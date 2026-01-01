triangle, start, resume, beginVideo
 
immagine 1 di 6
Maglia da calcio pre-partita a manica corta Nike Dri-FIT Brasile Academy Pro – Uomo - Light Menta/Light Photo Blue/Canary

Materiali riciclati

Brasile Academy Pro

Maglia da calcio pre-partita a manica corta Nike Dri-FIT – Uomo

69,99 €
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Dopo aver padroneggiato le basi, alza il livello. Slim fit e tecnologia traspirante consentono di mantenere la pelle fresca quando il gioco entra nel vivo.


  • Colore mostrato in foto: Light Menta/Light Photo Blue/Canary
  • Stile: IH1662-369

Brasile Academy Pro

69,99 €

Dopo aver padroneggiato le basi, alza il livello. Slim fit e tecnologia traspirante consentono di mantenere la pelle fresca quando il gioco entra nel vivo.

Dettagli prodotto

  • Fascia a costine su bordi e collo
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Light Menta/Light Photo Blue/Canary
  • Stile: IH1662-369

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Brasile Academy Pro prima di tutti.

    Maglia da calcio pre-partita a manica corta Nike Dri-FIT Brasile Academy Pro – Uomo

    Brasile Academy Pro

    69,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

    Completa il look

    Item 3 of 3