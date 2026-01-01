Canotta da trail running Dri-FIT ACG Radical AirFlow – Uomo

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Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzata per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questa canotta da gara favorisce una maggiore circolazione dell'aria per mantenere la pelle fresca quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.