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Cardigan Nike 24.7 ImpossiblySoft – Uomo - Nero/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Cardigan - Uomo

114,99 €
Nero/Dark Smoke Grey
Celestine Blue/Psychic Blue
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Straordinariamente morbido e liscio, il nostro tessuto ImpossiblySoft è pensato per accompagnarti tutto il giorno. Questo cardigan in doppia maglia di prima qualità unisce linee essenziali e tecnologia Dri-FIT traspirante per il massimo comfort in movimento.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Dark Smoke Grey
  • Stile: HQ6948-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

114,99 €

Straordinariamente morbido e liscio, il nostro tessuto ImpossiblySoft è pensato per accompagnarti tutto il giorno. Questo cardigan in doppia maglia di prima qualità unisce linee essenziali e tecnologia Dri-FIT traspirante per il massimo comfort in movimento.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore così da favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Le chiusure con bottoni a pressione consentono di personalizzare facilmente lo stile.
  • Le tasche anteriori con zip sono ideali per riporre i tuoi oggetti di valore.

Dettagli prodotto

  • Asola sul retro del collo
  • Corpo: 51% poliestere/25% modal/15% cotone/9% spandex. Interno tasche: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Dark Smoke Grey
  • Stile: HQ6948-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (9)

4.6 stelle

  • High quality. Size down.

    CAMERONC236531592

    Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.

  • Khanh

    Great feeling super soft but the buttons are weak point. The fabric torn around the buttons… only was wearing it like 3 times. Customer service said it was my fault… Size down if you still want to give this a try

  • Great look and fit!

    Harry977858400

    Great look, awesome feel. Got a lot of compliments wanting to know where to buy one.

Cardigan Nike 24.7 ImpossiblySoft – Uomo

Nike 24.7 ImpossiblySoft

114,99 €

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Completa il look

Item 3 of 9

Comfort per tutto il giorno

Look impeccabili e confortevoli per una collezione tutta da scoprire.

"Alla fin fine, il comfort è la priorità."

–Aurélien Tchouaméni, calciatore 24.7

ImpossiblySoft

Questo tessuto a doppia maglia regala una morbidezza senza precedenti e un comfort che dura tutto il giorno.

Lusso sulla pelle

Per ogni atleta, la prestazione è uno stile di vita. Aggiungi al tuo guardaroba la lussuosa morbidezza di questo tessuto incredibilmente confortevole, nato per le grandi prestazioni sportive.