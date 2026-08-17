Seconda maglia dell'Atlético de Madrid 2026/27: mostra con orgoglio i colori del tuo club
Fai il tifo in grande stile con la nuova divisa Away dell'Atlético de Madrid, ricca di dettagli autentici, come lo stemma del club e l'iconico Swoosh. La nostra gamma ad alte prestazioni comprende la seconda maglia dell'Atlético de Madrid, oltre a shorts e calze coordinati, così puoi mostrare a tutti la tua passione calcistica. Naturalmente, l'estetica si accompagna al comfort. La tecnologia Nike Aero-FIT favorisce la circolazione dell'aria tra la pelle e il tessuto, lasciando il corpo fresco e asciutto fino al fischio finale. Il tessuto flessibile, inoltre, ti consente ampia libertà di movimento mentre corri, tiri e segni.
Scegli la nuova seconda maglia dell'Atlético de Madrid per andare allo stadio, tifare da casa o scendere in campo, nello stile che preferisci: il taglio standard è ideale per un look disinvolto, mentre i modelli slim fit ti offrono una vestibilità personalizzata. Anche i piccoli tifosi possono celebrare la loro squadra del cuore con la seconda maglia dell'Atlético de Madrid disponibile in taglie per bambini e ragazzi, realizzata con materiali leggeri, traspiranti e ultra morbidi a contatto con la pelle. Gli shorts sono dotati di un pratico elastico in vita, che fornisce stabilità e sicurezza, anche negli sprint alla massima velocità.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per sostenere la nostra iniziativa, scegli i capi con l'etichetta Materiali sostenibili. Indica che queste divise Away dell'Atlético de Madrid sono realizzate con materiali riciclati per almeno il 50%, come il poliestere ricavato da bottiglie di plastica recuperate dalle discariche.