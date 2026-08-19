Atlético de Madrid

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Maglie e kit dell'Atlético de Madrid Femminile 2026/27

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Atlético de Madrid 2026/27 Stadium – Away
Atlético de Madrid 2026/27 Stadium – Away Maglia replica da calcio Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Atlético de Madrid 2026/27 Stadium – Away
Maglia replica da calcio Nike Dri-FIT – Donna
109,99 €
Atlético de Madrid Chill Terry
Atlético de Madrid Chill Terry Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Donna
Atlético de Madrid Chill Terry
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Donna
79,99 €
Atlético de Madrid VaporFast – Away
Atlético de Madrid VaporFast – Away Calze da calcio al ginocchio Nike Dri-FIT ADV
Atlético de Madrid VaporFast – Away
Calze da calcio al ginocchio Nike Dri-FIT ADV
22,99 €
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid T-shirt Nike Football – Donna
Atlético de Madrid
T-shirt Nike Football – Donna
29,99 €
TUTTA DA VIVERE
TUTTA DA VIVERE
Creata prima del calcio d'inizio, pensata fin nei minimi dettagli.
Atlético de Madrid Strike
Atlético de Madrid Strike Maglia a manica corta Dri-FIT Nike Football – Donna
Materiali riciclati
Atlético de Madrid Strike
Maglia a manica corta Dri-FIT Nike Football – Donna
54,99 €
Atlético Madrid 2026/27 Stadium – Home
Atlético Madrid 2026/27 Stadium – Home Maglia replica da calcio Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Atlético Madrid 2026/27 Stadium – Home
Maglia replica da calcio Nike Dri-FIT – Donna
109,99 €
Atlético de Madrid 25/26
Atlético de Madrid 25/26 Zaino Nike Academy
Atlético de Madrid 25/26
Zaino Nike Academy
49,99 €
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Cappello Nike Apex
Chelsea 25/26
Cappello Nike Apex
29,99 €
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Cappello Nike Club 5P
Chelsea 25/26
Cappello Nike Club 5P
27,99 €
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid T-shirt Nike Football – Donna
Atlético de Madrid
T-shirt Nike Football – Donna
29,99 €

Maglie dell'Atlético de Madrid Femminile 2026/27: al centro del gioco

Cosa rende le maglie dell'Atlético de Madrid Femminile così comode? Innanzitutto, le realizziamo con tessuti leggeri ed eccezionalmente traspiranti. L'esclusiva tecnologia Nike Aero-FIT favorisce la circolazione dell'aria tra la pelle e il tessuto, così il sudore può evaporare rapidamente. In questo modo il corpo rimane asciutto e la temperatura corporea è regolata, indipendentemente dall'intensità di gioco. In più, le zone di ventilazione accentuano la sensazione di freschezza quando ne hai più bisogno. Non possono mancare le cuciture piatte e lisce, che aiutano a prevenire le irritazioni durante l'uso prolungato.

Scendi in campo anche tu con le divise da donna dell'Atlético de Madrid Femminile. Nella selezione Nike puoi trovare le divise da casa, da trasferta e da portiere. Lo stemma del club è cucito sul petto insieme all'iconico Swoosh, il nostro sigillo di qualità, proprio come le etichette numerate sull'orlo. Il comfort è assoluto: i nostri capi sono progettati per muoversi con te, seguendoti in tutte le tue imprese sportive e oltre.

Sei una calciatrice? Scegli una maglia a maniche corte, un must have che ti dona un'incredibile traspirabilità mentre giochi. O forse preferisci fare il tifo dagli spalti? Indossala come parte di un outfit a strati per trattenere il calore. E grazie alla divisa dell'Atlético de Madrid Femminile puoi puntare su un total look e prepararti per il match mostrando i tuoi colori del cuore. Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli le divise da donna dell'Atlético de Madrid Femminile con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.