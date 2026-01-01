  1. Abbigliamento
    2. /
  2. Felpe e maglie

Felpe bianche con e senza cappuccio(25)

Nike Club
Nike Club Felpa pullover in fleece con cappuccio – Uomo
Nike Club
Felpa pullover in fleece con cappuccio – Uomo
64,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa pullover con cappuccio
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa pullover con cappuccio
64,99 €
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Felpa pullover da tennis in French Terry con cappuccio Dri-FIT – Uomo
NikeCourt Heritage
Felpa pullover da tennis in French Terry con cappuccio Dri-FIT – Uomo
84,99 €
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Felpa pullover oversize da basket con cappuccio – Donna
Nike Phoenix Fleece
Felpa pullover oversize da basket con cappuccio – Donna
99,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzi
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzi
64,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
119,99 €
Inter "Canwell Glacier" SE
Inter "Canwell Glacier" SE Giacca da calcio Therma-FIT ADV Nike ACG – Uomo
Materiali riciclati
Inter "Canwell Glacier" SE
Giacca da calcio Therma-FIT ADV Nike ACG – Uomo
199,99 €
Nike Tech
Nike Tech Felpa pullover con cappuccio in fleece – Uomo
Materiali riciclati
Nike Tech
Felpa pullover con cappuccio in fleece – Uomo
139,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Top a manica lunga con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Top a manica lunga con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
69,99 €
Nike Tech
Nike Tech Giacca Windrunner in fleece a blocchi di colore con zip a tutta lunghezza – Uomo
Materiali riciclati
Nike Tech
Giacca Windrunner in fleece a blocchi di colore con zip a tutta lunghezza – Uomo
129,99 €
NikeCourt Collection
NikeCourt Collection Maglia da tennis a girocollo – Donna
NikeCourt Collection
Maglia da tennis a girocollo – Donna
79,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Polo loose fit – Donna
Nike Pregame Fleece
Polo loose fit – Donna
79,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Felpa pullover Festival con cappuccio e tie-dye – Uomo
Jordan Brooklyn Fleece
Felpa pullover Festival con cappuccio e tie-dye – Uomo
79,99 €
Nike Tech
Nike Tech Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
Materiali riciclati
Nike Tech
Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
119,99 €
Nike Velocity
Nike Velocity Felpa da golf con cappuccio Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Velocity
Felpa da golf con cappuccio Therma-FIT – Uomo
74,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Ragazzi
44,99 €
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Nike Sportswear Phoenix Fleece Felpa oversize con cappuccio – Donna
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Felpa oversize con cappuccio – Donna
69,99 €
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Canotta – Donna
Nike Sportswear Chill Terry
Canotta – Donna
44,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Felpa corta con cappuccio e zip a tutta lunghezza Realtree Mod Crop – Donna
Jordan Brooklyn Fleece
Felpa corta con cappuccio e zip a tutta lunghezza Realtree Mod Crop – Donna
79,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in fleece - Uomo
Nike Solo Swoosh
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in fleece - Uomo
109,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Felpa pullover da basket con cappuccio in tessuto spazzolato Therma-FIT – Uomo
Nike Standard Issue
Felpa pullover da basket con cappuccio in tessuto spazzolato Therma-FIT – Uomo
79,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Felpa – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Felpa – Ragazzo/a
39,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Felpa pullover con cappuccio – Uomo
Jordan Brooklyn Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Uomo
79,99 €
Nike Club
Nike Club Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in fleece - Uomo
Nike Club
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in fleece - Uomo
69,99 €
Nike Club
Nike Club Maglia a girocollo in fleece – Uomo
Nike Club
Maglia a girocollo in fleece – Uomo
59,99 €
Nike Club
Nike Club Maglia a girocollo in fleece – Uomo
Nike Club
Maglia a girocollo in fleece – Uomo
59,99 €

Felpe bianche: pensate per l'allenamento

Resta al caldo mentre superi i tuoi limiti, in una felpa bianca con o senza cappuccio della nostra linea di abbigliamento: trovi anche modelli con zip per adattare il tuo outfit alle condizioni atmosferiche. Quando le temperature scendono, scegli una felpa bianca Nike senza cerniera dal design isolante. Cerca i modelli dotati di pratiche tasche, così potrai tenere a portata di mano i tuoi oggetti essenziali. Mentre il fondo e i polsini elastici aiutano a trattenere il calore del corpo.


Progettiamo le felpe bianche tinta unita in una gamma di fit e lunghezze per soddisfare le tue preferenze. Le silhouette leggere e aerodinamiche sono l'opzione ideale per le sessioni di allenamento all'aperto e le corse mattutine. Quando è il momento di rilassarsi, i modelli morbidi in comodo tessuto fleece sono la scelta perfetta. Cerchi un abbigliamento sportivo che non rinunci allo stile? Scegli una felpa bianca corta.


Noi di Nike crediamo che i giovani atleti e atlete meritino di affinare le loro abilità con capi di alta qualità. Per questo progettiamo le nostre felpe bianche per bambini e ragazzi con gli stessi materiali di qualità professionale della linea da adulti. Trovi tessuti in misto cotone che lasciano respirare la pelle, elasticità aggiuntiva per facilitare i movimenti in ogni direzione e fodere in mesh traspirante che favoriscono la circolazione dell'aria. Naturalmente, non può mancare il nostro iconico Swoosh Nike per un tocco premium.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli una felpa bianca con o senza cappuccio contrassegnata dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.