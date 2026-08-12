Scarpe chiodate Nike: raggiungi le prestazioni migliori
Che tu debba gareggiare in pista o sfidare il cronometro, le nostre scarpe chiodate offrono la sicurezza di cui hai bisogno per dare il massimo. Proponiamo modelli indossate da alcuni dei migliori runner mezzofondisti al mondo. Scopri le scarpe con Flyplates in fibra di carbonio a tutta lunghezza, ideate per integrarsi con la base del sistema di supporto. Il risultato? Una sensazione propulsiva che favorisce l'avanzamento e riduce al minimo la perdita di velocità.
Le scarpe chiodate da sprint con basi di supporto forniscono stabilità e controllo sia nei rettilinei che nelle curve più impegnative. Trovi scarpe chiodate da running leggere e altamente reattive, dotate di piastre di trazione esterne resistenti che favoriscono una corsa stabile e una frenata sicura dopo la linea del traguardo. Sono disponibili anche versioni con chiodi sostituibili, ideali per affrontare diversi tipi di superficie della pista.
Corri nel massimo comfort con le scarpe chiodate da running con unità Air Zoom nell'avampiede. Sono costituite da due camere e donano una sensazione di energia e reattività dalla partenza al traguardo. L'ammortizzazione nel mesopiede e nel tallone contribuisce a mantenere un comfort eccellente anche sulle distanze più lunghe. La tomaia con tecnologia AtomKnit, versione evoluta della Flyknit, fornisce una calzata avvolgente e un'incredibile leggerezza. Inoltre, il singolo strato di mesh migliora la traspirabilità nelle zone in cui è più necessaria, aiutandoti a rimanere al fresco, mentre le fasce sull'arco plantare stabilizzano la parte centrale del piede rendendo la calzata ancora più sicura.
Vuoi fare un passo in più? Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli scarpe chiodate Nike con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.