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Canotta da trail running Dri-FIT ACG Radical AirFlow – Uomo - Bianco/Antracite

Materiali riciclati

ACG Radical AirFlow

Canotta da trail running Dri-FIT – Uomo

109,99 €

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Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzata per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questa canotta da gara favorisce una maggiore circolazione dell'aria per mantenere la pelle fresca quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Antracite
  • Stile: IW0767-100

ACG Radical AirFlow

109,99 €

INNOVAZIONE RIVOLUZIONARIA PER ATLETI IN MOVIMENTO.

Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzata per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questa canotta da gara favorisce una maggiore circolazione dell'aria per mantenere la pelle fresca quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.

Radicale nell'innovazione

Radical AirFlow presenta una struttura a trama larga estremamente traspirante, che contribuisce a convogliare una maggiore quantità di aria direttamente sulla pelle per una rapida evaporazione del sudore durante il movimento.

Radicale nella struttura

Il morbido tessuto in maglia a trama larga all-over è liscio sulla pelle. Il bordo elastico con risvolto offre un comfort e una resistenza affidabili.

Radicale nel comfort

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Altri vantaggi

  • La maglia ultratraspirante a trama larga è morbida e liscia sul corpo.
  • Progettata per un fit rilassato sul corpo, offre una maggiore libertà di movimento.

Dettagli prodotto

  • Branding ACG sul petto
  • Targhetta in tessuto sull'orlo sinistro
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Antracite
  • Stile: IW0767-100

Taglia/misura e fit

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    Canotta da trail running Dri-FIT ACG Radical AirFlow – Uomo

    ACG Radical AirFlow

    109,99 €

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    Un microclima di freschezza sempre con te, anche per i trail più torridi.

    Per

    Gara di trail running

    Per

    Una freschezza costante

    Ventilazione per

    Una circolazione dell'aria accelerata

    Caratteristiche ad alte prestazioni

    • Freschezza assoluta

      I punti di ventilazione traforati che accelerano il flusso d'aria verso la pelle offrono una sensazione di freschezza continua durante la corsa.

    • Fit da gara

      Lunghezza ridotta per facilitare l'accesso alla cintura. Il bordo elastico con risvolto offre comfort e resistenza affidabili.

    • Testata dagli atleti

      Dalle camere climatiche del Nike Sports Research Lab, direttamente ai gradini più alti del podio. 50 atleti e atlete d'élite, 1.000 ore di test estremi. Studiata per essere pronta a tutto.

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