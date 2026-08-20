Celebra la tua squadra con il kit away del Chelsea 2026/27
Mostra la tua passione per il club inglese con il nuovo kit away del Chelsea Nike. Lasciati sorprendere dalla nostra gamma ufficiale di seconde maglie e divise del Chelsea, in cui trovi kit completi da uomo, donna e per bambini, così anche i giovani atleti potranno sfoggiare i colori del loro club dove e quando vogliono.
Le partite diventano ancora più emozionanti quando indossi un kit ispirato ai Blues, che tu faccia il tifo dalle tribune di Stamford Bridge o dal divano di casa con i tuoi amici. Dalle divise complete alle maglie ad alte prestazioni, esplora tutta la linea Nike di kit away del Chelsea.
Se giochi a calcetto, le nostre divise del Chelsea sono pensate per la massima dinamicità. Scegli le nuove seconde maglie del Chelsea che combinano dettagli autentici con tessuti leggeri, per mostrare la tua grinta dentro e fuori dal campo. E per fare una scelta più rispettosa dell'ambiente, cerca i nostri modelli prodotti a partire da materiali sostenibili. Inoltre, i nostri kit away del Chelsea includono design replica realizzati in tessuto traspirante, per mantenere la pelle asciutta e sentirti in perfetta sintonia con i grandi professionisti sportivi.