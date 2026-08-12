Accessori per correre in inverno: affronta il freddo
Il freddo non sarà più un ostacolo per i tuoi allenamenti grazie alla nostra attrezzatura da running per le basse temperature. Che tu corra su strada o su sentiero, abbiamo tutto ciò che ti serve per raggiungere i tuoi obiettivi. Puoi tenere le mani al caldo indossando un paio dei nostri guanti termici: il tessuto leggero trattiene il calore naturale del corpo senza creare ingombro aggiuntivo. Le dita compatibili con il touchscreen e il palmo antiscivolo ti consentono di utilizzare il tuo dispositivo senza mai fermarti. Cerca i modelli con tecnologia Nike Dri-FIT, l'innovativo tessuto che allontana il sudore dalla pelle per farlo evaporare più rapidamente. Il risultato? Comodità assicurata dal primo al cinquantesimo chilometro.
Allenarsi all'aperto non significa necessariamente esporsi alle intemperie. La nostra attrezzatura per correre d'inverno ti aiuta a proteggerti dal vento e dalla pioggia, così rimani al caldo e sempre a tuo agio. Ad esempio, le calze alte proteggono le caviglie, mentre le maniche slip-on sono ideali da indossare sotto la maglia. Nelle condizioni più rigide, scegli uno scaldacollo Nike Therma-FIT, che aiuta a gestire il calore naturale del corpo in modo da mantenere la temperatura perfetta mentre ti muovi. I tessuti resistenti all'acqua e le cuciture piatte bloccano l'umidità.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli gli accessori da corsa per l'inverno con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.