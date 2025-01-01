Kit e maglie del Pumas 2023/24: segui la tua passione
Che tu stia scendendo in campo o facendo il tifo dagli spalti, le maglie Nike del Pumas sono progettate per aiutarti a dare il massimo. Le nostre divise nascono da un mix perfetto di innovazione e stile iconico. Ogni capo è realizzato con precisione per migliorare le tue prestazioni. Dal fit aerodinamico ai tessuti traspiranti, completi di inserti traforati, tutto è disegnato per adattarsi a te.
Ti stai preparando per una partita intensa? Scegli le nuove maglie del Pumas UNAM con la tecnologia all'avanguardia Nike Dri-FIT. Oltre ad allontanare il sudore, in modo che possa evaporare rapidamente, mantiene la pelle fresca e asciutta. E quando la temperatura scende, indossa una giacca con zip per trattenere il calore. Il cappuccio regolabile ti ripara dalle intemperie, mentre i polsini elasticizzati impediscono all'aria fredda di passare. I modelli ampi offrono un comfort prolungato, completato dalle cuciture piatte che prevengono le irritazioni.
Utilizziamo gli stessi colori e dettagli originali del team, per assicurarci che il tuo kit del Pumas UNAM sia proprio come quello che vedi nelle partite ufficiali. Le maglie presentano il logo del Club Universidad Nacional A.C. e un'applicazione in metallo sull'orlo come ulteriore segno di autenticità. Non può ovviamente mancare l'inconfondibile Swoosh Nike per un tocco esclusivo. Inoltre, le divise Pumas di casa e trasferta ti faranno sempre sentire parte della squadra, ovunque vada. Vuoi partecipare al nostro percorso verso zero emissioni di carbonio e zero sprechi? Cerca l'etichetta Materiali sostenibili su tutta la gamma di kit e maglie del Pumas. Nell'ambito dell'iniziativa Nike Move to Zero, per produrre questi capi usiamo filati resistenti ottenuti da bottiglie di plastica riciclate. Unisciti a noi per contribuire a salvaguardare il futuro della Terra.