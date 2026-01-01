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Felpa con cappuccio Nike Football Paris Saint-Germain Air – Ragazzo/a - Cargo Khaki/Nero

Paris Saint-Germain Air

Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a

64,99 €

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Un modo sobrio per sostenere il Paris Saint-Germain. Caratterizzata da un design minimalista e discreto, questa felpa con cappuccio è realizzata in morbido French Terry di cotone per offrirti calore e leggerezza.


  • Colore mostrato in foto: Cargo Khaki/Nero
  • Stile: HM3665-325

Paris Saint-Germain Air

64,99 €

Un modo sobrio per sostenere il Paris Saint-Germain. Caratterizzata da un design minimalista e discreto, questa felpa con cappuccio è realizzata in morbido French Terry di cotone per offrirti calore e leggerezza.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 100% cotone. Costine: 97% cotone/3% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Cargo Khaki/Nero
  • Stile: HM3665-325

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    Felpa con cappuccio Nike Football Paris Saint-Germain Air – Ragazzo/a

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