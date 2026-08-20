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Felpe Club Fleece con e senza cappuccio

Nike Club
Nike Club Felpa pullover in fleece con cappuccio – Uomo
+2
Nike Club
Felpa pullover in fleece con cappuccio – Uomo
64,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa – Ragazzo/a
+2
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa – Ragazzo/a
39,99 €
Nike Club
Nike Club Maglia a girocollo in fleece – Uomo
Nike Club
Maglia a girocollo in fleece – Uomo
59,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Felpa pullover oversize in French Terry con cappuccio – Uomo
Nike Sportswear Club
Felpa pullover oversize in French Terry con cappuccio – Uomo
69,99 €
Nike Club
Nike Club Felpa pullover in French Terry con cappuccio
Nike Club
Felpa pullover in French Terry con cappuccio
64,99 €
Nike Club
Nike Club Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in fleece - Uomo
+1
Nike Club
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in fleece - Uomo
69,99 €
Brazil Club
Brazil Club Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
Brazil Club
Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
69,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa oversize con cappuccio – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa oversize con cappuccio – Ragazzo/a
49,99 €
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece Felpa in French Terry con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Nike Club Fleece
Felpa in French Terry con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
49,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo
69,99 €
FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
FC Barcelona Club
Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo
69,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa con cappuccio – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa con cappuccio – Ragazzo/a
49,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
+8
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
44,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Maglia girocollo oversize Nike Football – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Kylian Mbappé Club Fleece
Maglia girocollo oversize Nike Football – Ragazzo/a
54,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Felpa con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Kylian Mbappé Club Fleece
Felpa con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
54,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
49,99 €
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Felpa pullover con cappuccio Jordan NBA Club Premium – Uomo
New York Knicks Courtside
Felpa pullover con cappuccio Jordan NBA Club Premium – Uomo
79,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Felpa oversize a girocollo in French Terry – Uomo
Nike Sportswear Club
Felpa oversize a girocollo in French Terry – Uomo
59,99 €
Inghilterra Club
Inghilterra Club Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
Inghilterra Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
49,99 €
Nike Club Rules
Nike Club Rules Felpa a girocollo in French Terry – Uomo
Nike Club Rules
Felpa a girocollo in French Terry – Uomo
99,99 €
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Felpa pullover oversize con cappuccio – Ragazzo
Nike Sportswear Athletic
Felpa pullover oversize con cappuccio – Ragazzo
54,99 €
Inter City Side
Inter City Side Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
Inter City Side
Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
59,99 €
FFF Club
FFF Club Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
FFF Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
49,99 €
Chelsea FC Club
Chelsea FC Club Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
Chelsea FC Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
49,99 €

Felpe Nike Club Fleece: il tuo comfort al primo posto

Sperimenta un nuovo modo di muoverti, all'insegna della libertà assoluta, grazie alle felpe Nike Club Fleece con e senza cappuccio. Per l'allenamento o il relax: nella nostra collezione abbiamo design da uomo, donna e per bambini, realizzati in un tessuto soffice sulla pelle e liscio all'esterno. Le felpe in fleece leggero sono un capo comodo da indossare quando hai bisogno di un tocco di calore extra. In più, sono anche morbidissime al tatto. Per un fit più strutturato, punta sul fleece spazzolato di peso medio. Desideri un capo che unisca la comodità del fleece all'inconfondibile texture del jersey? Dai un'occhiata alle felpe con cappuccio e i pantaloni jogger in French Terry: la texture non spazzolata all'interno offre una consistenza morbida e traspirante, semplicemente irresistibile.


Trova una felpa Nike Club Fleece in base al tuo fit preferito. Goditi il massimo relax con i modelli oversize, perfetti per i giorni di riposo. Se la flessibilità è il tuo chiodo fisso, un modello corto ti permette di allungarti senza impedimenti. Preferisci uno stile classico? Indossa una felpa con cappuccio e ampie tasche a marsupio dove riporre tutto l'essenziale. Inoltre, le costine su orlo e polsini perfezionano il fit, trattenendo il calore. Ti piace sperimentare con il fit? Sbizzarrisciti tra le felpe Nike Club Fleece con zip a 1/4 o a tutta lunghezza, che puoi portare chiuse quando fa più freddo o aperte per una sensazione di freschezza. Nuvole all'orizzonte? Niente paura: il cappuccio a doppio strato aggiunge un ulteriore livello di isolamento.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Vuoi unirti a noi? Scegli le felpe Nike Club Fleece contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.