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Maglia in tessuto a manica lunga Air Jordan – Donna - Dark Smoke Grey

Air Jordan

Maglia in tessuto a manica lunga – Donna

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Eleganza in primo piano. Jordan sul retro. Il leggero tessuto in twill dona un fit morbido e un drappeggio discreto a questa maglia con bottoni. Spalle scese, maniche più lunghe e fit oversize aggiornano una silhouette classica.


  • Colore mostrato in foto: Dark Smoke Grey
  • Stile: HJ0020-045

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Eleganza in primo piano. Jordan sul retro. Il leggero tessuto in twill dona un fit morbido e un drappeggio discreto a questa maglia con bottoni. Spalle scese, maniche più lunghe e fit oversize aggiornano una silhouette classica.

Dettagli prodotto

  • 100% lyocell
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Dark Smoke Grey
  • Stile: HJ0020-045

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