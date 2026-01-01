Costume intero con scollo squadrato e texture ondulata Nike Swim – Donna

Materiali riciclati
Nike Swim
Costume intero con scollo squadrato e texture ondulata – Donna
Questo prodotto è realizzato per almeno il 75% con fibre riciclate
Classico e moderno si incontrano in questo intramontabile costume da bagno con texture ondulata. Completamente foderato con un sostegno leggero, una copertura audace e una sgambatura alta, questo costume offre il perfetto equilibrio tra comfort e stile.
- Colore mostrato in foto: Slate/Nero
- Stile: IQ7768-497
Nike Swim
Classico e moderno si incontrano in questo intramontabile costume da bagno con texture ondulata. Completamente foderato con un sostegno leggero, una copertura audace e una sgambatura alta, questo costume offre il perfetto equilibrio tra comfort e stile.
Vantaggi
- Il sostegno leggero offre un supporto delicato e libertà di movimento per le attività acquatiche a basso impatto.
- Il bra integrato offre sostegno e copertura.
- La fodera integrale offre supporto e copertura.
- Le spalline regolabili sono pensate per un fit perfetto.
Dettagli prodotto
- Coppe del bra rimovibili
- Copertura audace nella parte posteriore
- Sgambatura alta sui fianchi
- Swoosh ricamato
- Corpo: 52% poliestere riciclato, 41% nylon riciclato, 7% spandex. Fodera: 100% poliestere riciclato
- LAVARE A MANO SEPARATAMENTE IN ACQUA FREDDA. DOPO OGNI UTILIZZO. CANDEGGINA PRIVA DI CLORO. ASCIUGARE APPESO. NON STIRARE. NON LAVARE A SECCO. NON RIPORRE BAGNATO.
- Colore mostrato in foto: Slate/Nero
- Stile: IQ7768-497
Taglia/misura e fit
- Altezza: 178 cm; taglia indossata: S
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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