Top, T-shirt e maglie da danza: muoviti in totale libertà
Indossa i nostri top da danza, accendi la musica e lasciati trasportare dalle note. Le maglie e le T-shirt da danza Nike sono realizzate in tessuti leggeri e traspiranti, per offrirti un comfort totale mentre segui il tuo ritmo. La nostra tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore dalla pelle per favorirne una rapida evaporazione e mantenere il corpo asciutto. Inoltre, i materiali elasticizzati non ti intralciano mentre esegui le tue sequenze, tra movimenti, giri e flessioni. Esplora i modelli in cotone, dalla comodità impareggiabile, oppure i top realizzati in tessuti ultra leggeri, quasi impercettibili sulla pelle.
Per una maggiore traspirabilità prova un crop top o una T-shirt a maniche corte, oppure scegli i modelli con spacchetti laterali o aperture che favoriscono la circolazione dell'aria. Le maglie da danza Nike a maniche lunghe, invece, sono perfette per proteggere i muscoli nei giorni più freddi. Noi di Nike sappiamo che i dettagli fanno la differenza: ecco perché proponiamo maglie dotate di occhielli per i pollici sui polsini, che restano in posizione mentre ti muovi, così tu puoi concentrarti completamente sulla coreografia. I nostri capi hanno cuciture piatte o adattate, per evitare sfregamenti e irritazioni, consentendoti di dare sempre il massimo.
Ogni persona appassionata di danza ha un proprio stile: scegli i capi che fanno al caso tuo tra le proposte Nike. I nostri modelli a taglio ampio e corto ti regalano un look casual perfetto per la street dance, mentre i capi dalla vestibilità aderente sono raffinati e ideali per la danza classica e il tip tap. La nostra gamma include modelli per tutte le età, così anche i più piccoli possono fare il proprio debutto sul palcoscenico. Cerca tra i capi con l'iconico Swoosh, il nostro inconfondibile marchio di qualità, in tonalità e con stampe diverse, per trovare la maglia adatta al tuo outfit da danza.