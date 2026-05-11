Pantaloni in French Terry con bordo aperto Nike Club – Uomo

AntoninoS204272534
Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole
La semplicità incontra lo stile casual in questi classici pantaloni tuta. Il tessuto French Terry di peso medio, non spazzolato all'interno, dona struttura, traspirabilità e morbidezza. Grazie al bordo aperto, i pantaloni ricadono comodamente sulle scarpe.
Nike Club
La semplicità incontra lo stile casual in questi classici pantaloni tuta. Il tessuto French Terry di peso medio, non spazzolato all'interno, dona struttura, traspirabilità e morbidezza. Grazie al bordo aperto, i pantaloni ricadono comodamente sulle scarpe.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
3.7 stelle
AntoninoS204272534
Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole
AfonsoB259257767
I’m 181cm and S is fine/little bit loose
Bra byxa men stor storlek
JesperH824442880
Skönt material men stora i storleken. Har vanligtsvis large men borde valt medium i denna
Nike Club
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.