Borsone grande da training Nike Brasilia 9.5 (95 l)

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 65%

Con il borsone Nike Brasilia avrai sempre i tuoi accessori per l'allenamento (e molto altro) a portata di mano. Lo scomparto laterale consente di tenere separate le scarpe, mentre le tasche interne ed esterne garantiscono un'organizzazione perfetta. Usalo per andare in palestra o per il weekend fuori porta. Ti offre tutto ciò che ti serve. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato almeno al 65%.