Scarpe per la scuola

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Scarpe per andare a scuola Nike: supporta il suo percorso

Sei alla ricerca di scarpe per la scuola pensate per accompagnare il tuo campione o la tua campionessa? Nella gamma Nike trovi modelli ideali per qualsiasi outfit scolastico. Le versioni tutte nere con logo tono su tono sono una scelta elegante e pratica per le giornate in classe. E quando è il momento di muoversi, ci sono scarpe con suole antitraccia, perfette per l'educazione fisica e l'allenamento indoor.


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Sia che stiano affinando le loro abilità in casa in autonomia, sia che stiano rappresentando la loro squadra sul campo da gioco, le scarpe sportive Nike per la scuola aiutano a rimanere con i piedi ben saldi. I modelli con tacchetti offrono la massima stabilità per gli sport all'aperto, mentre le suole in gomma con battistrada leggermente testurizzato sono ideali per i pavimenti lucidi delle palestre. Scopri le acclamate unità Air inserite nelle suole: forniscono una sensazione di elasticità e reattività per migliorare le prestazioni. Non dimenticare le pratiche fascette sul tallone e sulla linguetta, per cambiare le scarpe in modo facile e veloce.


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