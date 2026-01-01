Felpe bianche: pensate per l'allenamento
Resta al caldo mentre superi i tuoi limiti, in una felpa bianca con o senza cappuccio della nostra linea di abbigliamento: trovi anche modelli con zip per adattare il tuo outfit alle condizioni atmosferiche. Quando le temperature scendono, scegli una felpa bianca Nike senza cerniera dal design isolante. Cerca i modelli dotati di pratiche tasche, così potrai tenere a portata di mano i tuoi oggetti essenziali. Mentre il fondo e i polsini elastici aiutano a trattenere il calore del corpo.
Progettiamo le felpe bianche tinta unita in una gamma di fit e lunghezze per soddisfare le tue preferenze. Le silhouette leggere e aerodinamiche sono l'opzione ideale per le sessioni di allenamento all'aperto e le corse mattutine. Quando è il momento di rilassarsi, i modelli morbidi in comodo tessuto fleece sono la scelta perfetta. Cerchi un abbigliamento sportivo che non rinunci allo stile? Scegli una felpa bianca corta.
Noi di Nike crediamo che i giovani atleti e atlete meritino di affinare le loro abilità con capi di alta qualità. Per questo progettiamo le nostre felpe bianche per bambini e ragazzi con gli stessi materiali di qualità professionale della linea da adulti. Trovi tessuti in misto cotone che lasciano respirare la pelle, elasticità aggiuntiva per facilitare i movimenti in ogni direzione e fodere in mesh traspirante che favoriscono la circolazione dell'aria. Naturalmente, non può mancare il nostro iconico Swoosh Nike per un tocco premium.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli una felpa bianca con o senza cappuccio contrassegnata dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.