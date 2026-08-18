Abbigliamento Club Fleece

(158)
Nike Club
Nike Club Felpa pullover in fleece con cappuccio – Uomo
+2
Nike Club
Felpa pullover in fleece con cappuccio – Uomo
64,99 €
Nike Club
Nike Club Pantaloni jogger in French Terry - Uomo
Nike Club
Pantaloni jogger in French Terry - Uomo
54,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Felpa con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Kylian Mbappé Club Fleece
Felpa con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
54,99 €
Nike Club
Nike Club Felpa pullover in French Terry con cappuccio
Nike Club
Felpa pullover in French Terry con cappuccio
64,99 €
Inghilterra Club
Inghilterra Club Pantaloni jogger da calcio Nike – Uomo
Inghilterra Club
Pantaloni jogger da calcio Nike – Uomo
59,99 €
Nike Club
Nike Club Maglia a girocollo in fleece – Uomo
Nike Club
Maglia a girocollo in fleece – Uomo
59,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantaloni ampi con orlo aperto – Bambino/a
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Pantaloni ampi con orlo aperto – Bambino/a
39,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Pantaloni jogger – Uomo
+2
Nike Sportswear Club
Pantaloni jogger – Uomo
54,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Pantaloni oversize in French Terry – Uomo
Nike Sportswear Club
Pantaloni oversize in French Terry – Uomo
54,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni Jogger – Ragazzi
+6
Best seller
Nike Sportswear Club Fleece
Pantaloni Jogger – Ragazzi
39,99 €
Inghilterra Club
Inghilterra Club Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
Inghilterra Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
49,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Felpa pullover oversize in French Terry con cappuccio – Uomo
Nike Sportswear Club
Felpa pullover oversize in French Terry con cappuccio – Uomo
69,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Shorts in French Terry – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club
Shorts in French Terry – Ragazzo/a
37,99 €
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Felpa pullover oversize con cappuccio – Ragazzo
Ultimi arrivi
Nike Sportswear Athletic
Felpa pullover oversize con cappuccio – Ragazzo
54,99 €
Nike Club
Nike Club Shorts Flow in French Terry – Uomo
Best seller
Nike Club
Shorts Flow in French Terry – Uomo
39,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
49,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
69,99 €
Nike Club
Nike Club Pantaloni in French Terry con bordo aperto – Uomo
Nike Club
Pantaloni in French Terry con bordo aperto – Uomo
54,99 €
Nike Club
Nike Club Pantaloni in fleece con orlo aperto – Uomo
Nike Club
Pantaloni in fleece con orlo aperto – Uomo
54,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantaloni in fleece con orlo aperto – Uomo
Nike Sportswear
Pantaloni in fleece con orlo aperto – Uomo
59,99 €
FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
FC Barcelona Club
Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
69,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts in French Terry - Ragazzi
Best seller
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts in French Terry - Ragazzi
29,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa con cappuccio – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa con cappuccio – Ragazzo/a
49,99 €
Nike Club
Nike Club Shorts in fleece – Uomo
Nike Club
Shorts in fleece – Uomo
44,99 €
Nike Club
Nike Club Shorts Alumni in French Terry - Uomo
Best seller
Nike Club
Shorts Alumni in French Terry - Uomo
44,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Maglia girocollo oversize Nike Football – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Kylian Mbappé Club Fleece
Maglia girocollo oversize Nike Football – Ragazzo/a
54,99 €
Nike Club Rules
Nike Club Rules Pantaloni in French Terry con orlo aperto – Uomo
Ultimi arrivi
Nike Club Rules
Pantaloni in French Terry con orlo aperto – Uomo
99,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Pantaloni jogger da calcio – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Kylian Mbappé Club Fleece
Pantaloni jogger da calcio – Ragazzo/a
54,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantaloni ampi – Ragazzo
Ultimi arrivi
Nike Sportswear
Pantaloni ampi – Ragazzo
49,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts in French Terry – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts in French Terry – Ragazzo/a
34,99 €
Nike Club
Nike Club Shorts Flow in French Terry – Uomo
Nike Club
Shorts Flow in French Terry – Uomo
49,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa – Ragazzo/a
+2
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa – Ragazzo/a
39,99 €
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Felpa pullover con cappuccio Jordan NBA Club Premium – Uomo
New York Knicks Courtside
Felpa pullover con cappuccio Jordan NBA Club Premium – Uomo
79,99 €
Nike Club Rules
Nike Club Rules Shorts in French Terry – Uomo
Nike Club Rules
Shorts in French Terry – Uomo
79,99 €
Nike Club
Nike Club Shorts cargo in fleece – Uomo
Nike Club
Shorts cargo in fleece – Uomo
54,99 €
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece Felpa in French Terry con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Nike Club Fleece
Felpa in French Terry con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
49,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts in French Terry 13 cm – Ragazza
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts in French Terry 13 cm – Ragazza
34,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa oversize con cappuccio – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa oversize con cappuccio – Ragazzo/a
49,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Felpa oversize a girocollo in French Terry – Uomo
Nike Sportswear Club
Felpa oversize a girocollo in French Terry – Uomo
59,99 €
FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Pantaloni jogger da calcio Nike – Uomo
FC Barcelona Club
Pantaloni jogger da calcio Nike – Uomo
59,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
+9
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
44,99 €
Nike Club Rules
Nike Club Rules Felpa a girocollo in French Terry – Uomo
Nike Club Rules
Felpa a girocollo in French Terry – Uomo
99,99 €
Nike Club
Nike Club Pantaloni cargo in fleece – Uomo
Nike Club
Pantaloni cargo in fleece – Uomo
59,99 €
Inter City Side
Inter City Side Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
Inter City Side
Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
59,99 €
FFF Club
FFF Club Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
FFF Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
49,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Pantaloni con laccetti elastici in fleece – Uomo
Nike Sportswear Club
Pantaloni con laccetti elastici in fleece – Uomo
59,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni con zip a tutta lunghezza – Bambino/a
Nike Sportswear Club Fleece
Pantaloni con zip a tutta lunghezza – Bambino/a
27,99 €
Chelsea FC Club
Chelsea FC Club Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
Chelsea FC Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
49,99 €
Nike Club
Nike Club Shorts Alumni in French Terry - Uomo
Best seller
Nike Club
Shorts Alumni in French Terry - Uomo
44,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Maglia girocollo oversize Nike Football – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Kylian Mbappé Club Fleece
Maglia girocollo oversize Nike Football – Ragazzo/a
54,99 €
Nike Club Rules
Nike Club Rules Pantaloni in French Terry con orlo aperto – Uomo
Ultimi arrivi
Nike Club Rules
Pantaloni in French Terry con orlo aperto – Uomo
99,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Pantaloni jogger da calcio – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Kylian Mbappé Club Fleece
Pantaloni jogger da calcio – Ragazzo/a
54,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantaloni ampi – Ragazzo
Ultimi arrivi
Nike Sportswear
Pantaloni ampi – Ragazzo
49,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts in French Terry – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts in French Terry – Ragazzo/a
34,99 €
Nike Club
Nike Club Shorts Flow in French Terry – Uomo
Nike Club
Shorts Flow in French Terry – Uomo
49,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa – Ragazzo/a
+2
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa – Ragazzo/a
39,99 €
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Felpa pullover con cappuccio Jordan NBA Club Premium – Uomo
New York Knicks Courtside
Felpa pullover con cappuccio Jordan NBA Club Premium – Uomo
79,99 €
Nike Club Rules
Nike Club Rules Shorts in French Terry – Uomo
Nike Club Rules
Shorts in French Terry – Uomo
79,99 €
Nike Club
Nike Club Shorts cargo in fleece – Uomo
Nike Club
Shorts cargo in fleece – Uomo
54,99 €
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece Felpa in French Terry con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Nike Club Fleece
Felpa in French Terry con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
49,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts in French Terry 13 cm – Ragazza
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts in French Terry 13 cm – Ragazza
34,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa oversize con cappuccio – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa oversize con cappuccio – Ragazzo/a
49,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Felpa oversize a girocollo in French Terry – Uomo
Nike Sportswear Club
Felpa oversize a girocollo in French Terry – Uomo
59,99 €
FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Pantaloni jogger da calcio Nike – Uomo
FC Barcelona Club
Pantaloni jogger da calcio Nike – Uomo
59,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
+9
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
44,99 €
Nike Club Rules
Nike Club Rules Felpa a girocollo in French Terry – Uomo
Nike Club Rules
Felpa a girocollo in French Terry – Uomo
99,99 €
Nike Club
Nike Club Pantaloni cargo in fleece – Uomo
Nike Club
Pantaloni cargo in fleece – Uomo
59,99 €
Inter City Side
Inter City Side Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
Inter City Side
Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
59,99 €
FFF Club
FFF Club Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
FFF Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
49,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Pantaloni con laccetti elastici in fleece – Uomo
Nike Sportswear Club
Pantaloni con laccetti elastici in fleece – Uomo
59,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni con zip a tutta lunghezza – Bambino/a
Nike Sportswear Club Fleece
Pantaloni con zip a tutta lunghezza – Bambino/a
27,99 €
Chelsea FC Club
Chelsea FC Club Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
Chelsea FC Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
49,99 €

Abbigliamento Nike Club Fleece: linee essenziali e stile casual si incontrano

Punta tutto sul comfort con la collezione Nike Club Fleece. Proponiamo pantaloni jogger, felpe con cappuccio e modelli girocollo in French Terry con rovescio non spazzolato e in fleece spazzolato di peso medio. I tessuti di alta qualità presentano linee pulite e offrono traspirabilità e morbidezza: l'ideale sia per la palestra che per il relax. Trovi anche shorts dal taglio ampio che arrivano a metà coscia e pantaloni cargo versatili con più tasche.


Le nostre felpe con cappuccio Club Fleece sono perfette per essere indossate su altri capi e sono disponibili con o senza zip integrale. I fit standard presentano linee più essenziali, mentre i modelli oversize sono comodi e ti consentono di muoverti come vuoi. Le maniche scese creano un taglio elegante, mentre i modelli dalle forme morbide sono l'ideale per vestirsi a strati. Cerchi la felpa a girocollo adatta a te? I nostri modelli Club Fleece sono classici irrinunciabili. Gli Swoosh ricamati sul petto, poi, aggiungono un tocco in più da sfoggiare tutti i giorni.


La linea Nike Club Fleece ha tutto ciò che ti serve anche per quanto riguarda i pantaloni. Puoi scegliere tra pantaloni jogger a fondo aperto che si appoggiano sulle scarpe e modelli più essenziali con bordi a costine, ampi su seduta e cosce e via via più stretti verso la caviglia. Il fleece spazzolato di peso medio è liscio su entrambi i lati e incredibilmente morbido, mentre l'elastico in vita e la coulisse esterna donano un fit comodo e regolabile.


Devi fare acquisti per tutta la famiglia? I capi Nike Club Fleece sono disponibili anche in taglie per bambini e ragazzi. Trovi felpe con cappuccio e girocollo incredibilmente confortevoli e morbide all'interno, perfette per riscaldarsi durante l'intervallo a scuola o le partite di calcio in inverno. Proponiamo felpe dal taglio squadrato, ampie sul busto e leggermente corte, pensate per offrire libertà di movimento senza risultare troppo grandi. Inoltre, il nostro fleece leggero spazzolato all'interno è eccezionalmente soffice e delicato sulla pelle dei più piccoli.


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli capi d'abbigliamento Nike Club Fleece con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.