Felpe Nike Club Fleece: il tuo comfort al primo posto
Sperimenta un nuovo modo di muoverti, all'insegna della libertà assoluta, grazie alle felpe Nike Club Fleece con e senza cappuccio. Per l'allenamento o il relax: nella nostra collezione abbiamo design da uomo, donna e per bambini, realizzati in un tessuto soffice sulla pelle e liscio all'esterno. Le felpe in fleece leggero sono un capo comodo da indossare quando hai bisogno di un tocco di calore extra. In più, sono anche morbidissime al tatto. Per un fit più strutturato, punta sul fleece spazzolato di peso medio. Desideri un capo che unisca la comodità del fleece all'inconfondibile texture del jersey? Dai un'occhiata alle felpe con cappuccio e i pantaloni jogger in French Terry: la texture non spazzolata all'interno offre una consistenza morbida e traspirante, semplicemente irresistibile.
Trova una felpa Nike Club Fleece in base al tuo fit preferito. Goditi il massimo relax con i modelli oversize, perfetti per i giorni di riposo. Se la flessibilità è il tuo chiodo fisso, un modello corto ti permette di allungarti senza impedimenti. Preferisci uno stile classico? Indossa una felpa con cappuccio e ampie tasche a marsupio dove riporre tutto l'essenziale. Inoltre, le costine su orlo e polsini perfezionano il fit, trattenendo il calore. Ti piace sperimentare con il fit? Sbizzarrisciti tra le felpe Nike Club Fleece con zip a 1/4 o a tutta lunghezza, che puoi portare chiuse quando fa più freddo o aperte per una sensazione di freschezza. Nuvole all'orizzonte? Niente paura: il cappuccio a doppio strato aggiunge un ulteriore livello di isolamento.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Vuoi unirti a noi? Scegli le felpe Nike Club Fleece contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.