriori a strappo sono la soluzione ideale per regolare facilmente il fit, ma sono disponibili anche cappelli con fibbie posteriori regolabili da gestire come preferisci. In più, puoi inserire l'eventuale eccedenza nella fascia interna per sfoggiare sempre un look curato e d'effetto. Infine, i design con occhielli e fori ricamati, sulla corona e sulla fascia, favoriscono una migliore ventilazione.


Segui il nostro percorso


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli cappelli da uomo con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.