Kit home dell'Atlético de Madrid 2026/27: lascia il segno
Sfoggia la divisa Home dell'Atlético de Madrid Nike per mostrare il tuo sostegno ai Colchoneros. I nostri modelli presentano tecnologie all'avanguardia per offrirti leggerezza, traspirabilità e comfort, che tu preferisca fare il tifo sul divano o dare quattro calci al pallone con gli amici. Puoi trovare magliette, pantaloncini, calze e tanto altro, così da creare l'abbinamento perfetto e scegliere i capi più adatti alla sfida che ti aspetta. Inoltre, ciascuna divisa riproduce perfettamente i colori e lo stemma della squadra, accompagnati dal tocco di autenticità dell'iconico Swoosh Nike.
Il design della nostra divisa Home dell'Atlético de Madrid è contraddistinto da dettagli innovativi, progettati per offrire una comodità eccezionale tutto il giorno. Il tessuto intelligente è estremamente flessibile, per consentirti di muoverti in totale libertà. In più, trovi modelli dotati della tecnologia traspirante Nike Aero-FIT, che fa passare più aria tra il tessuto e la pelle facendo evaporare il sudore più in fretta e lasciando il corpo fresco e asciutto. Inoltre, le zone di ventilazione strategiche e le sezioni in mesh rendono i capi ancora più traspiranti durante le sessioni intense. Gli elastici in vita e le coulisse regolabili, invece, ti permettono di ottenere ogni volta il fit più confortevole. Per non farti mancare nulla, i cuscinetti presenti all'interno delle nostre calze aiutano a ridurre l'impatto sui piedi.
Devi prepararti per una partita? Punta su una maglia Home dell'Atlético de Madrid a maniche corte: grazie alla sua vestibilità comoda sarai inarrestabile in campo. Quando le temperature scendono, indossa una giacca con fodera in fleece o una maglia con collo a imbuto per trattenere il calore. Nella nostra linea trovi taglie per adulti e bambini, in modo che tutta la famiglia possa sentirsi parte della squadra.