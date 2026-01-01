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Canotta Nike Energy – Donna - Nero

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Nike Energy

Canotta – Donna

119,99 €
Nero
Phantom
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Goditi tutto il comfort di questa canotta a strati slim fit realizzata in tessuto leggero ed elasticizzato.


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IO1985-010

Nike Energy

119,99 €

Goditi tutto il comfort di questa canotta a strati slim fit realizzata in tessuto leggero ed elasticizzato.

Dettagli prodotto

  • 94% poliestere/6% spandex
  • Tight fit
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IO1985-010

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