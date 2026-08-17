Scarpe da cross training - Donna
Dai il massimo nelle tue sessioni di allenamento grazie alle scarpe Nike da donna per il cross training. Scopri Nike Metcon 3, dotata delle ultimissime tecnologie Nike, per supportare al meglio i tuoi workout. L'intersuola intercambiabile aggiornata facilita la flessibilità del piede durante le attività cardio, mentre la gomma morbida nell'avampiede assicura potenza e trazione per i sollevamenti più intensi. Scopri l'intera collezione da donna per il cross training e trova l'abbigliamento e gli accessori che ti servono per affrontare i workout più impegnativi. Le scarpe da cross training Nike sono disponibili anche da uomo.