Sneakers e scarpe da donna alte: insegui i tuoi obiettivi
Che tu stia giocando a pallone o semplicemente rilassandoti, le nostre sneakers alte da donna ti garantiranno il massimo comfort. Sono progettate per adattarsi perfettamente alla caviglia, offrendo una sensazione di sicurezza e protezione extra alle articolazioni. Trovi morbide suole interne ammortizzate, per un comfort duraturo, e suole antiscivolo, che ti aiutano a mantenere un ottimo grip. Cerca i modelli appositamente progettati, per soddisfare le esigenze dello sport che hai scelto. Oppure opta per scarpe adatte alla città, per essere pronta ad affrontare qualsiasi situazione ti riservi la giornata.
Libertà di movimento
Nella selezione di scarpe alte da donna Nike trovi diversi modelli di tomaia, per soddisfare le tue esigenze. Cerca i materiali flessibili ed elastici, che consentono una gamma di movimenti completa e naturale. Quando inizi il riscaldamento, i tessuti traspiranti favoriscono la circolazione dell'aria, per permetterti di dissipare rapidamente il calore in eccesso e rimanere concentrata più a lungo. Devi uscire in condizioni climatiche variabili? Scegli modelli con finiture resistenti all'acqua e membrane durevoli che ti aiutano a rimanere asciutta e protetta.
Il supporto che meriti
Corri, giochi a calcio o a golf? Qualunque sia il modo in cui ti piace metterti alla prova, spingerti oltre i tuoi limiti comporta sollecitazioni particolari per i muscoli e le articolazioni. Le nostre rinomate unità Air assorbono l'energia dei tuoi movimenti, per poi tornare rapidamente in posizione. Questo ti garantisce una sensazione di elasticità sotto i piedi e ti spinge verso il passo successivo. In più, le sneakers alte da donna Nike sono dotate di morbida ammortizzazione in schiuma nella suola interna, che assorbe l'impatto di ogni falcata, salto e atterraggio per prevenire l'affaticamento e ridurre il rischio di lesioni.
Dai il meglio di te
Dalle sessioni di allenamento dopo il lavoro alle partite più importanti, le nostre scarpe alte da donna per il calcio ti aiutano a dare il massimo. Le zone di impatto, progettate con cura, presentano finiture tramate che ti offrono un controllo superiore sulla palla per effettuare passaggi precisi e tiri inarrestabili in porta. Allo stesso tempo, la selezione di tacchetti ti offre la trazione di cui hai bisogno, su qualsiasi superficie di gioco. Puoi scegliere tacchetti profondi che affondano nel terreno, oppure optare per profili più bassi per avere stabilità e sicurezza sull'erba sintetica. Scopri la nostra gamma di scarpe a calza e con allacciatura per trovare il modello perfetto per te.
Migliora le tue prestazioni di golf
Quando vai sul campo da golf, scegli le scarpe alte da donna della nostra linea dedicata a questo sport. Le suole con tacchetti offrono una base perfetta per swing potenti e putt precisi. Per l'ammortizzazione sotto il piede, troverai unità Air Zoom in posizione ribassata che combinano un eccellente ritorno di energia con una maggiore stabilità durante il tiro. Sul collare, l'imbottitura morbida mantiene tutto saldamente in posizione.
Guardando al futuro
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli le sneakers alte da donna contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri, usando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.