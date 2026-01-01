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Costume intero con scollo squadrato e texture ondulata Nike Swim – Donna - Slate/Nero

Materiali riciclati

Nike Swim

Costume intero con scollo squadrato e texture ondulata – Donna

59,99 €
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Questo prodotto è realizzato per almeno il 75% con fibre riciclate

Classico e moderno si incontrano in questo intramontabile costume da bagno con texture ondulata. Completamente foderato con un sostegno leggero, una copertura audace e una sgambatura alta, questo costume offre il perfetto equilibrio tra comfort e stile.


  • Colore mostrato in foto: Slate/Nero
  • Stile: IQ7768-497

Nike Swim

59,99 €

Classico e moderno si incontrano in questo intramontabile costume da bagno con texture ondulata. Completamente foderato con un sostegno leggero, una copertura audace e una sgambatura alta, questo costume offre il perfetto equilibrio tra comfort e stile.

Vantaggi

  • Il sostegno leggero offre un supporto delicato e libertà di movimento per le attività acquatiche a basso impatto.
  • Il bra integrato offre sostegno e copertura.
  • La fodera integrale offre supporto e copertura.
  • Le spalline regolabili sono pensate per un fit perfetto.

Dettagli prodotto

  • Coppe del bra rimovibili
  • Copertura audace nella parte posteriore
  • Sgambatura alta sui fianchi
  • Swoosh ricamato
  • Corpo: 52% poliestere riciclato, 41% nylon riciclato, 7% spandex. Fodera: 100% poliestere riciclato
  • LAVARE A MANO SEPARATAMENTE IN ACQUA FREDDA. DOPO OGNI UTILIZZO. CANDEGGINA PRIVA DI CLORO. ASCIUGARE APPESO. NON STIRARE. NON LAVARE A SECCO. NON RIPORRE BAGNATO.
  • Colore mostrato in foto: Slate/Nero
  • Stile: IQ7768-497

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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