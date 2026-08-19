CHELSEA FC

CHELSEA FC

Kit e maglie del Chelsea da donna 2026/2027

(15)
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
Personalizza
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
109,99 €
Chelsea FC 2026/27 Match – Home
Chelsea FC 2026/27 Match – Home Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Donna
Personalizza
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Match – Home
Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Donna
159,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Donna
Personalizza
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Donna
109,99 €
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Maglia a manica corta Dri-FIT Nike Football – Donna
Materiali riciclati
Chelsea FC Strike
Maglia a manica corta Dri-FIT Nike Football – Donna
54,99 €
INDOMABILI PER NATURA
INDOMABILI PER NATURA
L'energia della tradizione, con lo sguardo al futuro.
Chelsea FC Windrunner
Chelsea FC Windrunner Giacca in tessuto UV Nike Football – Donna
Materiali riciclati
Chelsea FC Windrunner
Giacca in tessuto UV Nike Football – Donna
109,99 €
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Donna
Personalizza
Materiali riciclati
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Donna
99,99 €
Chelsea FC Strike – Home
Chelsea FC Strike – Home Calze da calcio al ginocchio Nike Dri-FIT
Materiali riciclati
Chelsea FC Strike – Home
Calze da calcio al ginocchio Nike Dri-FIT
19,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home Shorts da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
Shorts da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
54,99 €
Chelsea FC
Chelsea FC T-shirt Nike Football – Donna
Chelsea FC
T-shirt Nike Football – Donna
29,99 €
Chelsea VaporFast – Home
Chelsea VaporFast – Home Calze da calcio al ginocchio Nike Dri-FIT ADV
Chelsea VaporFast – Home
Calze da calcio al ginocchio Nike Dri-FIT ADV
22,99 €
Chelsea FC Strike – Terza
Chelsea FC Strike – Terza Maglia da calcio a girocollo Nike Dri-FIT Total 90 – Donna
Materiali riciclati
Chelsea FC Strike – Terza
Maglia da calcio a girocollo Nike Dri-FIT Total 90 – Donna
69,99 €
Chelsea FC Phoenix Fleece
Chelsea FC Phoenix Fleece Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Donna
Chelsea FC Phoenix Fleece
Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Donna
79,99 €
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Zaino Nike Heritage
Chelsea 25/26
Zaino Nike Heritage
39,99 €
Chelsea FC Strike – Terza
Chelsea FC Strike – Terza Maglia da calcio Nike Dri-FIT Total 90 – Donna
Materiali riciclati
Chelsea FC Strike – Terza
Maglia da calcio Nike Dri-FIT Total 90 – Donna
30% di sconto
Chelsea FC Academy Pro – Terza
Chelsea FC Academy Pro – Terza Maglia da calcio pre-partita Nike Dri-FIT Total 90 – Donna
Materiali riciclati
Chelsea FC Academy Pro – Terza
Maglia da calcio pre-partita Nike Dri-FIT Total 90 – Donna
30% di sconto

Maglie del Chelsea femminile 2026/27: vivi al massimo la tua passione calcistica

La nostra passione per il calcio è nata nel 1979, quando abbiamo lanciato il primo kit dedicato. Da allora non abbiamo mai smesso di sostenere giocatori e tifosi con un abbigliamento tecnico di qualità, come dimostrano le maglie del Chelsea femminile Nike. Sia a casa davanti alla TV che sugli spalti di Stamford Bridge, con le nostre magliette ti sentirai ancora più parte della tua squadra del cuore. Tutti i nostri capi sono rifiniti con lo stemma del club e con l'inconfondibile Swoosh Nike, per un look davvero impeccabile.


Sfoggia gli ultimi modelli della stagione

Grazie ai colori iconici e alle più recenti grafiche ufficiali, le nostre maglie del Chelsea femminile sono perfette per mostrare la tua passione calcistica. I nostri kit del Chelsea da donna si ispirano ai modelli indossati in campo dalle giocatrici, con qualche dettaglio esclusivo in più. Le tonalità fedeli e le finiture autentiche evocano immediatamente i Blues, assicurando un fascino unico al tuo look.


Divise di qualità professionale per partite memorabili
Dagli allenamenti in settimana e nel weekend alle partite di campionato, scendere in campo è sempre motivo di soddisfazione e divertimento. Grazie alla nostra esclusiva tecnologia Aero-FIT, le nostre maglie da donna del Chelsea favoriscono la circolazione dell'aria intorno al corpo per fare evaporare rapidamente il sudore. Inoltre, il tessuto elasticizzato si adatta ai tuoi movimenti mantenendo la forma nel tempo. Il risultato? Pelle fresca e asciutta e concentrazione al massimo, per giocare nelle migliori condizioni dal calcio d'inizio al fischio finale.


Per le attività di tutti i giorni

Le nostre T-shirt sono adatte per affrontare qualsiasi attività della giornata, esibendo allo stesso tempo la tua fede calcistica. Il tessuto in cotone traspirante è delicato sulla pelle e, insieme al design semplice ed essenziale, dona un comfort ideale. Scegli le versioni a maniche corte o le opzioni a maniche lunghe in tessuto più spesso, a seconda del meteo. In fatto di stile non hai che l'imbarazzo della scelta, tra modelli monocromatici o più vivaci con dettagli a contrasto.


Trova la tua vestibilità

In Nike ci impegniamo a sostenere e valorizzare tifosi e giocatori di ogni corporatura. Ecco perché le nostre maglie del Chelsea femminile sono disponibili in un'ampia gamma di taglie e modelli, così potrai trovare la vestibilità perfetta. Scopri i design più aderenti che favoriscono ampia libertà di movimento, oppure i tagli morbidi e oversize, se ti piacciono più le silhouette squadrate.


Materiali di qualità professionale

Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Nell'ambito di questa iniziativa, ogni anno sottraiamo alle discariche circa un miliardo di bottiglie di plastica e le ricicliamo in filati ad alte prestazioni per produrre i nostri capi di abbigliamento sportivo. Se vuoi contribuire a questa missione, scegli una divisa del Chelsea da donna con l'etichetta Materiali sostenibili: indica che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%.