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Cappelli bianchi

Nike Dri-FIT ADV Club
Nike Dri-FIT ADV Club Cappello da tennis essenziale
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT ADV Club
Cappello da tennis essenziale
32,99 €
Nike Fly
Nike Fly Cappello rinfrescante destrutturato Dri-FIT ADV
Materiali riciclati
Nike Fly
Cappello rinfrescante destrutturato Dri-FIT ADV
139,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello strutturato con Swoosh
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello strutturato con Swoosh
27,99 €
Nike Fly
Nike Fly Cappello destrutturato con design rifrangente Dri-FIT ADV
Materiali riciclati
Nike Fly
Cappello destrutturato con design rifrangente Dri-FIT ADV
32,99 €
Nike Rise
Nike Rise Cappello da golf strutturato Dri-FIT ADV SwooshFlex
Materiali riciclati
Nike Rise
Cappello da golf strutturato Dri-FIT ADV SwooshFlex
29,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello essenziale con Swoosh in metallo
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello essenziale con Swoosh in metallo
27,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello destrutturato con Swoosh in metallo – Bambini
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello destrutturato con Swoosh in metallo – Bambini
22,99 €
Jordan Jumpman Pro
Jordan Jumpman Pro Cappello regolabile
Materiali riciclati
Jordan Jumpman Pro
Cappello regolabile
32,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello Unstructured Futura Wash – Bambini
Nike Club
Cappello Unstructured Futura Wash – Bambini
19,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello Unstructured Futura Wash
Nike Club
Cappello Unstructured Futura Wash
27,99 €
ACG Radical AirFlow Fly Cap
ACG Radical AirFlow Fly Cap Cappello da trail running regolabile Dri-FIT
Presto disponibile
ACG Radical AirFlow Fly Cap
Cappello da trail running regolabile Dri-FIT
49,99 €
Jordan Pro
Jordan Pro Cappello essenziale con visiera piatta
Materiali riciclati
Jordan Pro
Cappello essenziale con visiera piatta
39,99 €
NOCTA
NOCTA Cappello S.S.C. CS
Materiali riciclati
NOCTA
Cappello S.S.C. CS
32,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello essenziale con Swoosh
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello essenziale con Swoosh
24,99 €
Nike Club
Nike Club Cappello JDI essenziale
Nike Club
Cappello JDI essenziale
27,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello trucker strutturato
Jordan Rise
Cappello trucker strutturato
32,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello camo strutturato
Materiali riciclati
Jordan Rise
Cappello camo strutturato
34,99 €
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello strutturato con Jumpman in metallo
Materiali riciclati
Jordan Rise
Cappello strutturato con Jumpman in metallo
32,99 €
Nike Dri-FIT ADV Fly
Nike Dri-FIT ADV Fly Cappello AeroBill AeroAdapt non strutturato
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT ADV Fly
Cappello AeroBill AeroAdapt non strutturato
42,99 €
Nike Fly
Nike Fly Cappello morbido con Swoosh Dri-FIT
Materiali riciclati
Nike Fly
Cappello morbido con Swoosh Dri-FIT
29,99 €
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello essenziale Featherlight
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello essenziale Featherlight
29,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Cappello - Donna
NikeSKIMS
Cappello - Donna
44,99 €
Jordan Club
Jordan Club Cappello essenziale con visiera curva
Jordan Club
Cappello essenziale con visiera curva
27,99 €
Nike Rise
Nike Rise Cappello strutturato con telaio ad A
Materiali riciclati
Nike Rise
Cappello strutturato con telaio ad A
32,99 €

Cappelli bianchi: tieni alta la concentrazione sul gioco

Che tu voglia rilassarti, fare riscaldamento o dare il via a una partita di golf, i nostri cappelli bianchi sono la scelta giusta. Per gli articoli della nostra collezione abbiamo utilizzato materiali elasticizzati che regalano il fit perfetto, mentre la chiusura regolabile tiene tutto fermo anche durante i movimenti più intensi. Trovi sia modelli strutturati, ideati per rimanere ben saldi durante l'esercizio, che versioni non strutturate, da sfoggiare nel tempo libero per completare i tuoi look casual. Sull'intera gamma di prodotti campeggia l'iconico Swoosh Nike, il nostro simbolo distintivo per aggiungere un tocco di stile ai tuoi outfit. Inoltre, gli occhielli ricamati, le visiere curve e il bottone rivestito in cima conferiscono un ulteriore fascino classico. Sono disponibili taglie per grandi e piccoli, in modo che tutti possano trovare il modello perfetto.


Qualsiasi condizione meteo ti aspetti, i nostri cappelli bianchi offrono tutto il comfort di cui hai bisogno quando ti muovi. La visiera anteriore protegge dal sole ed evita che ti entri pioggia negli occhi, così puoi tenere alta la concentrazione anche durante gli allenamenti all'aperto. Nelle giornate più calde, l'innovativa tecnologia Dri-FIT allontana il sudore per farlo evaporare in fretta, mantenendo la testa fresca e asciutta. Se cerchi maggiore traspirabilità, i modelli con sezioni in mesh e perforazioni laterali migliorano la circolazione dell'aria attorno alla testa.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per dare il tuo contributo, esplora la nostra collezione e scegli un cappello bianco con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.