Costume intero con scollo squadrato e texture ondulata Nike Swim – Donna

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Questo prodotto è realizzato per almeno il 75% con fibre riciclate

Classico e moderno si incontrano in questo intramontabile costume da bagno con texture ondulata. Completamente foderato con un sostegno leggero, una copertura audace e una sgambatura alta, questo costume offre il perfetto equilibrio tra comfort e stile.