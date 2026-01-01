Maglia in tessuto a manica lunga Air Jordan – Donna

Air Jordan
Maglia in tessuto a manica lunga – Donna
Eleganza in primo piano. Jordan sul retro. Il leggero tessuto in twill dona un fit morbido e un drappeggio discreto a questa maglia con bottoni. Spalle scese, maniche più lunghe e fit oversize aggiornano una silhouette classica.
- Colore mostrato in foto: Dark Smoke Grey
- Stile: HJ0020-045
Air Jordan
Eleganza in primo piano. Jordan sul retro. Il leggero tessuto in twill dona un fit morbido e un drappeggio discreto a questa maglia con bottoni. Spalle scese, maniche più lunghe e fit oversize aggiornano una silhouette classica.
Dettagli prodotto
- 100% lyocell
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Dark Smoke Grey
- Stile: HJ0020-045
Taglia/misura e fit
- Fit oversize: super ampio
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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