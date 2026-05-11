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Pantaloni in French Terry con bordo aperto Nike Club – Uomo - Nero/Nero/Bianco

Nike Club

Pantaloni in French Terry con bordo aperto – Uomo

54,99 €
Nero/Nero/Bianco
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Bianco
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La semplicità incontra lo stile casual in questi classici pantaloni tuta. Il tessuto French Terry di peso medio, non spazzolato all'interno, dona struttura, traspirabilità e morbidezza. Grazie al bordo aperto, i pantaloni ricadono comodamente sulle scarpe.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: HQ4422-010

Nike Club

54,99 €

La semplicità incontra lo stile casual in questi classici pantaloni tuta. Il tessuto French Terry di peso medio, non spazzolato all'interno, dona struttura, traspirabilità e morbidezza. Grazie al bordo aperto, i pantaloni ricadono comodamente sulle scarpe.

Vantaggi

  • Ampio sul bacino e sulle cosce, il fit è casual e comodo.
  • La chiusura con bottone a pressione nascosto sulle tasche posteriori tiene al sicuro i piccoli oggetti.

Dettagli prodotto

  • Logo Nike Futura ricamato
  • Elastico in vita con coulisse esterna
  • Tasche per le mani
  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Tasca laterale: 100% cotone. Tasca posteriore: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: HQ4422-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (14)

3.7 stelle

  • AntoninoS204272534

    Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole

  • AfonsoB259257767

    I’m 181cm and S is fine/little bit loose

  • Bra byxa men stor storlek

    JesperH824442880

    Skönt material men stora i storleken. Har vanligtsvis large men borde valt medium i denna

Pantaloni in French Terry con bordo aperto Nike Club – Uomo

Nike Club

54,99 €

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