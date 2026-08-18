Black Friday Nike sulle maglie da basket 2026: sfoggia i tuoi colori del cuore
Nulla dona un tocco urban al tuo stile come una maglia da basket. E non c'è niente di meglio di un'iconica maglia dell'NBA per sfoggiare la tua passione, in campo o sugli spalti. I colori potranno essere diversi, ma ogni modello è frutto dell’impegno di Nike per l'innovazione. Ne dà prova la tecnologia Dri-FIT, che allontana il sudore e ne favorisce l'evaporazione per mantenere la pelle fresca e asciutta. Gli sconti del Black Friday di Nike sugli articoli da basket sono un'occasione perfetta per trovare i capi di cui hai bisogno.
Se cerchi qualcosa di diverso dalle solite sneakers dal taglio alto, scegli le scarpe da basket. Ciascuno dei classici modelli Nike, dalle Jordan alle LeBron, è un concentrato di tecnologia. I materiali leggeri e traspiranti offrono il massimo comfort, mentre il supporto interno e l'ammortizzazione donano protezione e sicurezza.
Abbiamo migliorato il controllo della trazione delle suole, insieme agli innovativi lacci che permettono di tenere il piede ben saldo durante qualsiasi movimento. Facile capire perché i migliori giocatori non possano fare a meno di queste scarpe. Adesso tocca a te: approfitta degli sconti per il Black Friday di Nike sulle maglie e sulle scarpe da basket.