Cappelli bianchi: tieni alta la concentrazione sul gioco
Che tu voglia rilassarti, fare riscaldamento o dare il via a una partita di golf, i nostri cappelli bianchi sono la scelta giusta. Per gli articoli della nostra collezione abbiamo utilizzato materiali elasticizzati che regalano il fit perfetto, mentre la chiusura regolabile tiene tutto fermo anche durante i movimenti più intensi. Trovi sia modelli strutturati, ideati per rimanere ben saldi durante l'esercizio, che versioni non strutturate, da sfoggiare nel tempo libero per completare i tuoi look casual. Sull'intera gamma di prodotti campeggia l'iconico Swoosh Nike, il nostro simbolo distintivo per aggiungere un tocco di stile ai tuoi outfit. Inoltre, gli occhielli ricamati, le visiere curve e il bottone rivestito in cima conferiscono un ulteriore fascino classico. Sono disponibili taglie per grandi e piccoli, in modo che tutti possano trovare il modello perfetto.
Qualsiasi condizione meteo ti aspetti, i nostri cappelli bianchi offrono tutto il comfort di cui hai bisogno quando ti muovi. La visiera anteriore protegge dal sole ed evita che ti entri pioggia negli occhi, così puoi tenere alta la concentrazione anche durante gli allenamenti all'aperto. Nelle giornate più calde, l'innovativa tecnologia Dri-FIT allontana il sudore per farlo evaporare in fretta, mantenendo la testa fresca e asciutta. Se cerchi maggiore traspirabilità, i modelli con sezioni in mesh e perforazioni laterali migliorano la circolazione dell'aria attorno alla testa.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per dare il tuo contributo, esplora la nostra collezione e scegli un cappello bianco con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.