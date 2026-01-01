Maglia da calcio pre-partita a manica corta Nike Dri-FIT Brasile Academy Pro – Uomo

Materiali riciclati
Brasile Academy Pro
Maglia da calcio pre-partita a manica corta Nike Dri-FIT – Uomo
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Dopo aver padroneggiato le basi, alza il livello. Slim fit e tecnologia traspirante consentono di mantenere la pelle fresca quando il gioco entra nel vivo.
- Colore mostrato in foto: Light Menta/Light Photo Blue/Canary
- Stile: IH1662-369
Brasile Academy Pro
Dopo aver padroneggiato le basi, alza il livello. Slim fit e tecnologia traspirante consentono di mantenere la pelle fresca quando il gioco entra nel vivo.
Dettagli prodotto
- Fascia a costine su bordi e collo
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Light Menta/Light Photo Blue/Canary
- Stile: IH1662-369
Taglia/misura e fit
- Altezza: 183 cm; taglia indossata: M
- Slim fit: elegante e su misura
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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Ulteriori informazioni
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