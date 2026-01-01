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Cappelli da donna

(68)
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello essenziale con Swoosh in metallo
+4
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello essenziale con Swoosh in metallo
27,99 €
Nike Dri-FIT ADV Club
Nike Dri-FIT ADV Club Cappello da tennis essenziale
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT ADV Club
Cappello da tennis essenziale
32,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello essenziale Featherlight
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello essenziale Featherlight
29,99 €
NOCTA
NOCTA Cappello S.S.C. CS
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NOCTA
Cappello S.S.C. CS
32,99 €
Nike Fly
Nike Fly Cappello rinfrescante destrutturato Dri-FIT ADV
Materiali riciclati
Nike Fly
Cappello rinfrescante destrutturato Dri-FIT ADV
139,99 €
Nike Fly
Nike Fly Cappello morbido con Swoosh Dri-FIT
Materiali riciclati
Nike Fly
Cappello morbido con Swoosh Dri-FIT
29,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Cappello - Donna
Materiali riciclati
NikeSKIMS
Cappello - Donna
44,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato
+1
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello non strutturato
27,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello essenziale con Swoosh
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello essenziale con Swoosh
24,99 €
Nike Fly
Nike Fly Cappello destrutturato con design rifrangente Dri-FIT ADV
Materiali riciclati
Nike Fly
Cappello destrutturato con design rifrangente Dri-FIT ADV
32,99 €
Jordan Club
Jordan Club Cappello non strutturato
Materiali riciclati
Jordan Club
Cappello non strutturato
27,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato in denim
Nike Club
Cappello non strutturato in denim
34,99 €
Nike Storm-FIT ADV Club
Nike Storm-FIT ADV Club Cappello AeroBill strutturato
Materiali riciclati
Nike Storm-FIT ADV Club
Cappello AeroBill strutturato
37,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello non strutturato
27,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato in denim
Nike Club
Cappello non strutturato in denim
37,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello JDI essenziale
Nike Club
Cappello JDI essenziale
27,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello strutturato con logo in metallo
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello strutturato con logo in metallo
27,99 €
Nike Rise
Nike Rise Cappello da golf strutturato Dri-FIT ADV SwooshFlex
Materiali riciclati
Nike Rise
Cappello da golf strutturato Dri-FIT ADV SwooshFlex
29,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello strutturato con Swoosh
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello strutturato con Swoosh
27,99 €
Nike Dri-FIT ADV Fly
Nike Dri-FIT ADV Fly Cappello AeroBill AeroAdapt non strutturato
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT ADV Fly
Cappello AeroBill AeroAdapt non strutturato
42,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Cappello da golf non strutturato con visiera piatta Dri-FIT
Jordan Pro
Cappello da golf non strutturato con visiera piatta Dri-FIT
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Cappello Swoosh Run non strutturato Dri-FIT
Materiali riciclati
Nike Pro
Cappello Swoosh Run non strutturato Dri-FIT
42,99 €
Jordan Club
Jordan Club Cappello regolabile da festival
Materiali riciclati
Jordan Club
Cappello regolabile da festival
27,99 €
NOCTA
NOCTA Cappello Club
Materiali riciclati
NOCTA
Cappello Club
29,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello strutturato con Jumpman in metallo
+2
Materiali riciclati
Jordan Rise
Cappello strutturato con Jumpman in metallo
32,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Cappello strutturato
Jordan Pro
Cappello strutturato
39,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello strutturato
Jordan Rise
Cappello strutturato
32,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Cappello essenziale con visiera piatta
Materiali riciclati
Jordan Pro
Cappello essenziale con visiera piatta
39,99 €
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Cappello non strutturato
Materiali riciclati
Nike ACG Fly
Cappello non strutturato
37,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello strutturato
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello strutturato
29,99 €
England x Palace
England x Palace Cappello Fly non strutturato
In arrivo su SNKRS
England x Palace
Cappello Fly non strutturato
37,99 €
USA x V.A.A.
USA x V.A.A. Cappello Fly Dri-FIT destrutturato
In arrivo su SNKRS
USA x V.A.A.
Cappello Fly Dri-FIT destrutturato
37,99 €
Nike Dri-FIT Pro
Nike Dri-FIT Pro Cappello strutturato Futura
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Pro
Cappello strutturato Futura
29,99 €
Jordan Jumpman Pro
Jordan Jumpman Pro Cappello regolabile
+1
Materiali riciclati
Jordan Jumpman Pro
Cappello regolabile
32,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello trucker strutturato
Jordan Rise
Cappello trucker strutturato
32,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Cappello essenziale con visiera piatta
Jordan Pro
Cappello essenziale con visiera piatta
34,99 €
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Cappello non strutturato
Materiali riciclati
Nike ACG Fly
Cappello non strutturato
42,99 €
Jordan Club Cap
Jordan Club Cap Cappello regolabile
Jordan Club Cap
Cappello regolabile
27,99 €
Nike Rise
Nike Rise Cappello strutturato con telaio ad A
Nike Rise
Cappello strutturato con telaio ad A
32,99 €
Inter
Inter Cappello Fly Nike ACG
Materiali riciclati
Inter
Cappello Fly Nike ACG
44,99 €
Cappello Club Poly 5P Polonia 2026/27
Cappello Club Poly 5P Polonia 2026/27 Cappello Nike Club Poly 5P
Cappello Club Poly 5P Polonia 2026/27
Cappello Nike Club Poly 5P
27,99 €
Jordan Fly
Jordan Fly Cappello Jumpman
Jordan Fly
Cappello Jumpman
29,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello ACG essenziale
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello ACG essenziale
34,99 €
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Cappello Dri-FIT Club non strutturato
Materiali riciclati
Nike After Dark Tour
Cappello Dri-FIT Club non strutturato
24,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello da golf non strutturato Dri-FIT
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello da golf non strutturato Dri-FIT
27,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello Unstructured Futura Wash
+3
Nike Club
Cappello Unstructured Futura Wash
27,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato Golf Shield
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello non strutturato Golf Shield
27,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello strutturato con visiera curva
Jordan Rise
Cappello strutturato con visiera curva
29,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello strutturato con Jumpman in metallo
+2
Materiali riciclati
Jordan Rise
Cappello strutturato con Jumpman in metallo
32,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Cappello strutturato
Jordan Pro
Cappello strutturato
39,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello strutturato
Jordan Rise
Cappello strutturato
32,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Cappello essenziale con visiera piatta
Materiali riciclati
Jordan Pro
Cappello essenziale con visiera piatta
39,99 €
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Cappello non strutturato
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Nike ACG Fly
Cappello non strutturato
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Nike Club
Nike Club Cappello strutturato
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello strutturato
29,99 €
England x Palace
England x Palace Cappello Fly non strutturato
In arrivo su SNKRS
England x Palace
Cappello Fly non strutturato
37,99 €
USA x V.A.A.
USA x V.A.A. Cappello Fly Dri-FIT destrutturato
In arrivo su SNKRS
USA x V.A.A.
Cappello Fly Dri-FIT destrutturato
37,99 €
Nike Dri-FIT Pro
Nike Dri-FIT Pro Cappello strutturato Futura
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Pro
Cappello strutturato Futura
29,99 €
Jordan Jumpman Pro
Jordan Jumpman Pro Cappello regolabile
+1
Materiali riciclati
Jordan Jumpman Pro
Cappello regolabile
32,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello trucker strutturato
Jordan Rise
Cappello trucker strutturato
32,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Cappello essenziale con visiera piatta
Jordan Pro
Cappello essenziale con visiera piatta
34,99 €
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Cappello non strutturato
Materiali riciclati
Nike ACG Fly
Cappello non strutturato
42,99 €
Jordan Club Cap
Jordan Club Cap Cappello regolabile
Jordan Club Cap
Cappello regolabile
27,99 €
Nike Rise
Nike Rise Cappello strutturato con telaio ad A
Nike Rise
Cappello strutturato con telaio ad A
32,99 €
Inter
Inter Cappello Fly Nike ACG
Materiali riciclati
Inter
Cappello Fly Nike ACG
44,99 €
Cappello Club Poly 5P Polonia 2026/27
Cappello Club Poly 5P Polonia 2026/27 Cappello Nike Club Poly 5P
Cappello Club Poly 5P Polonia 2026/27
Cappello Nike Club Poly 5P
27,99 €
Jordan Fly
Jordan Fly Cappello Jumpman
Jordan Fly
Cappello Jumpman
29,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello ACG essenziale
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello ACG essenziale
34,99 €
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Cappello Dri-FIT Club non strutturato
Materiali riciclati
Nike After Dark Tour
Cappello Dri-FIT Club non strutturato
24,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello da golf non strutturato Dri-FIT
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello da golf non strutturato Dri-FIT
27,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello Unstructured Futura Wash
+3
Nike Club
Cappello Unstructured Futura Wash
27,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato Golf Shield
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello non strutturato Golf Shield
27,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello strutturato con visiera curva
Jordan Rise
Cappello strutturato con visiera curva
29,99 €

Cappelli da donna: la funzionalità incontra lo stile

Vuoi sapere perché i cappelli da donna Nike sono un accessorio essenziale per l'allenamento? Semplice: uniscono il lato estetico a quello funzionale. Ideati per proteggerti dalla pioggia e dal sole, ti aiutano ad affrontare qualsiasi attività all'aria aperta. Dai trucker agli snapback con loghi di grande impatto, abbiamo un modello adatto a ogni stile. Lasciati tentare dalle versioni con tonalità vivaci oppure vai sul sicuro con i colori neutri, facili da abbinare ai tuoi capi sportivi preferiti. Su ogni cappellino da donna non può ovviamente mancare l'iconico Swoosh, il marchio di qualità Nike.


Quando la temperatura sale, l'esclusiva tecnologia Nike Dri-FIT ti assicura il massimo comfort, sia che tu stia correndo su pista o in montagna. L'innovativo tessuto allontana il sudore, facendolo evaporare rapidamente e lasciando la pelle fresca e asciutta. In più, grazie alla tecnologia Nike Storm-FIT ADV, puoi contare su tessuti antivento resistenti all'acqua e dettagli all'avanguardia, per sentirti a tuo agio anche in condizioni climatiche avverse.


I cappelli da donna Nike sono progettati per durare: tutto merito dei materiali di altissima qualità. Perfetti da indossare tutti i giorni, i morbidi cappellini femminili in cotone offrono una traspirabilità eccezionale. Gli occhielli e gli inserti in mesh donano ulteriore freschezza quando il tuo workout si fa più duro. Per le attività a elevata intensità, scegli i cappelli leggeri da donna in misto poliestere, comodi e resistenti. Facili da pulire, ti accompagneranno in tutte le tue avventure. Quando possibile, per produrre i cappelli da donna utilizziamo materiali più sostenibili come il poliestere riciclato. Il filato è ricavato da bottiglie in plastica, reti da pesca e vecchi tappeti recuperati dalla discarica. Fa tutto parte della campagna Nike Move to Zero, attraverso cui puntiamo a raggiungere zero emissioni nette di carbonio e zero rifiuti netti. Per partecipare a questa importante missione, cerca i cappelli femminili contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili.