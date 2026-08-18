Abbigliamento Nike Club Fleece: linee essenziali e stile casual si incontrano
Punta tutto sul comfort con la collezione Nike Club Fleece. Proponiamo pantaloni jogger, felpe con cappuccio e modelli girocollo in French Terry con rovescio non spazzolato e in fleece spazzolato di peso medio. I tessuti di alta qualità presentano linee pulite e offrono traspirabilità e morbidezza: l'ideale sia per la palestra che per il relax. Trovi anche shorts dal taglio ampio che arrivano a metà coscia e pantaloni cargo versatili con più tasche.
Le nostre felpe con cappuccio Club Fleece sono perfette per essere indossate su altri capi e sono disponibili con o senza zip integrale. I fit standard presentano linee più essenziali, mentre i modelli oversize sono comodi e ti consentono di muoverti come vuoi. Le maniche scese creano un taglio elegante, mentre i modelli dalle forme morbide sono l'ideale per vestirsi a strati. Cerchi la felpa a girocollo adatta a te? I nostri modelli Club Fleece sono classici irrinunciabili. Gli Swoosh ricamati sul petto, poi, aggiungono un tocco in più da sfoggiare tutti i giorni.
La linea Nike Club Fleece ha tutto ciò che ti serve anche per quanto riguarda i pantaloni. Puoi scegliere tra pantaloni jogger a fondo aperto che si appoggiano sulle scarpe e modelli più essenziali con bordi a costine, ampi su seduta e cosce e via via più stretti verso la caviglia. Il fleece spazzolato di peso medio è liscio su entrambi i lati e incredibilmente morbido, mentre l'elastico in vita e la coulisse esterna donano un fit comodo e regolabile.
Devi fare acquisti per tutta la famiglia? I capi Nike Club Fleece sono disponibili anche in taglie per bambini e ragazzi. Trovi felpe con cappuccio e girocollo incredibilmente confortevoli e morbide all'interno, perfette per riscaldarsi durante l'intervallo a scuola o le partite di calcio in inverno. Proponiamo felpe dal taglio squadrato, ampie sul busto e leggermente corte, pensate per offrire libertà di movimento senza risultare troppo grandi. Inoltre, il nostro fleece leggero spazzolato all'interno è eccezionalmente soffice e delicato sulla pelle dei più piccoli.
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli capi d'abbigliamento Nike Club Fleece con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.