Tute dell'Atletico de Madrid: orgoglio in campo
Che si tratti di tifare allo Stadio Cívitas Metropolitano o di sfoggiare i colori della tua squadra in campo, le tute dell'Atlético de Madrid Nike presentano dettagli di design e tessuti innovativi che ti consentono di mantenere la concentrazione durante la competizione. La nostra tecnologia Aero-FIT impedisce al tessuto di aderire al corpo e canalizza l'aria direttamente sulla pelle, per mantenerla fresca e asciutta nel corso dell'intera partita. Le tute sportive con elastico in vita e coulisse sono ideali per garantire una vestibilità aderente e non intralciare i movimenti.
Che tu voglia perfezionare il gioco di gambe o allenarti per la partita, le nostre tute dell'Atlético de Madrid sono realizzate all'insegna della velocità. Entra in campo a tempo di record, grazie al design ergonomico con zip nella parte inferiore dei pantaloni che facilitano il cambio, senza necessità di togliere le scarpe. Inoltre, le divise dal fit slim ti garantiscono agilità e rapidi movimenti. Cerchi uno stile più elegante? Le giacche della tuta realizzate in tessuto lavorato a maglia offrono la giusta quantità di elasticità, mentre i dettagli a coste su colletto, polsini e orlo mantengono tutto al proprio posto anche quando corri.
Caratterizzata da autentici decori, la linea di tute dell'Atlético de Madrid Nike ti permette di mostrare appieno l'orgoglio per la tua squadra del cuore. Scopri l'emblematico stemma del club ricamato sulle giacche e le iconiche palette di colori per le divise di casa e da trasferta, accompagnati dall'imperdibile logo Swoosh Nike. Abbina la tuta a una maglia e a un paio di scarpe da calcio coordinate, per un total look esclusivo. Le tute dell'Atlético de Madrid per ragazzi permettono anche agli atleti più giovani di creare un outfit ispirato ai loro giocatori preferiti.