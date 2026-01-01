Canotta da trail running Dri-FIT ACG Radical AirFlow – Uomo

Materiali riciclati
ACG Radical AirFlow
Canotta da trail running Dri-FIT – Uomo
Articolo esaurito:
Questo prodotto non è al momento disponibile
Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzata per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questa canotta da gara favorisce una maggiore circolazione dell'aria per mantenere la pelle fresca quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.
- Colore mostrato in foto: Bianco/Antracite
- Stile: IW0767-100
ACG Radical AirFlow
INNOVAZIONE RIVOLUZIONARIA PER ATLETI IN MOVIMENTO.
Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzata per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questa canotta da gara favorisce una maggiore circolazione dell'aria per mantenere la pelle fresca quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.
Radicale nell'innovazione
Radical AirFlow presenta una struttura a trama larga estremamente traspirante, che contribuisce a convogliare una maggiore quantità di aria direttamente sulla pelle per una rapida evaporazione del sudore durante il movimento.
Radicale nella struttura
Il morbido tessuto in maglia a trama larga all-over è liscio sulla pelle. Il bordo elastico con risvolto offre un comfort e una resistenza affidabili.
Radicale nel comfort
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Altri vantaggi
- La maglia ultratraspirante a trama larga è morbida e liscia sul corpo.
- Progettata per un fit rilassato sul corpo, offre una maggiore libertà di movimento.
Dettagli prodotto
- Branding ACG sul petto
- Targhetta in tessuto sull'orlo sinistro
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Bianco/Antracite
- Stile: IW0767-100
Taglia/misura e fit
- Altezza: 178 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci ACG Radical AirFlow prima di tutti.
ACG Radical AirFlow
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.
Un microclima di freschezza sempre con te, anche per i trail più torridi.
Per
Gara di trail running
Per
Una freschezza costante
Ventilazione per