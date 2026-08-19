Divise da portiere del Chelsea 2026/27: celebra una storia di successi
Mostra la tua fedeltà ai Blues con i nostri completi da portiere del Chelsea. Ti alleni duramente o ti prepari a sostenere la tua squadra in un incontro cruciale? Le nostre divise da portiere del Chelsea ti daranno tutta la carica dei tuoi eroi coi guantoni. Dai un'occhiata ai modelli con tecnologia Aero-FIT, che favorisce la circolazione dell'aria tra la pelle e il tessuto, così il sudore può evaporare rapidamente, per aiutarti a mantenere la freschezza e la concentrazione necessarie per difendere la porta o parare un rigore. A completare la tua nuova divisa da portiere del Chelsea trovi i colori vivaci e l'iconico leone blu.
Nike ha sempre nutrito la passione di aiutare i giovani atleti a coronare i propri sogni. Ecco perché i nostri nuovi kit da portiere del Chelsea per ragazzi presentano gli stessi materiali di prima scelta dei modelli per adulti. Le maglie offrono sia la libertà di muoverti comodamente che un fit aderente per evitare qualsiasi distrazione. Inoltre, gli shorts con vita elastica e lacci donano una vestibilità sicura consentendoti di allungarti, ruotare e tuffarti senza problemi. Infine, grazie ai tessuti lavabili in lavatrice è un gioco da ragazzi avere sempre capi perfettamente puliti.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo, ma ci avviciniamo sempre di più. Se vuoi contribuire a questa missione, preparati a una nuova stagione calcistica scegliendo le divise e le maglie da portiere del Chelsea con l'etichetta Materiali sostenibili: indica che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%.