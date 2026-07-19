Cardigan Nike 24.7 ImpossiblySoft – Uomo

High quality. Size down.
CAMERONC236531592
Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.
Straordinariamente morbido e liscio, il nostro tessuto ImpossiblySoft è pensato per accompagnarti tutto il giorno. Questo cardigan in doppia maglia di prima qualità unisce linee essenziali e tecnologia Dri-FIT traspirante per il massimo comfort in movimento.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Straordinariamente morbido e liscio, il nostro tessuto ImpossiblySoft è pensato per accompagnarti tutto il giorno. Questo cardigan in doppia maglia di prima qualità unisce linee essenziali e tecnologia Dri-FIT traspirante per il massimo comfort in movimento.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.6 stelle
High quality. Size down.
CAMERONC236531592
Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.
Khanh
Great feeling super soft but the buttons are weak point. The fabric torn around the buttons… only was wearing it like 3 times. Customer service said it was my fault… Size down if you still want to give this a try
Great look and fit!
Harry977858400
Great look, awesome feel. Got a lot of compliments wanting to know where to buy one.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
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Look impeccabili e confortevoli per una collezione tutta da scoprire.
–Aurélien Tchouaméni, calciatore 24.7
Questo tessuto a doppia maglia regala una morbidezza senza precedenti e un comfort che dura tutto il giorno.
Per ogni atleta, la prestazione è uno stile di vita. Aggiungi al tuo guardaroba la lussuosa morbidezza di questo tessuto incredibilmente confortevole, nato per le grandi prestazioni sportive.